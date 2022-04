Proxima Studios ของ Ryan Kavanaugh ประกาศเริ่มต้นการผลิต Skill House ซึ่งนำแสดงโดย Bryce Hall กำกับและเขียนบทโดย Josh Stolberg โดยเขาเป็นผู้เขียนเรื่อง Jigsaw and Spiral ซึ่งเป็นหนังในแฟรนไชส์เรื่อง Saw

นี่้เป็นหนังเรื่องแรกที่เข้า “จดทะเบียน” ในตลาดหลักทรัพย์บันเทิงให้แฟน ๆ ได้มีส่วนร่วมและลงทุ นในภาพยนตร์เรื่องนี้ผ่านทาง ES X.io

ลอสแอนเจลิส, April 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Skill House เป็นหนังในแฟรนไชส์เรื่ องแรกและมีกำหนดจะเริ่มการผลิ ตหลักในเดือนมิถุนายน 2022 โดยคาดว่าจะออกในต้นปี 2023 โดยหนังเรื่องนี้อิงตามแนวคิดดั้ งเดิมโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อ EGOT Megaproducer (Emmy, Grammy, Oscar และ Tony) Ryan Kavanaugh โดยหนังเรื่องนี้ได้รับทุ นและควบคุมโดย Proxima Studios และเขียนบทและกำกับโดยผู้เป็ นตำนานในด้านภาพยนตร์สยองขวั ญอย่าง Josh Stolberg ซึ่งเขาเป็นผู้เขียนร่วมที่เขี ยนบทภาพยนตร์สยองขวัญเช่น Spira l: จาก Book of Saw (นำแสดงโดย Chris Rock และ Samuel L. Jackson), Jigsaw, Piranha 3D, Sorority Row รวมไปถึงตอนต่อไปของภาพยนตร์เรื่ อง Saw (ตอนนี้มีชื่ออย่างคร่าว ๆ คือ Saw X) และนำแสดงโดยสุดยอดแห่งโซเชี ยลมีเดีย Bryce Hall ซึ่งเขาเป็นหนึ่งในดาราโซเชี ยลมีเดียที่มีผู้ติดตามมากที่สุ ดในโลกซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 50 ล้านคนในช่องโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของเขา

Skill House จะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่จะ “จดทะเบียน” ในตลาดหลักทรัพย์บันเทิง (“ ESX “) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแรกที่ช่วยให้ ผู้ใช้ลงทุนในภาพยนตร์และซื้ อขายแลกเปลี่ยนในภาพยนตร์และรั บผลตอบแทนจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้ นของภาพยนตร์ได้

Skill House นำแสดงโดย ไบรซ์ ฮอลล์ ผู้มีชื่อเสียงบนโซเชียลมีเดีย ภาพยนตร์จะจี้จุดไปยังผู้มีอิ ทธิพลในโซเชียลมีเดียและจะเป็ นเรื่องของความแน่วแน่ในการสร้ างชื่อเสียงอย่างไม่ย่อท้อ ตลอดจนสิ่งต่าง ๆ ที่ดาราหน้าใหม่ ๆ เต็มใจทำเพื่อบรรลุมัน ภาพยนตร์จะได้รับการถ่ายทำใน Sway House คฤหาสน์ใน Bel Air ซึ่งกลายเป็นที่โด่งดั งโดยดาราดังของ Tik Tok หลายคน ภาพยนตร์เรื่องนี้จะบิดเบือนภู มิทัศน์ของดารารุ่นเยาว์ที่ จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ “คลิก” มา

Stolberg กล่าวว่า “ผมได้ร่วมงานกับดาราดั งของฮอลลีวูดหลายคน เช่น Chris Rock และ Sam Jackson, Carrie Fisher และ Dwayne Johnson… แต่ลูก ๆ ของผมตื่นเต้นกับโปรเจกต์นี้ มากกว่าโปรเจกต์อื่น ๆ ที่ผมเคยทำ” “การได้ร่วมงานกับ Bryce Hall และ Ryan Kavanaugh นั้นจะทำให้ภาพยนตร์นี้เป็ นภาพยนตร์สยองขวัญแนวใหม่เรื่ องแรกอย่างแน่นอน ผู้มีชื่อเสียงบนโซเชียลมีเดี ยเหล่านี้ล้วนแต่เป็นดาราฮอลลี วูดหน้าใหม่ทั้งสิ้น และพวกเขากำลังคิดค้ นความหมายของการเป็นดาราขึ้ นมาใหม่ เมื่อเด็กหนุ่มจาก Maryland เช่น Bryce ที่ไม่มีอะไรเลย นอกจากโทรศัพท์มือถื อและไฟวงแหวน (ring light) สามารถดึงดูดผู้ติดตามนับสิบล้ านคนบนติ๊กต็อกและอินสตาแกรมได้ ซึ่งเป็นการทำให้สนามเด็กเล่ นสำหรับทุกคนนี้มีความเท่าเที ยมกัน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีด้านมื ดในภูมิทัศน์ความบันเทิงใหม่นี้ อยู่ และผมก็ตื่นเต้นที่จะได้พลิกหิ นก้อนนั้นให้เห็น”

“ภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นหนั งสยองขวัญที่เป็นเรท “ฮาร์ดอาร์ (hard R)” และจะมีแนวทางที่เน้นหนั กไปในเรื่ องของการประสบความสำเร็จในธุรกิ จที่ต้องอาศัยแฟน ๆ ให้ “ชอบคุณ” Stolberg กล่าวเสริมว่า “ไม่มีอะไรที่ผมชอบมากไปกว่ าการเขียนฉากฆ่าด้วยเครื่องทำน้ำ เย็นแล้ว … และเราใช้จ่ายในเรื่องของปริ มาณเลือดที่เราจะใช้จนเกิ นงบประมาณไปแล้ว แม้ว่าแนวคิดนี้สามารถเอามาเล่ นเพื่อล้อเลียนได้ แต่ผมจะใช้แนวทางที่จริงจังกว่ านี้และจะเบนเข็มไปทางด้ านความหวาดกลั วและความสยดสยองมากกว่าที่จะให้ ไปในแนวขำขัน ผมจะไม่ออมมือหรอกนะ จะใส่ให้เต็มที่เลย ผมได้รับไฟเขียวให้ทำได้แล้วด้ วย แล้วผมก็รอไม่ไหวแล้วล่ะนะ!”

Kavanaugh เป็นโปรดิวเซอร์ที่ทำรายได้สู งสุดตลอดกาลอันดับที่ 24 ได้ผลิตและ/หรือให้เงินสนับสนุ นภาพยนตร์กว่า 200 เรื่อง เช่น Fast and Furious 3,4,5,6, Social Network, 300, Mamma Mia!, Limitless, Fighter, Zombieland, และเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย Kavanaugh เคยเป็นเจ้าของ Rogue Pictures ซึ่งเปิดตัวภาพยนตร์สยองขวั ญมากกว่า 60 เรื่องรวมถึง Strangers, The Unborn, และ My Soul to Take

Kavanaugh กล่าวว่า “ภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งใจที่ จะทำลายเส้นกั้นระหว่ างปรากฏการณ์บนโซเชียลมีเดี ยแบบสั้นและเนื้อหาแบบยาว” “Bryce เป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลซึ่งเป็ นที่รู้จักและมีคนติดตามมากที่ สุดด้วยผู้ติดตามกว่า 50 ล้านคนและจะเป็นดาราครอสโอเวอร์ อย่างแน่นอน ภาพยนตร์เรื่องนี้เจาะลึกเข้ าไปในจิตใจของมนุษย์ และความกระหายของดารารุ่นใหม่ โดยตั้งคำถามว่าพวกเขาจะไปได้ ไกลแค่ไหน ภาพยนตร์เรื่องนี้จะมี เลื อดจะมืดมน และจะต้องมีคนพูดถึงอย่างแน่ นอน”

Daniel Herther ผู้ดูแลการผลิตและการพัฒนาเชิ งสร้างสรรค์ที่ Proxima จะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้ าง ก่อนร่วมงานกับ Proxima Herther ได้ผลิตภาพยนตร์ระทึกขวั ญนำแสดงโดย Nic Cage เรื่อง Inconceivable และดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ Relativity Media และ WB’s Hollywood Gang (300)

นี่จะเป็นครั้งแรกที่แฟน ๆ สามารถลงทุนในภาพยนตร์สารคดี และมีส่วนร่วมกับภาพยนตร์เรื่ องนี้ผ่าน ESX

Bryce Hall เป็นตัวแทนของ Brad Baskin จาก Panther Management ส่วน Ryan Kavanaugh และ Proxima เป็นตัวแทนของ Neil Sacker

