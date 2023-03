PharmaLedger Association เปิดตัวระบบนิเวศความเชื่อมั่นทางดิจิทัลในด้านการดูแลสุขภาพ

บาเซิล สวิตเซอร์แลนด์, March 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — PharmaLedger Association (PLA) ซึ่งเป็นสมาคมไม่แสวงหากำไรที่ ตั้งอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ ได้ประกาศการสนับสนุนแผนกลยุทธ์ 3 ปีเพื่อเริ่มใช้และส่งเสริมระบบ นิเวศความเชื่อมั่นทางดิจิทัลใน ด้านการดูแลสุขภาพ (DTE-H) ในการประชุมทั่วไปประจำปี ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองลูเซิร์น สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2023 องค์กรสมาชิกยังได้ยืนยันถึ งการแต่งตั้งกรรมการแปดท่านเป็ นคณะกรรมการบริหาร เพื่อส่งมอบค่านิยมหลักของ PLA ด้าน “ภาวะผู้นำของระบบนิเวศ”

สมาชิกผู้ก่อตั้ง PLA ประกอบด้วยบริษัทเภสัชกรรม องค์กรวิจัย องค์กรตัวแทนผู้ป่วย องค์กรไม่แสวงหากำไร เทคโนโลยี และผู้ให้บริการด้านการดูแลสุ ขภาพ ขนาดเล็กและใหญ่จำนวนมาก ซึ่งแสดงถึงความแตกต่ างหลากหลายในด้านการดูแลสุขภาพ PLA ยืนยันถึงคำสั่งของสมาคมที่ให้ องค์กรร่มในแวดวงเดียวกันต้องส่ งมอบโซลูชันทางดิจิทัลร่วมกั นในด้านความเชื่อมั่นในผลิตภั ณฑ์, การศึกษาทดลองเชิงคลินิ กแบบกระจายจากศูนย์กลาง และการตรวจสอบย้อนกลับได้ของห่ วงโซ่อุปทาน

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2023 PLA จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรั บรองคุณสมบัติชุดแรก ข้อมูลผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สมาชิกนำไปใช้ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2023 สมาคมจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ต่ อไปใน Innovation xLab ซึ่งรวมถึงการสร้างแบบจำลองเสมื อนจริงของผลิตภัณฑ์ ตัวตนแบบกระจายศูนย์ และข้อมูลประจำตัวที่ยืนยั นความถูกต้องได้ เพื่ออำนวยความสะดวกด้ านการมองเห็น ความปลอดภัย การตรวจสอบย้อนกลับ และความเชื่อมั่นในทุกด้ านของการดูแลสุขภาพ การควบคุมดูแลและการปฏิบัติ ตามข้อบังคับ: PLA จะใช้ประโยชน์ จากความสามารถของสมาคม เพื่อพัฒนา ปรับคุณสมบัติ เปิดตัว และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมสู งของการดูแลสุขภาพ โดยทำให้แน่ใจได้ว่าจะมีการปฏิ บัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายป้องกันการผู กขาด ทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และแนวทางการรับประกันคุ ณภาพของระบบคอมพิวเตอร์

การสร้าง PLA และการสนับสนุนภารกิ จของสมาคมโดยสร้างความแตกต่ างหลากหลายของสมาชิกด้านการดู แลสุขภาพเป็นหมุดหมายที่สำคัญ สิ่งนี้จะเป็นการปูทางให้กั บการส่งมอบแพลตฟอร์มระบบบล็ อกเชนที่ได้รับความเชื่อมั่นอย่ างกว้างขวาง พร้อมทั้งโซลูชันการดูแลสุ ขภาพใหม่ๆ แบบโอเพนซอร์ส ที่จะสร้างคุณค่าให้กับผู้ป่ วยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยของระบบนิเวศ PLA ขอแสดงความขอบคุณสมาชิกผู้ก่อตั้ ง 20 องค์กรและขอเชิญชวนองค์กรที่เกี่ ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้ งหมดมาเรียนรู้เพิ่มเติมและมีส่ วนร่วมในการสร้างความเข้าใจเกี่ ยวกับการดูแลสุขภาพ 4.0 ที่ได้รับความเชื่อมั่น

“บล็อกเชนคือกีฬาแบบทีม PLA เริ่มต้นจากทีมที่มีความแตกต่ างหลากหลายและแข็งแกร่ง เพราะมีสมาชิกที่มีวิสัยทัศน์ร่ วมกันและเชื่อในการเปลี่ ยนแปลงที่แท้จริง PLA ทำให้เรามียานพาหนะ ทรัพยากร และแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่ จะพาผู้ป่วยไปยังสถานที่ดูแลสุ ขภาพที่ดีขึ้น” Daniel Fritz กรรมการบริหาร PharmaLedger Association

PLA is คือผลลัพธ์จากความสำเร็จเสร็จสิ้ นของโครงการวิจัย PharmaLedger มูลค่า €22 ล้าน ด้วยความร่วมมือจากสมาชิก 30 องค์กรที่ประกอบด้วยบริษัทเภสั ชกรรมขนาดใหญ่ 12 บริษัทและพันธมิตรมหาชน 18 องค์กร โดยได้รับทุนจากสหภาพยุโรป (EU) และ Innovative Health Initiative ของ European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

