Phoenix Software International, Inc. ประกาศเปิดตัว JES3plus™ V1R0 อย่างเป็นทางการ

เอล เซกันโด, แคลิฟอร์เนีย, April 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Phoenix Software International, Inc. วันนี้ได้ประกาศเปิดตัว JES3plus™ V1R0 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อนุ พันธ์ครั้งแรกที่ใช้ระบบย่อยสพู ลลิ่ง z/OS JES3 ของ IBM ในเดือนตุลาคม 2019 Phoenix Software ได้ให้สิทธิ์ซอร์สโค้ดสำหรับ JES3 ซึ่งนำเสนอโซลูชันให้กับลูกค้ าที่ต้องการคงไว้ซึ่ง JES3

การเปิดตัวรุ่นแรกนี้เป็นโซลูชั นที่ใช้งานร่วมกับปลั๊กได้ซึ่ งมีฟังก์ชันตรงกับ z/OS JES3 V2R4 แทบทุกประการ ซึ่งหมายความว่า:

งานเดิมสามารถใช้งานได้ต่ อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนแหล่งที่มา (หากมี) จะยังคงทำงานต่อไปโดยไม่มี การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลง ข้อความอัตโนมัติควรจะยั งคงทำงานต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ ยนแปลง

งคงทำงานต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ ยนแปลง คำสั่งของผู้ดำเนินการจะไม่มี การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลง การตั้งค่างาน อุปกรณ์และจุดสูงสุดเดิ มของแถบแม่เหล็กจะทำงานต่ อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

มของแถบแม่เหล็กจะทำงานต่ อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง การทำงานร่วมกันระหว่าง NJE และ RJP กับระบบของคุณจะไม่มีการเปลี่ ยนแปลง

ยนแปลง DevTest และ JCL การผลิตจะทำงานต่อไปโดยไม่มี การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนการควบคุมการผลิ ตจะทำงานต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ ยนแปลง

ตจะทำงานต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ ยนแปลง สคริปต์หลังการประมวลผลของเอาต์ พุตจะทำงานต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ ยนแปลง

พุตจะทำงานต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ ยนแปลง คุณสมบัติประสิทธิภาพอันสุ ดยอดที่เป็นปกติของ JES3 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

“วันนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่ นเต้นสำหรับชุมชน JES3” Ed Jaffe หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้ านเทคโนโลยีที่ Phoenix Software International กล่าว “JES3plus V1R0 กำลังทำงานในสภาพแวดล้ อมการทดสอบขนาดใหญ่และขนาดเล็ กทั่วโลก และในนามของเราทุกคนที่ Phoenix Software ผมขอขอบคุณลูกค้าเก่าและคู่ค้า ISV ที่ช่วยให้การเปิดตัวครั้งนี้ ประสบความสำเร็จ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ พบกับความร่วมมือที่ ประสบความสำเร็จในหลายปีในระหว่ างการเดินทางที่โดดเด่นนี้”

องค์กรที่ต้องการโอนย้ายจาก JES3 ของ IBM ไปยัง JES3plus ของ Phoenix Software จะสามารถติดตั้ง JES3plus ใน sysplex/JESplex เดิมที่มีการติดตั้ง JES3 ปัจจุบันของพวกเขา ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำการย้ายข้ อมูลได้เล็กน้อยโดยไม่คำนึงถึ งการปรับใช้หรือความซับซ้ อนของสภาพแวดล้อม JES3plus V1R0 รองรับผลิตภัณฑ์ z/OS ที่รองรับ IBM ทั้งหมดและสามารถติดตั้งได้ โดยใช้การติดตั้ง SMP/E แบบดั้งเดิมหรือการใช่ z/OSMF Software Management

JES3plus รองรับผลิตภัณฑ์ Software Vendor (ISV) อิสระที่เชื่อมต่อกับเทคโนโลยี JES3 ผลิตภัณฑ์ ISV จะทำงานร่วมกับ JES3plus V1R0 ได้ต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง Phoenix Software ได้จัดทำโปรแกรมพันธมิตรเพื่ อให้ ISV สามารถรองรับ JES3plus สำหรับผลิตภัณฑ์ ของตนได้ในอนาคต

การเปิดตัว JES3plus เกิดขึ้นพร้อมกั บการเปิดตัวพอร์ทัลให้ความช่ วยเหลือด้าน Phoenix Software ที่ปลอดภัยซึ่งจะมอบวิธีการที่ สะดวกสบายให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้ าสามารถเปิด ตรวจสอบ และอัปเดตกรณีช่วยเหลือ สร้างและดาวน์โหลดใบรับรองเอกลั กษณ์ส่วนบุคคล x.509 และปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลื ออื่นๆ นอกจากนี้ ลูกค้าจะสามารถใช้เซิร์ฟเวอร์ RECEIVE ORDER ใหม่ของ Phoenix Software เพื่อตั้งค่าการส่งมอบบริการที่ ถูกต้องของ JES3plus ได้โดยอัตโนมัติ ปลอดภัย และต่อเนื่อง รวมถึงโซลูชันการจัดการ JES (E)JES ของ Phoenix Software

Phoenix Software จะเริ่มทำการเพิ่มประสิทธิ ภาพให้กับ JES3plus ในปีนี้ผ่านการส่ งมอบอย่างต่อเนื่อง การเปิดตัวครั้งที่สองซึ่ งวางแผนไว้สำหรับปี 2021 จะเริ่มกำหนดการการเปิดตั วประจำปีเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ อื่นๆ ของ Phoenix Software เริ่มต้นด้วยการเปิดตัว JES3plus ในปี 2021 การอัปเดตรายปีจะจัดขึ้นในเดื อนกันยายนเพื่อให้แน่ใจว่าจะมี การรองรับรุ่น z/OS ใหม่ตั้งแต่วันแรกเนื่องจากจะมี วางจำหน่ายทั่วไป

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมของข้ อเสนอจาก Phoenix Software ไปที่ www.PhoenixSoftware.com/ jes3plus.htm

เกี่ยวกับ Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc. คือบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบที่ จัดหาแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์ขั้ นสูงให้กับองค์กรต่างๆ ทั่วโลก โดยบริษัทได้นำเสนอโซลูชันอั นหลากหลายเพื่อรองรับความท้ าทายทางธุรกิจที่ทันสมัย

ติดต่อสื่อประชาสัมพันธ์

news@phoenixsoftware.com

+1 310 338 0400