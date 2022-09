OTC Markets Group ขยายกิจการไปทั่วโลกและยินดีต้อนรับพนักงานใหม่ในสิงคโปร์

นิวยอร์ก, Sept. 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในตลาดที่ มีการควบคุม โดยมีหลักทรัพย์ 12,000 รายการ ในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ มีความยินดีที่จะประกาศว่าบริษั ทได้ว่าจ้าง Catherine Chao Shang ขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ ายบริการองค์กรและการพัฒนาธุรกิ จข้อมูลการตลาด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ สิงคโปร์

การขยายกิจการของ OTC Markets Group ไปยังเอเชียเป็นส่วนหนึ่ งของกลยุทธ์ในวงกว้าง เพื่อช่วยเหลือผู้ออกตราสารทั่ วโลกที่ต้องการเข้าถึงตลาดทุ นของสหรัฐฯ รวมทั้งเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการในการกระจายข้อมูลการซื้ อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรั พย์ (OTC) ทั่วทั้งภูมิภาค

Jason Paltrowitz รองประธานอาวุโส ฝ่ายบริการองค์กรของ OTC Markets Group กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรั บ Catherine เข้าสู่ทีมนานาชาติของเรา” “การก่อตั้งบริษัทของเราในสิ งคโปร์มีบทบาทสำคัญต่อการเติ บโตของตลาดการซื้อขายหลักทรัพย์ นอกตลาดหลักทรัพย์ในระดั บนานาชาติ อีกทั้งยังช่วยให้เราพั ฒนาความสัมพันธ์กับบริษัทต่าง ๆ ทั่วเอเชียได้”

Catherine นำประสบการณ์ด้านตลาดการเงินที่ สั่งสมมานานกว่าทศวรรษมาใช้ ล่าสุดเธอดำรงตำแหน่ งรองประธานที่ Trumarx Data Partnership โดยทำหน้าที่เป็นตัวแทนจากเอเชี ยในการจัดจำหน่ายแพลตฟอร์มการซื้ อขายพลังงานนอกตลาดหลักทรัพย์ ก่อนหน้านั้น เธอเคยทำงานที่ Goldman Sachs, Morgan Stanley และ Omega ในฐานะผู้จัดการและเทรดเดอร์

Matt Fuchs รองประธานกรรมการบริหารของ Market Data กล่าวต่อว่า “การเพิ่มทรัพยากรในพื้นที่ ของภูมิภาคเอเชียจะช่วยให้ เราสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่ างเต็มที่จากอุปสงค์ที่เราเห็ นได้จากโบรกเกอร์ สถาบัน และนักลงทุนรายย่อยทั่วทั้งภูมิ ภาค เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่ วมงานกับ Catherine เพื่อช่วยกันขับเคลื่ อนความพยายามในการพัฒนาธุรกิ จของเราทั่วเอเชีย”

เกี่ยวกับ OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. (OTCQX: OTCM) ดำเนินธุรกิจในตลาดที่มี การควบคุมสำหรับการซื้อขายหลั กทรัพย์ 12,000 รายการ ในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลที่ขั บเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นหลักถื อเป็ นรากฐานของตลาดสาธารณะสามแห่ งของเรา: OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market และ Pink® Open Market

OTC Link® Alternative Trading Systems (ATS) ของเรามีโครงสร้างพื้ นฐานของตลาดที่สำคัญ ซึ่งโบรกเกอร์-ผู้ค้าหลักทรัพย์ ต่างก็พึ่งพาระบบนี้เพื่ ออำนวยความสะดวกในการซื้อขาย รูปแบบที่เป็นนวัตกรรมของเราช่ วยให้บริษัทต่าง ๆ เข้าถึงตลาดการเงินในสหรัฐอเมริ กาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

OTC Link ATS, OTC Link ECN และ OTC Link NQB ต่างก็เป็น ATS ภายใต้การควบคุมของ SEC ซึ่งดำเนินการโดยโบรกเกอร์-ผู้ ค้าหลักทรัพย์จดทะเบียน สมาชิก SIPC ของ OTC Link LLC, FINRA และ SEC

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ ยวกับวิธีที่เราสร้างตลาดที่มี ข้อมูลสนับสนุนมากขึ้นและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น โปรดเยี่ยมชม www.otcmarkets.com