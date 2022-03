Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ประกาศขยายการผลิตทางทะเลในเอเชีย

เตเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, March 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่ม”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษั ท Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบถึ งการขยายขีดความสามารถอีกครั้ งหนึ่งในการผลิตสำหรั บตลาดทางทะเลที่กำลังเติบโต การขยายธุรกิจนี้จะทำให้ พวกเขากลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิ ตรายใหญ่ที่สุดที่ให้บริ การการประกอบเฉพาะที่ทั้งในปู ซาน เกาหลีและหางโจว ประเทศจีน การขยายตัวนี้แสดงถึงความมุ่งมั่ นและการสนับสนุนการเติบโตของอุ ตสาหกรรมการต่อเรือในเอเชีย

ขณะนี้โรงงานหางโจวในประเทศจี นของพวกเขาพร้อมแล้วสำหรั บการผลิตและจัดส่งแผ่นกันลื่ นสำหรับเรือเดินทะเล และการบูรณาการและการประกอบอย่ างเต็มรูปแบบภายในบริษัท ทั้งหมดนี้จะช่วยให้สามารถควบคุ มคุณภาพได้มากขึ้นและลดต้นทุ นให้กับลูกค้า ส่วนโรงงานแห่งใหม่ที่ใหญ่ขึ้ นในเกาหลีก็พร้อมให้บริการโซลู ชันทางทะเลแบบครบวงจร เมื่อนำมารวมกันแล้ว โรงงานเหล่านี้จะสามารถดำเนิ นการผลิตแบบเฉพาะเจาะจงได้อย่ างเต็มรูปแบบในด้านการออกแบบ วิศวกรรม และการผลิต

ในฐานะกลุ่ม Nikkiso Group ที่เป็นหนึ่งเดียว พวกเขาเป็นบริษัทแห่งเดียวที่ ให้บริการส่วนประกอบเทคโนโลยี หลักภายในบริษัทอย่างสมบูรณ์ พวกเขาให้บริการโซลูชันระบบเชื้ อเพลิงแบบบูรณาการเบ็ดเสร็ จและครบวงจร โซลูชันการจัดการสินค้า และภารกิจ LNG ที่ซับซ้อน พวกเขาสามารถให้บริ การการทดสอบสตริงเต็มรู ปแบบในประเทศและให้ การทดสอบปะเก็นน้ำมันเชื้อเพลิ งแบบเต็มรูปแบบ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้ อกำหนดด้านเครื่องยนต์ โดยจะเป็นการทดสอบที่ โรงงานในประเทศจีน ความสามารถในการให้บริ การของพวกเขาในจีนและเกาหลียั งมีการขยายให้มากไปกว่าเดิมด้ วยข้อเสนอบริการเพิ่มเติม ข้อตกลงการบริการระยะยาว และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริ การภาคสนามเพิ่มเติม

“เราภูมิใจที่ได้ช่วยเป็นผู้บุ กเบิกในตลาดทางทะเลที่ขับเคลื่ อนด้วย LNG และมอบประโยชน์อย่างชัดเจนให้กั บลูกค้าทางทะเลของเรา ขณะนี้ Nikkiso CE&IG จะสามารถนำเสนอระบบแบบครบวงจรแล ะให้การสนับสนุนลูกค้าของเราด้ วยโซลูชันที่ได้รับการสนับสนุ นจากโรงงานอย่างสมบูรณ์” Peter Wagner ซีอีโอของ Cryogenic Industries และประธานกลุ่มกล่าว

ตลาดทางทะเลยังคงเป็นธุรกิจหลั กของกลุ่มบริษัทต่อไป และการขยายธุรกิจนี้เป็ นการวางโครงสร้างการสนับสนุนที่ แข็งแกร่งสำหรับการเติ บโตในอนาคต และสถานที่ตั้งก็ยังลดความจำเป็ นในการขนส่งทางทะเลสำหรั บการนำส่งสินค้าอีกด้วย ส่งผลให้เวลาจัดส่งแก่ลูกค้านั้ นสั้นลงกว่าเดิม

ข้อมูลเกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

บริษัทสมาชิก Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นสมาชิกของ Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตอุปกรณ์แปรรูปก๊ าซไครโอเจนทางวิ ศวกรรมและโรงงานขนาดเล็กสำหรั บแปรรูปก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) บริการจัดการหลุมปิโตรเลียมหลั งการขุดเจาะ และอุตสาหกรรมก๊าซสำหรับอุ ตสาหกรรม Cryogenic Industries ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว โดยเป็นบริษัทแม่ของ ACD, Cosmodyne และ Cryoquip และเป็นกลุ่มที่ควบคุมโดยทั่ วไปซึ่งมีหน่วยงานปฏิบัติ การประมาณ 20 แห่ง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่ www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com

สำหรับการติดต่อด้านสื่อ:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com