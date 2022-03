LeddarTech ได้ประกาศแต่งตั้ง Derek Aberle และ Nick Stone เป็นคณะกรรมการบริษัท

Derek Aberle อดีตประธานของ Qualcomm และ Nick Stone อดีตรองประธานของ TPG Capital เป็นผู้นำทางธุรกิจที่มี ประสบการณ์อย่างกว้างขวางในด้ านเทคโนโลยี การผลักดันการเติบโต และตลาดทุน

LeddarCar

รัฐควิเบก, March 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech® ผู้นำระดับโลกในการจั ดหาเทคโนโลยีตรวจจับ ADAS และ AD ที่ยืดหยุ่น ทรงประสิทธิภาพ และแม่นยำที่สุด มีความยินดีที่จะประกาศการแต่ งตั้ง Derek Aberle และ Nick Stone เป็นคณะกรรมการบริษัท

ประสบการณ์ของคุณ Derek Aberle นั้นมีตั้งแต่บทบาทผู้บริ หารระดับสูงในบริษัทเทคโนโลยี ระดับโลกขนาดใหญ่หลายแห่ง ตลอดจนชุมชนการลงทุน คุณ Aberle ใช้เวลา 17 ปีที่ Qualcomm Incorporated ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านมือถื อรวมถึงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง ในบทบาทผู้บริหารระดับสู งหลากหลายตำแหน่ง เขาดำรงตำแหน่งประธานของ Qualcomm ตั้งแต่ปี 2014 จนถึงปี 2018 โดยรับผิดชอบทุกหน่วยธุรกิจ รวมถึงธุรกิจใบอนุญาตและเซมิ คอนดักเตอร์ ตลอดจนฝ่ายการตลาดและสำนั กงานประจำภูมิภาคทั่วโลก ก่อนหน้านั้น เขาดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จั ดการและประธานกลุ่ม และในฐานะรองกรรมการผู้จั ดการและประธานของ Qualcomm Technology Licensing เขาเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริ หารของ Qualcomm มากว่าทศวรรษ และช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์ โดยรวมของบริษัท คุณ Aberle เป็นผู้นำโครงการริเริ่มเพื่ อการเติบโตทั่วโลกของ Qualcomm มากมาย ซึ่งรวมไปถึงตลาดอื่นนอกเหนื อจากสมาร์ทโฟน ตลอดจนการขยายธุรกิจในจีน นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี และธุรกิจการออกใบอนุญาต IP ของ Qualcomm ซึ่งได้ผ่านช่วงเวลาแห่งการเติ บโตและได้ผลกำไรมหาศาล อีกทั้งยังจัดตั้ งโปรแกรมการออกใบอนุญาต 4G และ 5G ตลอดจนวางโครงสร้างและเจรจาเกี่ ยวกับใบอนุญาตที่สำคัญของ Qualcomm และข้อตกลงเชิงกลยุทธ์อื่น ๆ นับตั้งแต่ออกจาก Qualcomm มานั้น คุณ Aberle ก็ได้เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง XCOM Labs ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นการพั ฒนาและจำหน่ายเทคโนโลยีไร้สายขั้ นสูง และปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่ งรองประธานบริหารของ XCOM Labs เขายังเป็น CEO ของ Prospector Capital Corp. ซึ่งเป็นบริษัทจัดหากิจการเพื่ อวัตถุประสงค์พิเศษอีกด้วย

คุณ Aberle สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจาก University of California, Santa Barbara และนิติศาสตร์บัณฑิตจาก University of San Diego School of Law เขาเป็นสมาชิกคณะกรรมการของ XCOM Labs, Prospector Capital Corp., Jaws Juggernaut Acquisition Corp., Alliance for SoCal Innovation และ EvoNexus (ตู้บ่มเพาะเชื้อในแคลิฟอร์เนี ยตอนใต้)

คุณ Nick Stone มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในอุตสาหกรรมการลงทุ นและทำงานร่วมกับ FS Investors มาตั้งแต่ปี 2010 ก่อนหน้านี้เขาดำรงตำแหน่ งรองประธานของ TPG Capital ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนไพรเวทอิ ควิตี้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุ นร่วมกับ Kohlberg Kravis Roberts Co. และ Morgan Stanley ด้วยเหตุนี้ คุณ Stone จึงมีความรู้มากมายในด้านการเงิ น ตลาดโลก และการลงทุนระดับสูง เขามีส่วนร่วมในการลงทุนมูลค่ ารวมกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์และเงินทุนหมุนเวี ยนราว 2,500 ล้านดอลลาร์ในช่วงที่ ประสบความสำเร็จในอาชีพการงาน

คุณ Stone สำเร็จการศึกษาด้วยเกียรตินิ ยมอันดับสองจาก Harvard ทั้งยังได้เป็น Arjay Miller Scholar ที่ Stanford Graduate School of Business และอาศัยอยู่ที่ La Jolla รัฐแคลิฟอร์เนีย

