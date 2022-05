Reuters ร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Sophi.io Automation ของ The Globe and Mail

โทรอนโต, May 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — ขณะนี้ Sophi.io ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติ การอำนวยประโยชน์ให้ผู้ใช้สูงสุ ด (optimization) และการคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้ วย AI ซึ่งพัฒนาโดย The Globe and Mail ได้ทำงานร่วมกับ Reuters ซึ่งเป็นแผนกข่าวและสื่อของ Thomson Reuters ในขณะที่ัยังลงทุนในโซลูชัน AI ล่าสุดสำหรับห้องข่าวต่อไป Sophi กำลังช่วยในการจัดการเนื้ อหาในส่วนที่เลือกโดยอัตโนมัติ บน Reuters.com ซึ่งได้มีการเปิดตัวอีกครั้ งในเดือนเมษายน 2021

Sophi Site Automation เป็นระบบ AI ที่ดูแลจัดการเนื้อหาดิจิทั ลโดยอัตโนมัติเพื่อค้ นหาและโปรโมตเนื้อหาที่เป็นที่ ดึงดูดมากที่สุดขององค์กร Sophi พิจารณาเนื้อหาทั้งหมดในขณะที่ เผยแพร่ และปริมาณการใช้งานทั้งหมด เพื่อค้นหาอัญมณีที่ซ่อนอยู่ซึ่ งลูกค้าขององค์กรให้ความสำคั ญมากที่สุด

เพื่อให้การดูแลจัดการเนื้ อหาเป็นไปโดยอัตโนมัติ อัลกอริทึมของSophi จึงได้รับการเรียนรู้จากบรรณาธิ การท่านต่าง ๆ ของ Reuters ห้องข่าวสามารถทำงานร่วมกับโซลู ชัน AI ล่าสุดบางตัวได้ ส่งผลให้บรรณาธิการมีเวลาเพิ่ มเพื่อมุ่งเน้นไปที่การค้นหาเรื่ องราวและการสร้างสรรค์งานเขี ยนเพื่อทำให้ Reuters เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ

Josh London หัวหน้าของ Reuters Professional และผู้บริหารฝ่ายการตลาดของ Reuters กล่าวว่า: “แพลตฟอร์ม AI ที่ล้ำสมัยของ Sophi เป็นหนึ่งในขั้นตอนต่อไปในการพั ฒนาคุณลักษณะทางดิจิทัลของเรา Sophi จะช่วยสานต่อภารกิ จของเราในการนำเทคโนโลยีและเครื่ องมือที่ใช้ AI ไปสู่มุมต่าง ๆ ของพนักงานมากขึ้น และในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้อ่ านของเราได้อ่านเรื่องราวที่ พวกเขาทั้งอยากอ่านและจำเป็นต้ องรู้”

Michael Young ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี ของ Reuters กล่าวว่า: “ความร่วมมือของเรากับ Sophi.io เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการที่ ห้องข่าวเช่นห้ องของเราสามารถปรับใช้โซลูชัน AI แบบล่าสุดเพื่อการค้นพบเนื้ อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที มงานของเราทำงานอย่างใกล้ชิดกั บทีม Sophi เพื่อให้แน่ใจว่า Sophi Score สะท้อนเป้าหมายทางธุรกิจของเรา และเราพอใจกับระบบอัตโนมัติ ของไซต์ที่ได้”

Mike O’Neill ผู้ก่อตั้งร่วมและซีอีโอของ Sophi.io ได้กล่าวเสริมอีกว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ มี Reuters เป็นลูกค้า พวกเขามอบความไว้วางใจใน Sophi และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้จั ดการดูแลเนื้อหาในหน้าบทความทั้ งหมดโดยอัตโนมัติเพื่อเริ่มต้ นและขยายความสัมพันธ์เพื่ อรวมโซลูชันเพิ่มเติมไว้ ในอนาคต”

Phillip Crawley ผู้จัดพิมพ์และซีอีโอของ The Globe and Mail กล่าวว่า “วิเศษมากครับที่ได้ร่วมงานกับ Reuters ในตำแหน่งนี้” “พวกเขามีพันธกิจที่แข็งแกร่ง และ Sophi.io ช่วยให้พวกเขาได้แสดงต่อไปว่า AI สามารถสนับสนุนความซื่ อตรงของบรรณาธิการได้อย่างไร”

เกี่ยวกับ Reuters

Reuters เป็นผู้ให้บริการข่าว ข้อมูลเชิงลึก และบทวิเคราะห์ที่เชื่อถือได้ชั้ นนำของโลก ซึ่งเข้าถึงผู้คนหลายพันล้ านคนทั่วโลกทุกวัน บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1851 โดยได้รวบรวมวารสารศาสตร์ระดั บโลก ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีล้ำสมัยด้วยความเร็ ว ความน่าเชื่อถือ และความแม่นยำที่เหนือกว่าใคร ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้ คนสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น Reuters ยึดมั่นในหลักการ Trust Principles ด้านความเป็นอิสระ ความซื่อตรง และเสรีภาพจากอคติ และเป็นแหล่งสำคัญของข่าวธุรกิจ ข่าวการเงิน และข่าวระดับโลกที่ส่งไปยังผู้ เชี่ยวชาญด้านการเงินโดยเฉพาะผ่ านบริการต่าง ๆ ของ Refinitiv อีกทั้งยังส่งไปยังองค์กรสื่อต่ าง ๆ ของโลก ส่งไปยังงานกิจกรรมในอุ ตสาหกรรม และส่งไปยังผู้บริ โภคโดยตรง

เกี่ยวกับ Sophi.io

Sophi.io (https://www.sophi.io) ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย The Globe and Mail เพื่อช่วยผู้เผยแพร่เนื้ อหาในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และยุทธวิธีที่สำคัญ มันเป็นชุดระบบอัตโนมัติที่ขั บเคลื่อนด้วย AI และ ML ซึ่งเป็นโซลูชันการเพิ่มประสิ ทธิภาพและการคาดการณ์ซึ่งรวมถึง Sophi Site Automation, Sophi for Paywalls และ Sophi for First Party Data Sophi ยังช่วยให้สามารถทำการจั ดวางการพิมพ์แบบอัตโนมัติโดยไม่ ใช้เทมเพลตด้วยการคลิกเพียงครั้ งเดียว Sophi ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงเมตริกที่ มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุ ณมากที่สุด เช่น การรักษาผู้สมัครสมาชิ กและการเข้าซื้อกิจการ การมีส่วนร่วม ความใหม่ ความถี่และปริมาณ

