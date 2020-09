PR Distribution Service » Asean 2020-09-17 17:37:25

BANGKOK, Thailand, Sept. 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — กรุงเทพฯ ประเทศไทย อนันตรา เวเคชั่น คลับ ผู้นำโปรแกรมวันหยุดร่วมแถวหน้าของเอเชีย ซึ่งเปิดตัวในปี 2553 โดย ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ขยายตลาดภายในประเทศ และเปิดตัวโครงการใหม่เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท่านสมาชิก (ท่านเจ้าของคะแนนคลับพอยท์) หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ทั้งนี้ ท่านเจ้าของคะแนนคลับพอยท์นอกจากสามารถเข้าพักที่คลับรีสอร์ทด้วยคะแนนคลับพอยท์เพียง 50% จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2563 แล้ว ยังจะได้รับส่วนลดสำหรับการเข้าพักที่คลับเอสเคป ทั้งรีสอร์ทที่มีอยู่ปัจจุบันและที่เปิดตัวใหม่ อาทิ ประเทศไทย (อนันตรา หัวหิน รีสอร์ท, อวานี พลัส หัวหิน รีสอร์ท และ อวานี พัทยา รีอสอร์ท แอนด์ สปา) ประเทศมาเลเซีย (อนันตรา เดซารูโคสต์ รีสอร์ทแอนด์วิลล่าส์ และ ดอร์เซต กัวลาลัมเปอร์) และประเทศออสเตรเลีย (อวานี บรอดบีช เรสซิเดนซ์, โอ๊คส์ เมลเบิร์น ออน มาร์เก็ต โฮเท็ล, แรพ ออน เซาธ์แบงค์ และโอ๊คส์ ซิดนีย์ โกลด์สบรูค อพาร์ทเมนท์)

อนันตรา เวเคชั่น คลับได้เป็นพันธมิตรกับ ทราวิลี่ โปรแกรมการเดินทางที่พร้อมนำเสนอตัวเลือกการเดินทางที่หลากหลาย ด้วยจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ภายในประเทศ/เขตปกครองพิเศษ อาทิ ฮ่องกง ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีโปรแกรม ไชน่า คอลเลคชั่น โดย อนันตรา เวเคชั่น คลับ สำหรับท่านเจ้าของคะแนนคลับพอยท์ที่พำนักอยู่ในประเทศจีนให้ได้เพลิดเพลินไปกับจุดหมายปลายทางใหม่ๆ มากกว่า 15 แห่งในหลากหลายภูมิภาค

“สืบเนื่องจากผลกระทบของเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลทั่วโลก เราได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษามาตรฐานในการปรับตัวและลงมือปฏิบัติอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยยังคงมีข้อจำกัดจำนวนมากในการเดินทางระหว่างประเทศ เราจึงต้องตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับตัวเลือกการเดินทางภายในประเทศ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเจ้าของคะแนนคลับพอยท์ของเราที่ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ในขณะนี้” เมาริซิโอ บิสซิคกี้ (Maurizio Bisicky) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ อนันตรา เวเคชั่น คลับ กล่าว

“การขยายอายุคะแนนคลับพอยท์ออกไปเป็นเวลา 12 เดือน และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการสำรองห้องพักนั้น เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองต่อความจำเป็นที่เกิดขึ้น เราทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกและได้เปิดตัวคอลเลคชั่นการเดินทางในหลายประเทศเพิ่มเติม โดยขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาสำหรับมาร์เก็ตอื่นๆ”

นอกจากการเพิ่มจุดหมายปลายทางใหม่ภายในประเทศแล้ว อนันตรา เวเคชั่น คลับ ยังได้เปิดตัวโปรแกรมเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือท่านเจ้าของคะแนนคลับพอยท์ที่อาจเผชิญความยากลำบากทางด้านการเงิน โดยโปรแกรมดังกล่าวจะอำนวยความสะดวกด้วยตัวเลือกการชำระค่าธรรมเนียมรายปีด้วยคะแนนคลับพอยท์ ตัวเลือกในการขยายอายุการใช้งานของคะแนนคลับพอยท์ปี 2564 และการปรับโครงสร้างใหม่สำหรับแผนการชำระเงิน ทั้งนี้ทางคลับยังประสานงานกับท่านเจ้าของคะแนนคลับพอยท์เป็นรายบุคคล เพื่อปรับปรุงวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆตามความต้องการของแต่ละบุคคลด้วย

