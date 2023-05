OTC Markets Group ต้อนรับ Techtronic Industries Co. Ltd. เข้าสู่ตลาด OTCQX

นิวยอร์ก, May 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) ผู้ดำเนินการตลาดที่มีการควบคุ มสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ 12,000 U.S. และหลักทรัพย์ต่างประเทศ ได้ประกาศในวันนี้ว่า Techtroni c Industries Co. Ltd. (Hong Kong Stock Exchange: 669; OTCQX: TTNDY, TTNDF) ผู้นำระดับโลกด้านเครื่องมื อระดับมืออาชีพไร้สาย เครื่องมือทำด้วยตนเอง (DIY) และอุปกรณ์ไฟฟ้ากลางแจ้ง มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปิดให้ มีการซื้อขายในตลาดที่ดีที่สุ ดบน OTCQX® ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เปิดให้มี การซื้อขายบนตลาด Pink® หุ้นสามัญของ TTI จะยังคงเปิดให้ซื้อขายต่อไปใน The Stock Exchange of Hong Kong Limited (SEHK) ภายใต้รหัสหุ้น: 669

Techtronic Industries Co. Ltd. เริ่มเปิดให้มีการซื้อขายวันนี้ ที่ตลาด OTCQX ภายใต้สัญลักษณ์ “TTNDY” และ “TTNDF” นักลงทุนสหรัฐฯ สามารถค้นหาการเปิดเผยข้อมู ลทางการเงินในปัจจุบั นและใบเสนอราคาระดับ 2 แบบเวลาจริงของบริษัทได้ที่ www .otcmarkets.com

การอัปเกรดเป็นตลาด OTCQX เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับบริษัทที่ ต้องการเปิดให้มีการซื้อขายอย่ างโปร่งใสสำหรับนักลงทุนในสหรั ฐอเมริกา สำหรับบริษัทที่จดทะเบี ยนในการแลกเปลี่ยนระหว่ างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มาตรฐานตลาดที่คล่องตัวจะช่ วยให้บริษัทเหล่านั้นใช้ ประโยชน์ จากการรายงานตลาดในประเทศเพื่ อให้ข้อมูลของบริษัทพร้อมใช้ งานในสหรัฐอเมริกา บริษัทต่าง ๆ จะต้องมีมาตรฐานทางการเงินระดั บสูง ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีที่ สุดด้านบรรษัทภิบาล และแสดงการปฏิบัติตามกฎหมายหลั กทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีคุณสมบัติ เหมาะสมสำหรับตลาด OTCQX

คุณ Joseph Galli ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TTI กล่าวว่า “เรามีความยินดีที่จะได้เริ่ มเปิดให้มีการซื้อขายในตลาด OTCQX ฮ่องกงยังคงเป็นภูมิ ลำเนาของการจดทะเบียนแลกเปลี่ ยนหลักของ TTI แต่การพัฒนาใหม่นี้จะเพิ่ มสภาพคล่องให้กับทั้งหุ้นสามั ญและโปรแกรม ADR ของเรามากขึ้น และในขณะเดียวกันก็ทำให้ชุ มชนการลงทุนทั่วโลกเข้าถึงหุ้ นได้มากขึ้น”

Securities Law USA, PLLC ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน OTCQX ของบริษัท

เกี่ยวกับ Techtronic Industries Co. Ltd.

TTI ก่อตั้งขึ้นในปี 2528 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่ องกงในปี 2533 เป็นผู้นำระดับโลกในด้ านเทคโนโลยีไร้สาย ซึ่งครอบคลุมถึงเครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้ากลางแจ้ง ผลิตภัณฑ์ดูแลพื้นและผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดสำหรับผู้บริโภค มืออาชีพ และผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมในบ้าน การก่อสร้าง การบำรุงรักษา อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทมีรากฐานที่สร้างขึ้ นจากปัจจัยขับเคลื่อนเชิงกลยุ ทธ์ 4 ประการ ได้แก่ แบรนด์ที่ทรงพลัง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม บุคลากรที่ยอดเยี่ยม และความเป็นเลิศในการดำเนินงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ ที่กว้างขวางในระยะยาวเพื่อพั ฒนาเทคโนโลยีไร้สายให้ก้าวหน้า กลยุทธ์การเติบโตระดั บโลกของการแสวงหานวัตกรรมผลิตภั ณฑ์อย่างไม่หยุดยั้งทำให้ TTI ก้าวขึ้นสู่แถวหน้าของอุ ตสาหกรรม ผลงานผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่มีประสิ ทธิภาพของ TTI ได้แก่ เครื่องมือไฟฟ้า MILWAUKEE, RYOBI และ AEG, อุปกรณ์เสริม เครื่องมือช่างและผลิตภัณฑ์ กลางแจ้ง ผลิตภัณฑ์วางผังและการวัดของ EMPIRE และ HOOVER, VAX, DIRT DEVIL และ ORECK ผลิตภัณฑ์ดูแลพื้ นและทำความสะอาด

เกี่ยวกับ OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) ดำเนินการตลาดที่มีการควบคุ มสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ 12,000 U.S. และหลักทรัพย์ต่างประเทศ มาตรฐานการเปิดเผยที่ขับเคลื่ อนด้วยข้อมูลของเรานั้นเป็ นรากฐานของตลาดสาธารณะสามแห่ งของเรา: OTCQX® เป็นตลาดที่ดีที่สุด OTCQB® เป็นตลาดร่วมลงทุน และ Pink® เป็นตลาดเสรี

ระบบการซื้อขายทางเลือก (ATS) OTC Link® ของเรานั้น ได้ให้บริการโครงสร้างพื้ นฐานของตลาดที่สำคัญซึ่งนายหน้ า-นักธุรกิจใช้พึ่งพาเพื่ ออำนวยความสะดวกในการซื้อขาย รูปแบบนวัตกรรมของเราช่วยให้บริ ษัทต่าง ๆ เข้าถึงตลาดการเงินของสหรั ฐอเมริกาได้อย่างมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น

OTC Link ATS, OTC Link ECN และ OTC Link NQB ต่างก็เป็น ATS ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ SEC ซึ่งดำเนินการโดย OTC Link LLC ซึ่งเป็นนายหน้าผู้ค้าหลักทรั พย์ที่จดทะเบียนกับ FINRA และ SEC และเป็นสมาชิกของ SIPC

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ ยวกับวิธีที่เราสร้างตลาดที่ให้ ข้อมูลดีขึ้นและมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น กรุณาเยี่ยมชม www.otcmarkets. com

