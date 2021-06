Sophi.io ของ The Globe and Mail คว้ารางวัล Digiday Media Award

Digiday มอบรางวัล Best Publisher Platform ให้กับ Sophi.io ชุดเครื่องมือระบบอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพ และการคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้ วยปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาโดย The Globe and Mail

โตรอนโต, June 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Sophi.io ระบบอัตโนมัติและการคาดการณ์ที่ ใช้ปัญญาประดิษฐ์ของ The Globe and Mail ได้รับรางวัล Digiday Media Award 2021 สำหรับ Best Publisher Platform ซึ่งเป็นรางวัลที่ยอมรั บเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็ จมากที่สุดในการช่วยให้ผู้ เผยแพร่บรรลุเป้าหมาย

“AI เป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นสำหรั บการช่วยให้ผู้เผยแพร่เพิ่มมู ลค่าที่แท้จริงให้กับเนื้อหา ซึ่งจะช่วยให้มาตรวัดความสำเร็ จเป็นมากกว่าจำนวนการรั บชมเพจและความนิยม ตัวอย่างเช่น Sophi สามารถให้ข้อมูลว่าแต่ ละบทความใน The Globe and Mail มีส่วนช่วยในการรักษาสมาชิก การเข้าซื้อ แนวโน้มในการสมัครสมาชิก และค่าโฆษณามากเพียงใด นอกจากนี้ เพื่อใช้งานการเรียนรู้ของเครื่ องอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันพนักงานประมาณ 10% ของ The Globe and Mail เป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรข้ อมูล ซึ่งได้รับการว่าจ้างให้พัฒนา Sophi และพัฒนากลยุทธ์ให้ดียิ่งขึ้ นไปอีก” Digiday กล่าว

รางวัลนี้เป็นเกียรติแก่บริษัท เทคโนโลยี และแคมเปญที่โดดเด่นครอบคลุมด้ านสื่อในปีที่ผ่านมา “ในปีนี้ การแข่งขันดุเดื อดมากและโปรแกรมก็แข็งแกร่ง นวัตกรรมและแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ ได้ขยายขอบเขตการแข่งขันสำหรั บผู้ชนะหลายราย แม้จะเป็นปีที่การกักตัวได้ตี กรอบการทำงานและการเล่นของผู้ คนก็ตาม” Digiday กล่าว

Phillip Crawley ผู้เผยแพร่และ CEO ของ The Globe and Mail ได้ให้ความเห็นว่า: “รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลื อกให้เป็นผู้ชนะรางวัล Media Award ของ Digiday สำหรับ Best Publisher Platform เรามักจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กั บบริษัทต่างๆ ทั้งในด้านอุตสาหกรรมสื่ อและการตลาด แต่การลงทุนของเราใน Sophi นั้นได้รับแรงผลักดันจากความเข้ าใจว่าเทคโนโลยีของเราสามารถขั บเคลื่อนประสิทธิภาพและการเติ บโตทางเศรษฐกิจได้โดยตรงสำหรั บบริษัทต่างๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม”

ผู้เข้ารอบสุดท้ายรายอื่นๆ ในหมวดหมู่ Best Publisher Platform ได้แก่ Piano, Connatix, Insticator, Duration Media และ Adapex LLC

Sophi เป็นระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ช่ วยให้ผู้เผยแพร่ระบุและใช้ ประโยชน์จากเนื้อหาที่มีค่าที่ สุดของตนได้ ซึ่งจะมี ความสามารถในการคาดการณ์ที่มี ประสิทธิภาพ โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ Sophi Dynamic Paywall เป็น Paywall ระบบอัตโนมัติบนไซต์แบบไดนามิ กเรียลไทม์เต็มรูปแบบที่ปรับแต่ งได้ตามต้องการที่วิเคราะห์ทั้ งเนื้อหาและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อกำหนดว่าเวลาใดที่จะเก็ บเงินจากผู้อ่านหรือสอบถามอี เมลแอดเดรส และเวลาใดที่ไม่ควรทำ

Sophi Site Automation จัดการเนื้อหาดิจิทัลโดยอัตโนมั ติเพื่อค้นหาและโปรโมทบทความที่ มีค่าที่สุด โดยจะวางเนื้อหา 99% ไว้ในหน้าดิจิทัลทั้งหมดของ The Globe and Mail รวมถึงหน้าหลักและหน้าส่วนต่างๆ Sophi ประสบความสำเร็จอย่างมากจนปัจจุ บันถูกนำมาใช้สำหรับการจัดรู ปแบบการพิมพ์ด้วย Sophi พร้อมให้บริการแก่ผู้เผยแพร่ทั่ วโลกเพื่อให้ผู้ผลิตเนื้ อหาของตนมุ่งเน้นที่การสร้างเนื้ อหาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้

เมื่อต้นเดือนนี้ Sophi ได้รับรางวัล 2021 International News Media Association (INMA) Global Media Awards สาขา Best in Show ในอเมริกาเหนือ และ Best Use of Data to Automate or Personalize Sophi ยังได้รับรางวัล Online Journalism Award (OJA) สำหรับนวัตกรรมทางเทคนิ คในการให้บริการวารสารศาสตร์ดิ จิทัล ซึ่งมอบให้โดย Online News Association (ONA) และรางวัล World Digital Media Award และ North American Digital Media Award ที่มอบให้โดย The World Association of News Publishers (WAN-IFRA) ในประเภท Best Digital News Start-up

เกี่ยวกับ Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) เป็นชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิ ภาพและการคาดการณ์ที่ขับเคลื่ อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้ผู้เผยแพร่เนื้อหาตั ดสินใจเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธีที่ สำคัญ โซลูชันของ Sophi มีให้บริการตั้งแต่ Sophi Site Automation และ Sophi for Paywalls ไปจนถึง Sophi Analytics ซึ่งเป็นระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสำหรับผู้เผยแพร่เนื้อหา Sophi ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงเมตริ กที่มีความสำคัญต่อธุรกิจมากที่ สุด เช่น การรักษาผู้สมัครสมาชิ กและการเข้าซื้อกิจการ การมีส่วนร่วม ความใหม่ ความถี่และปริมาณ

ติดต่อ Jamie Rubenovitch หัวหน้าฝ่ายการตลาด, Sophi.io The Globe and Mail 416-585-3355 jrubenovitch@globeandmail.com