ขณะนี้ คลับรีสอร์ทในประเทศไทยได้เปิดให้บริการสำหรับนักเดินทางภายในประเทศแล้ว และอนันตรา เวเคชั่น คลับ ณ อวานี เซมินยัค บาหลี ซึ่งเพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็น ‘2020 Traveler’s Choice Winner’ โดย Tripadvisor ก็มีกำหนดจะเปิดให้บริการอีกครั้งทันทีที่ข้อจำกัดการเดินทางเริ่มผ่อนคลายลง

เกี่ยวกับอนันตรา เวเคชั่น คลับ

อนันตรา เวเคชั่น คลับ เจ้าของโปรแกรมวันหยุดร่วมแถวหน้าของเอเชีย เปิดตัวในปี 2553 โดย ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้เป็นเจ้าของโรงแรมในเครือ ไมเนอร์ โฮเทลส์ นำเสนอคลับรีสอร์ทอันหรูหราถึง 8 แห่ง ทั้งในประเทศไทย อินโดนีเซีย และนิวซีแลนด์ เปิดโอกาสให้ท่านเจ้าของคะแนนคลับพอยท์และผู้เข้าพัก ได้ค้นพบประสบการณ์สุดประทับใจ ณ สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำต่างๆ โดยท่านเจ้าของคะแนนคลับพอยท์จะได้รับความยืดหยุ่นในการเดินทางยิ่งขึ้นด้วยโปรแกรมคลับเอสเคป และโกลบอล ทราเวลเลอร์ ที่ให้ท่านเจ้าของคะแนนคลับพอยท์สามารถเข้าถึงรีสอร์ทและโรงแรมพันธมิตรหลายร้อยแห่งทั่วโลก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.anantaravacationclub.com หรือติดตามบล็อกของ อนันตรา เวเคชั่น คลับ หรือ ติดตามผ่านบล็อกของเรา หรือสื่อสังคมออนไลน์ บน Facebook, Twitter, Instagram และ Weibo

เกี่ยวกับ ไมเนอร์ โฮเทลส์

ไมเนอร์ โฮเทลส์ เป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ทั้งในรูปแบบการเป็นเจ้าของ ผู้ดำเนินการ และผู้ลงทุน โดยมีโรงแรมทั้งสิ้น 549 แห่ง ภายใต้แบรนด์ อนันตรา, อวานี, โอ๊คส์, ทิโวลี, เอ็นเอช คอลเลคชั่น, เอ็นเอช, นาว, เอเลวาน่า, แมริออท, โฟร์ซีซั่นส์, เซ็นต์ รีจิส, เรดิสัน บลู และที่พักภายใต้แบรนด์ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ในอีก 55 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา,มหาสมุทรอินเดีย, ยุโรป อเมริกาใต้ และอเมริกาเหนือ ไมเนอร์ โฮเทลส์ มีแผนในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าและการสร้างการเติบโตให้กับแบรนด์ที่มีอยู่ ผ่านการเข้าควบรวมกิจการในตลาดใหม่ๆ ที่มีโอกาสในการเติบโต ไมเนอร์ โฮเทลส์ ยังได้ดำเนินวิสัยทัศน์ ในการสร้างโลกที่เต็มไปด้วยพลังและเชื่อมโยงกันมากขึ้น หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ www.minorhotels.com

สำหรับสื่อมวลชน โปรดติดต่อ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Andrew Schiff

T: +66 (0) 2365 7500 ext. 5806

E: aschiff@anantaraclub.com

ประเทศจีน

Cathy Shao

T: +86 21 2308 7726

E: cshao@anantaraclub.com

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/869195af-6bdd-431c-a47d-419fae74e75e