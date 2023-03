ProCap Insurance: กำลังขยายขอบเขตการเข้าถึงได้ทั่วโลกของเราเพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของอุตสาหกรรมประกันภัย

นิวยอร์ก, March 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — ภายใต้สภาวะตลาดในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความปรารถนาอย่ างแรงกล้าที่จะรักษาและ/หรือเพิ่ มมูลค่าของสินทรัพย์ของตน วิกฤตการณ์ต่าง ๆ เช่น โรคระบาด ภาวะเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง และภูมิรัฐศาสตร์ที่ปั่นป่วนได้ นำมาซึ่งความเสี่ยงในระดับที่ เกินจะคาดเดาได้ จะมีการจัดการความเสี่ยงได้อย่ างไรในขณะที่มี การแสวงหาผลกำไรจากการลงทุน ณ ตอนนี้ ProCap Insurance มีทางออกที่มีประสิทธิภาพ: ประกันสินทรัพย์!

ประกันสินทรัพย์เป็นการประกันสิ นทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์หมุนเวี ยนขององค์กรและ/หรือบุคคล ในกรณีเกิดความสูญเสียจากอุบัติ เหตุ บริษัทประกันภัยจะชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ นักลงทุนสามารถลงทุนด้ วยความสบายใจ เนื่องจาก ProCap จะแบกรับความเสี่ยงแทนลูกค้า ProCap Insurance เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในธุรกิ จประกันสินทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนำเสนอประกั นอสังหาริมทรัพย์ หุ้น เงินฝาก พันธบัตร ทองคำ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และสินทรัพย์อื่น ๆ

นอกเหนื อจากการนำเสนอนโยบายประกันชีวิ ตแบบดั้งเดิมแล้ว ProCap Insurance ยังได้เปิดตัวนโยบายประกันชีวิ ตที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ จำนวนเงินเอาประกันภัยจะเพิ่มขึ้ นทุกปี เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างต่ อเนื่องของลูกค้าที่ต้ องการความคุ้ มครองระยะยาวและการสะสมความมั่ งคั่ง นโยบายการประกันนี้ไม่เพียงแต่ ให้ความคุ้ มครองระยะยาวในจำนวนเงิ นเอาประกันภัยเดิมเท่านั้น แต่ในขณะเดียวกันก็เพิ่ มจำนวนเงินดังกล่าวเป็นเปอร์เซ็ นต์ต่อปีเพื่ อตอบสนองความปรารถนาที่ จะเอาชนะอัตราเงินเฟ้อในขณะที่ เพิ่มพูนความมั่งคั่ง แผนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่ อให้แน่ใจว่าความมั่ นคงทางการเงินในระยะยาวของลูกค้ าจะได้รับการคุ้มครองที่ดีขึ้ นในขณะที่ลดแรงกดดันทางการเงิ นในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ มีความไม่แน่นอนและสภาวะแวดล้ อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง

นับตั้งแต่เปิดตัว ผลิตภัณฑ์ประกันสินทรัพย์ของ ProCap เป็นที่ต้องการของตลาดและลูกค้ าอย่างมาก บริษัทได้ระบุว่าบริษัทตั้งใจที่ จะปรับปรุงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้ รับโซลูชันประกันสินทรัพย์ที่ เข้าถึงได้และมีราคาไม่แพง

เพื่อรับรองและแบ่งปั นผลประโยชน์ของประกันสินทรัพย์ บริษัทจึงได้จัดงานภายใต้หัวข้อ “Investing with a Peace of Mind, Our Commitment” ในเมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2023 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2023 ในระหว่างการสัมมนา ProCap ได้แนะนำคุณสมบัติและข้อดี ของผลิตภัณฑ์ประกันสินทรัพย์ให้ แก่พันธมิตรและผู้นำทางธุรกิจ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจว่ าประกันสินทรัพย์ จะตอบสนองความต้องการของผู้เข้ าร่วมได้อย่างไร นอกจากนี้ บริษัทยังให้คำปรึกษาในสถานที่ ฟรี และให้บริการวิเคราะห์การจ่ ายเงินเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่ วมประชุมบรรลุ การวางแผนทางการเงินที่ดีขึ้ นและอิสรภาพทางการเงิน

