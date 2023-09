Richard Curtis เปิดตัวฉาก ‘ห้องล็อกเกอร์’ เวอร์ชันใหม่อันโด่งดังของ Al Pacino เพื่อทำเครื่องหมายว่าโลกได้เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้ว

Al Pacino still from ‘Inches (with Al Pacino)| The Global Goals | Halftime 2023’

โลกอยู่ในช่วง ‘ครึ่งหลัง’ ในการที่ต้องบรรลุเป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืนภายในปี 2573 แต่มีเป้าหมายเพียง 15% เท่านั้นที่บรรลุ

ลอนดอน, Sept. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Richard Curtis ผู้สร้างภาพยนตร์และผู้ให้ การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน อีกทั้งองค์กรของเขา ซึ่งได้แก่ Project Everyone กำลังเปิดตัวเวอร์ชันพิเศษของสุ นทรพจน์ในห้องล็อกเกอร์ ‘Inch by Inch’ อันโด่งดัง ซึ่งแสดงโดย Al Pacino ในภาพยนตร์ของ Warner Bros. Pictures เรื่อง Any Given Sunday

ฉากที่ถ่ายทำใหม่นั้นได้มุ่งเน้ นไปที่บริบทของการเข้าถึงช่วง “ครึ่งหลัง” สำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) และได้มีการรวมเอาบทใหม่ที่ถ่ ายทำไว้โดยเฉพาะสำหรับฉากเวอร์ ชันนี้โดยคุณ Pacino อีกด้วย

ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายวันนี้ [14 กันยายน] เพื่อเน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงที่ ว่าโลกอยู่ในช่วงครึ่งหลังเมื่ อพูดถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนคื อการรวมเป้าหมาย 17 ประการที่ผู้นำโลกขององค์ การสหประชาชาติเห็นชอบร่วมกั นในปี 2558 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะยุติ ความยากจน ปกป้องโลก และรับประกันความเจริญรุ่งเรื องสำหรับทุกคนภายในปี 2573

อย่างไรก็ตาม มีเพียง 15% ของเป้าหมายเท่านั้นที่บรรลุ โดยผลกระทบสามอย่างซึ่งได้แก่ โควิด-19 ความขัดแย้ง และวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ทำให้ความคืบหน้าที่ดำเนินมาอย่ างยากลำบากหลายปีต้องถอยหลัง

ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเปิดตั วในขณะที่เหล่าผู้นำเตรียมเข้ าร่วมการประชุมที่สมัชชาใหญ่แห่ งสหประชาชาติในนิวยอร์ก เพื่อเน้นย้ำว่าโลกอยู่ในช่ วงครึ่งหลังของเป้าหมายเหล่านี้ ศิลปินชื่อดัง Es Devlin จึงได้ออกแบบและสร้างงานศิลปะที่ ไม่เหมือนใครที่ UNHQ – SDG Pavilion – ซึ่งจะเริ่มต้นด้วย ‘Halftime Show’ ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน เวลา 19.00 น. เขตเวลา EST ซึ่งประกอบด้วยผู้มี ความสามารถระดับโลกและผู้นำระดั บโลกหลายราย

Richard Curtis กล่าวว่า: “แคมเปญ Halftime ได้เชิญให้ทุกคนมารวมตัวกันเพื่ อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนภายในปี 2573 ผมเชื่ออย่างมากว่า ด้ วยการกระทำและเจตจำนงทางการเมื องที่เหมาะสม ในอีก 7 ปีข้างหน้า เราจะสามารถมองย้อนกลับมายังช่ วงเวลานี้ว่าเป็นการกลับมาคว้ าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอี กครั้งหนึ่งได้ การได้ทำงานในส่วนของสุนทรพจน์ ที่ไม่ธรรมดาของ Al Pacino เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก ซึ่งสุนทรพจน์ดังกล่าวเป็ นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่ นและความเร่งด่วนที่เป็นจำเป็ นต่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ”