คุณ Michel Brûlé ประธานคณะกรรมการบริหารของ LeddarTech กล่าวว่า “ผมภูมิใจมากที่ได้ต้อนรับคุณ Derek และคุณ Nick คณะกรรมการของเราประกอบด้วยกลุ่ มผู้นำที่มีทักษะและประสบการณ์ สูง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชี่ ยวชาญในสาขาและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เรามีทั้งอดีตผู้จัดการอาวุ โสและ CEO ของบริษัทต่าง ๆ เช่น Bosch, Texas Instruments, NXP, Tata Motors, GM, Faurecia, Geely, BMW และธนาคารพัฒนาธุรกิจแห่ งแคนาดา” คุณ Brûlé กล่าวต่ออีกว่า “การเพิ่มคุณ Derek และคุณ Nick ที่มีประสบการณ์มากมายในด้ านเทคโนโลยี ตลาดโลก และการเงินจะยิ่งช่วยยกระดั บความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ ตลอดจนเสริมสร้ างความสามารถของเราในการเร่ งการเติบโตและความสำเร็จของ LeddarTech”

คุณ Charles Boulanger ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ LeddarTech กล่าวว่า “เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ต้ อนรับคุณ Derek และคุณ Nick มาเป็นคณะกรรมการ” คุณ Boulanger กล่าวเสริมว่า “ภูมิหลังด้านการบริหารของคุณ Derek ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลั กดันกลยุทธ์ระดับโลก ความเชี่ยวชาญในตลาดต่างประเทศ ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีไร้สาย ผนวกกับประสบการณ์นั บหลายทศวรรษของคุณ Nick ในตลาดการเงิน ที่เขาได้เป็นผู้นำการลงทุนที่ สำคัญในหลายภาคส่วนและภูมิภาค จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่ าความสามารถเหล่านี้จะทำให้ที มผู้นำของบริษัทของเรามีประสิ ทธิภาพเพิ่มขึ้น” และท้ายที่สุดแล้ว คุณ Boulanger ก็ได้กล่าวสรุปว่า “การเพิ่มบุคคลที่มีความโดดเด่ นและเป็นที่เคารพนับถือเช่นนี้ ในคณะกรรมการบริหารของเรานั้น จะช่วยสร้างแรงผลักดันสู่ความก้ าวหน้าตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุ ทธ์ที่ทะเยอทะยานของเราได้อย่ างไม่ต้องสงสัย”

เกี่ยวกับ LeddarTech

LeddarTech ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 โดยเป็นบริษัทตรวจจับข้อมูลด้ านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรที่ ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถแก้ปั ญหาด้านการตรวจจับ การฟิวชัน และการรับรู้ที่สำคัญตลอดทั้งห่ วงโซ่คุณค่า LeddarTech นำเสนอโซลูชันการรับรู้ที่คุ้ มค่าซึ่งปรับขนาดได้ตั้งแต่ ADAS ระดับ 2+ ไปจนถึงระดับ 5 แบบอิสระเต็มรูปแบบด้วย LeddarVision™ ซึ่งเป็นฟิวชันเซ็นเซอร์ข้อมู ลดิบและแพลตฟอร์มการรับรู้ที่ สร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อม 3 มิติที่ครอบคลุมจากเซ็นเซอร์ และการกำหนดค่าหลากหลายประเภท LeddarTech ยังสนับสนุนผู้ผลิต LiDAR และซัพพลายเออร์ยานยนต์ระดับ 1-2 ด้วยบล็อกสิ่งก่อสร้ างทางเทคโนโลยีหลัก เช่น ระบบหักเหลำแสงดิจิทัล LeddarSteer™ และ LiDAR XLRator™ ซึ่งเป็นโซลูชันการพัฒนาสำหรับ LiDAR แบบโซลิดสเตตเกรดยานยนต์โดยอิ งจาก LeddarEngine™ และส่วนประกอบหลักจากพันธมิ ตรเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการคิ ดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในแอปพลิเคชันตรวจจับยานยนต์ และการเคลื่อนที่ระยะไกลที่ทั นสมัยด้วยเทคโนโลยีที่จดสิทธิบั ตรมากกว่า 100 รายการ (ทั้งที่จดสิทธิบัตรแล้วหรื อรอดำเนินการ) ที่ช่วยเสริมขีดความสามารถ ADAS และการขับขี่แบบอัตโนมัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LeddarTech ได้ที่ www.leddartech.com และบน LinkedIn, Twitter, Facebook และ YouTube

ติดต่อ:

Daniel Aitken รองประธาน ฝ่ายการตลาดระดับโลก การสื่อสารและนักลงทุนสัมพันธ์ ของ LeddarTech Inc.

โทร: +1-418-653-9000 ต่อ 232

daniel.aitken@leddartech.com

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่ องหมายการค้าหรือเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ LeddarTech Inc. และบริษัทในเครือ แบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นหรืออาจเป็นเครื่ องหมายการค้าหรือเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนที่ใช้เพื่ อระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการของเจ้ าของที่เกี่ยวข้อง

สามารถดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ ได้ที่ https://www. globenewswire.com/NewsRoom/ AttachmentNg/509e1e00-3336- 4581-acf4-69895b4cc0db/th