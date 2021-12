Sophi.io คว้ารางวัลในงาน WAN-IFRA Digital Media Awards Worldwide 2021

Sophi Dynamic Paywall คว้ารางวัลระดับโลกสำหรับกลยุ ทธ์สื่อแบบจ่ายเงินดีที่สุด

โตรอนโต, Dec. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Sophi.io ซึ่งเป็นเอ็นจินที่ใช้ปั ญญาประดิษฐ์ในการทำงานอัตโนมัติ การเพิ่มประสิทธิภาพ และการคาดการณ์ของ Globe and Mail ได้รับรางวัล Digital Media Awards Worldwide ประจำปี 2021 ของ WAN-IFRA ในหมวดรางวัลกลยุทธ์สื่อแบบจ่ ายเงินดีที่สุดสำหรับ Sophi Dynamic Paywall โดยเป็นเอ็นจิน Paywall เฉพาะบุคคลแบบเรียลไทม์ที่วิ เคราะห์ทั้งลักษณะและพฤติ กรรมของผู้ใช้เพื่อกำหนดว่าเมื่ อใดควรขอเงินจากผู้อ่านหรือที่ อยู่อีเมล และเมื่อใดที่ไม่รบกวนพวกเขา

คณะกรรมการได้เลือก Sophi Dynamic Paywall เป็นผู้ชนะอย่างเป็นเอกฉันท์ โดยผู้ตัดสินท่านหนึ่ งแสดงความคิดเห็นว่า “สิ่งที่ Globe and Mail ทำนั้นล้ำสมัยมาก และสิ่งที่ผมชื่นชมมากที่สุดคื อพวกเขาทดสอบกับ Paywall เก่าอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นผลลัพธ์เหล่านั้นจึ งออกมาอย่างยั่งยืนจริง ๆ”

Digital Media Awards Worldwide ของ World Association of News Publishers (WAN-IFRA) เป็นการแข่งขันสื่อดิจิทัลระดั บโลกของอุตสาหกรรมข่าว ผู้ชนะจากทั่วโลกนั้นผ่านการคั ดเลือกจากผู้ชนะรางวัล Digital Media Awards ระดับภูมิภาคในแอฟริกา เอเชีย ยุโรป ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ และเอเชียใต้ ซึ่งเป็นการนำเสนอนวั ตกรรมแนวปฏิบัติที่ดีที่สุ ดของสิ่งพิมพ์ดิจิทัลทั่วโลกให้ กับผู้เผยแพร่ข่าว รางวัลดังกล่าวเป็นการยกย่ องและเฉลิมฉลองสื่อดิจิทัลระดั บแนวหน้าของวงการ

“Sophi Dynamic Paywall มีส่วนสำคัญในการเพิ่มรายได้ จากผู้อ่านที่ The Globe and Mail อย่างมาก” Phillip Crawley ผู้เผยแพร่และซีอีโอของ The Globe and Mail กล่าว “ผมตั้งตารอที่จะแบ่งปันเรื่ องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ ลูกค้าคนอื่น ๆ ของ Sophi ได้รับผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมด้ วยเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของเรา”

Sophi เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ช่ วยให้ผู้เผยแพร่ระบุเนื้อหาที่ สำคัญที่สุดและใช้ประโยชน์ จากระบบดังกล่าวเพื่อบรรลุเป้ าหมายหลักทางธุรกิจ ชุดเครื่องมือของ Sophi ยังประกอบด้วย Sophi Site Automation ซึ่งดูแลจัดการเนื้อหาโดยอั ตโนมัติจากคุณสมบัติดิจิทัลทั้ งหมดของผู้เผยแพร่ และ Sophi Content Paywall ซึ่งใช้รู ปแบบการประมวลผลภาษาธรรมชาติที่ ซับซ้อนเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาทุ กชิ้นและเลือกบทความที่จะวางไว้ ด้านหน้าหรือด้านหลังของ Hard Paywall อีกทั้งยังเพิ่มมูลค่าให้สูงสุ ดทั้งโอกาสในการสร้างรายได้ จากการสมัครรับข้อมูลและรายได้ จากการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่

ขณะนี้ผู้เผยแพร่ในห้าทวีปใช้ เทคโนโลยี AI และ ML ของ Sophi เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจด้าน Paywall, ระบบอัตโนมัติของเว็บไซต์ และการพิมพ์อัตโนมัติ

เกี่ยวกับ Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) ถูกพัฒนาขึ้นโดย The Globe and Mail เพื่อช่วยผู้เผยแพร่เนื้ อหาในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และยุทธวิธีที่สำคัญ โดยเป็นชุดเครื่องมือที่ขับเคลื่ อนโดย AI ซึ่งรวมถึง Sophi Site Automation และ Sophi for Paywalls Sophi ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุ งเมตริกที่มีความสำคัญต่อธุรกิ จของคุณมากที่สุด เช่น การรักษาผู้สมัครสมาชิ กและการหาผู้สมัครรายใหม่ การมีส่วนร่วม ความเป็นปัจจุบัน ความถี่ และปริมาณ Sophi ยังช่วยในด้านการจัดรูปแบบหนั งสือพิมพ์และ ePapers แบบอัตโนมัติอีกด้วย

ติดต่อ Jamie Rubenovitch หัวหน้าฝ่ายการตลาด, Sophi The Globe and Mail 416-585-3355 jrubenovitch@globeandmail.com