เกี่ยวกับ Proxima และ Ryan Kavanaugh

Ryan Kavanaugh เป็นผู้ก่อตั้ง Proxima Media ผู้ก่อตั้งร่วม Triller เขาเป็นหนึ่งในผู้บริหารที่ ประสบความสำเร็จมากที่สุด มีผลงานมากที่สุด และมีเกียรติมากที่สุดในประวัติ ศาสตร์ของวงการบันเทิง ด้วยการนำโมลเดลทางการเงินอั นชาญฉลาดมาใช้ในด้านการเงิ นของภาพยนตร์นี้เอง ทำให้เขาได้รับการขนานนามว่าเป็ นผู้สร้าง “Moneyball สำหรับภาพยนตร์” เขาผลิต จัดจำหน่าย และ/หรือจัดโครงสร้างทางการเงิ นให้กับภาพยนตร์มากกว่า 200 เรื่อง ซึ่งสร้างรายได้จากบ็อกซ์ออฟฟิ ศทั่วโลกมากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์ และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิ งรางวัลออสการ์ทั้งสิ้น 60 เรื่อง เขาเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์ที่ ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลอันดับที่ 25 ผลงานของเขาได้แก่ Fast and Furious 3-6, 300, Social Network, Limitless, Fighter, Talladega Nights, Step Brothers, และ Mamma Mia! Kavanaugh และ Proxima เป็นผู้บุกเบิกข้อตกลงทางการเงิ นที่ปรับปรุงใหม่ให้กับ Marvel หลังจากที่ล้มละลาย ทำให้สตูดิโอและโครงสร้ างทางการเงินเดินหน้าและนำไปสู่ การเป็น Marvel Cinematic Universe ได้ เขาสร้างหมวดหมู่ SVOD (สตรีมมิง) กับ Netflix ซึ่งทำให้มูลค่าตลาดของบริษั ทเพิ่มขึ้นจาก 2 ดอลลาร์เป็น 1 หมื่นล้านดอลลาร์ Kavanaugh เป็นผู้ก่อตั้งร่วม Triller แอปที่เป็นหนึ่งในสามแอปโซเชี ยลมีเดียที่เติบโตเร็วที่สุด เมื่อไม่นานมานี้เขาได้เป็นผู้ นำการเข้าซื้อกิจการ การควบรวมกิจการ และการเปิดตัวใหม่ของแอปโซเชี ยลมีเดียและเพลง

นอกจากนี้ เขายังได้สร้างบริษัทโทรทัศน์ที่ ทรงอิทธิพล ซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อ Critical Content โดยเป็นบริษัทที่ผลิ ตรายการยอดนิยมอย่าง Catfish ทาง MTV และ Limitless ทาง CBS ซึ่งเขาได้ขายไปโดยมีมูลค่ าการขายที่ 200 ล้านเหรียญ ตัวบริษัทดังกล่าวมีละครโทรทั ศน์ 40 เรื่องในเครือข่าย 19 เครือข่ายก่อนที่จะขายไป Kavanaugh ได้รับความสำเร็จและรางวั ลมากมาย ตั้งแต่ Producer of the Year Award ของ Variety ไปจนถึง Leadership Award ของ The Hollywood Reporter นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลตั้ งแต่รางวัล 40 Under 40 Most Influencely People in Business ของ Fortune ตลอดจน Fortune 400 ของ Forbes, Billion-Dollar Producer โดย Daily Variety และ the 100 Most Influential People in the World โดย Vanity Fair

เกี่ยวกับ Entertainment Stock Exchange (“ESX”)

Entertainment Stock X (ESX) เป็นแพลตฟอร์มแรกที่จะช่วยให้ผู้ ใช้และแฟน ๆ สามารถลงทุนในโปรเจกต์ภาพยนตร์ และความบันเทิงต่าง ๆ ผ่าน Jobs Act ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มนวัตกรรมสำหรั บการจัดหาเงินทุนในด้านความบั นเทิง บริษัทจะช่วยเติมเต็มความต้ องการในการจัดหาเงินทุนที่มีรู ปแบบใหม่และมีประสิทธิภาพมากขึ้ นให้กับผู้สร้างภาพยนตร์ ESX ช่วยให้ผู้สร้างภาพยนตร์ สามารถสร้างความสัมพันธ์ ทางการตลาดที่มีคุณค่ากับแฟน ๆ ได้โดยตรง และจะช่วยให้แฟน ๆ ลงทุนในภาพยนตร์ได้เป็นครั้งแรก ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ ESX.io

ติดต่อด้านสื่อ Michelle Vieyra Jive PR + Digital 202-415-7714 michelle@jiveprdigital.com