ภายในงาน ทีมงานที่มีประสบการณ์และทุ่ มเทจาก ProCap ได้ให้ความรู้ด้านประกันภัยสิ นทรัพย์อย่างครอบคลุมแก่พันธมิ ตรที่เข้าร่วม ทีมงานแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันสิ นทรัพย์ของบริษัทอย่างละเอียด และช่วยให้พันธมิตรเข้าใจว่าผลิ ตภัณฑ์ของ ProCap นั้นปลอดภัยกว่าและเป็นการลงทุ นในรูปแบบทางเลือกอย่างไร

การสัมมนานี้ไม่เพียงแต่เปิ ดโอกาสให้พันธมิตรได้เรียนรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันสินทรั พย์เท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่ วมได้มีส่วนร่วมในการสื่ อสารแบบเห็นหน้ากับสมาชิกในที มงานมืออาชีพของ ProCap เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดเชิ งลึกและข้อดีของผลิตภัณฑ์ ในขณะที่ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกั บผลิตภัณฑ์ที่จะซื้ อแบบเจาะจงจากทีมงานอีกด้วย

งานนี้ประสบความสำเร็จอย่างสมบู รณ์ เนื่องจากได้ดึงดูดพันธมิ ตรมากกว่า 100 รายจากกัมพูชา จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย เวียดนาม และประเทศเศรษฐกิจอื่น ๆ ตามสถิติที่รวบรวมระหว่างงาน ทำให้ทราบว่าพันธมิตรเหล่านี้ เข้าใจอย่างถ่องแท้และพึงพอใจกั บผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย ProCap และมีความมั่นใจที่จะซื้อผลิตภั ณฑ์ของบริษัท

ProCap มีความยินดีที่จะจัดงานที่ ประสบความสำเร็จเช่นนี้ในเมื องฮอยอัน ประเทศเวียดนาม และในขณะเดียวกัน บริษัทก็หวังว่า ผู้บริโภคจำนวนมากขึ้นจะตระหนั กถึงความสำคัญและความจำเป็ นของประกันสินทรัพย์ ในขณะที่สามารถเพลิดเพลินไปกั บบริการคุณภาพสูงที่บริษัทจั ดหาให้ผ่านงานที่คล้ายคลึงกันนี้ ทีมผู้บริหารของ ProCap เชื่อว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บริษัทจะกลายเป็นบริษัทประกันภั ยสินทรัพย์ที่ได้รับความนิ ยมและน่าเชื่อถือที่สุดในเอเชี ยและทั่วโลก!

ดังนั้น การสัมมนาของ ProCap Insurance ไม่เพียงแต่ช่วยให้พันธมิตรมีช่ องทางในการทำความเข้าใจด้ านประกันสินทรัพย์เท่านั้น แต่ยังนำความมีชีวิตชีวาใหม่ มาสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ ยวในฮอยอันอีกด้วย ฮอยอันเป็นเมืองที่มีประวัติ ศาสตร์อันยาวนาน มีทัศนียภาพที่สวยงามและวั ฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดย UNESCO อย่างไม่น่าแปลกใจ ที่นี่ ลูกค้าสามารถใช้บริการระดับมื ออาชีพของ ProCap พร้อมชื่นชมทัศนียภาพที่ สวยงามและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลั กษณ์ของเมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนามได้

หากคุณต้องการเป็นลูกค้าของ ProCap Insurance และรับผลประโยชน์ของประกันสิ นทรัพย์ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็ นทางการของบริษัทของเรา https://www.procap.insure สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ProCap รอคอยที่จะได้ร่วมงานกับคุณเพื่ อทำให้การลงทุนของคุณปลอดภัยยิ่ งขึ้น

