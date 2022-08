Stefan Kuijs ได้รับเลือกให้เป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ LNG & Hydrogen ประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้แก่ Nikkiso Clean Energy และ Industrial Gases Group Europe

เตเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, Aug. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — กลุ่มพลังงานสะอาดและก๊าซอุ ตสาหกรรมของ Nikkiso Cryogenic Industries (“กลุ่ม”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษั ท Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) มีความยินดีที่จะประกาศว่า Stefan Kuijs ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จั ดการผลิตภัณฑ์สำหรับ LNG & Hydrogen ให้แก่ Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions ที่ให้บริการในเนเธอร์แลนด์

Stefan เป็นวิศวกรเครื่องกลซึ่งได้ศึ กษาและได้รับการฝึ กอบรมเฉพาะทางมาในด้านวิ ศวกรรมกระบวนการ และมีประสบการณ์มากกว่าสิบปี ในด้านการออกแบบ การติดตั้ง การว่าจ้าง และการเริ่มต้นสถานี LNG/CNG และการติดตั้งก๊าซชีวภาพ ความรับผิดชอบของเขายังรวมถึ งโครงการ Hydrogen ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ ยนแปลงด้านพลังงานและเชื้อเพลิ งสะอาด เขาจะรับผิดชอบในเรื่องของผลิ ตภัณฑ์ทั้งหมด การขาย และโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับ LNG และ Hydrogen

Ole Jensen รองประธาน Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Europe กล่าวว่า “ในระหว่างที่เราทำงานเพื่อพั ฒนาโอกาสต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้นั้น ประสบการณ์ในอุ ตสาหกรรมและการตลาดของคุณ Stefan ก็จะเป็นประโยชน์และช่วยทางกลุ่ มบริษัทได้อย่างมากเลยครับ”

และด้วยการเสริมทัพนี้แล้ว Nikkiso ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้ างการจดจำแก่ลูกค้าของพวกเขาทั้ งในระดับสากลและระดับท้องถิ่นต่ อไป

เกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

กลุ่มบริษัท Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครื อของบริษัท Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตและให้บริการอุปกรณ์เชิงวิ ศวกรรมสำหรับการแยกก๊าซด้ วยความเย็นยิ่งยวด (เช่น ปั๊ม เทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงแปรรูปสำหรับก๊าซอุ ตสาหกรรม (Industrial Gases), ก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas Liquefaction) (LNG), กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลว (Hydrogen Liquefaction) (LH2) และวัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์ เพื่อการนำความร้อนทิ้งกลั บมาใช้ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) บริษัท Cryogenic Industries ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 50 ปีแล้วเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip พร้อมทั้งกิจการธุรกิจที่อยู่ ภายใต้การดูแลควบคุมจำนวนประมาณ 20 กิจการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com.

