LeddarTech เปิดตัว LeddarEngine แบบยืดหยุ่นและโมดูลาร์ที่ออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนและเร่งการพัฒนาเซ็นเซอร์ ADAS และ AD

แพลตฟอร์ม LeddarEngine™ ขับเคลื่อนโดย LCA3 SoC ของ LeddarTech และซอฟต์แวร์โมดูลาร์ที่ล้ำสมัย ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพของเซ็ นเซอร์ดีขึ้นด้วยเวลาในการพั ฒนาที่ต่ำที่สุด

QUEBEC CITY, April 13, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech ®, ผู้นำระดับโลกในการจั ดหาเทคโนโลยีการตรวจจับ ADAS และ AD ที่ยืดหยุ่น แข็งแกร่ง และแม่นยำที่สุด ยินดีที่จะประกาศให้ทราบถึ งความพร้อมใช้งานของซอฟต์แวร์ LeddarEngine เวอร์ชันใหม่ทั้งหมด เพื่อเปิดใช้งานและเร่งการพั ฒนาเซ็นเซอร์ LiDAR

LeddarEngine กำหนดมาตรฐานใหม่ สำหรับการพัฒนาโซลูชัน LiDAR แบบโซลิดสเตตแบบบูรณาการและมี ความยืดหยุ่นสูง ซึ่งได้รับการปรับให้ เหมาะสมสำหรับการผลิตในปริ มาณมาก โซลูชันที่สมบูรณ์นี้ประกอบด้ วยระบบ LeddarCore™ LCA3 บนชิป (SoC) และการประมวลผลสัญญาณ LeddarSP™

เวอร์ชันใหม่นี้ได้มี การแนะนำระดับการผสานรวมใหม่ หลายระดับโดยเฉพาะสำหรับซอฟต์ แวร์ LeddarEngine และความเข้ากันได้กับแพลตฟอร์ มฮาร์ดแวร์ใหม่ LeddarTech กำลังเปิดตัวการแยกการควบคุม การประมวลผลสัญญาณ และการประมวลผลแบบพอยต์คลาวด์ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งแบบอิ สระหรือรวมกัน ทำให้ลูกค้าสามารถควบคุมโซลูชั นสุดท้ายของตนได้ดียิ่งขึ้น

นักพัฒนา LiDAR ที่ปัจจุบันมีเครื่องมื อประมวลผลสัญญาณที่นำไปใช้กั บผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของตน จะได้รับประโยชน์จากการใช้ เฉพาะเคอร์เนลการควบคุมเพื่อให้ สามารถรวม LeddarCore เข้ากับผลิตภัณฑ์รุ่นต่อไปได้ง่ ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น Tier 1-2 ผู้รวมระบบ และผู้ผลิต LiDAR รายใหม่จะยังคงได้รับประโยชน์ จากข้อเสนอที่สมบูรณ์โดยใช้ ประโยชน์จากการประมวลผลสั ญญาณและความเชี่ยวชาญเฉพาะของ LeddarTech

LeddarEngine เวอร์ชันนี้เข้ากันได้กับ Xilin x Zynq UltraScale+ MPSoC นอกเหนือจาก Renesas R-Car SoC ที่ให้การรองรับอยู่แล้ว นอกจากนี้ การย้ายไปยังแพลตฟอร์ มและระบบปฏิบัติการอื่นๆ ก็สามารถทำได้ง่ายกว่าที่เคย ด้วยสถาปัตยกรรมโมดูลาร์ใหม่นี้ ที่ช่วยในการปรับปรุงการแยกฮาร์ ดแวร์และซอฟต์แวร์

สิทธิประโยชน์หลัก

การรวมเข้ากับสถาปัตยกรรมที่มี อยู่ได้ง่ายขึ้น ทำให้สามารถติดตั้งเพิ่มเติมเพื่ อปรับปรุงต้นทุน การใช้พลังงาน และขนาดได้

อยู่ได้ง่ายขึ้น ทำให้สามารถติดตั้งเพิ่มเติมเพื่ อปรับปรุงต้นทุน การใช้พลังงาน และขนาดได้ ช่วยให้ผู้ผลิต Tier 1-2 และ LiDAR สามารถใช้ประโยชน์จากชุดเครื่ องมือประมวลผลสัญญาณที่มีอยู่ และพัฒนาอัลกอริธึมของพวกเขา

องมือประมวลผลสัญญาณที่มีอยู่ และพัฒนาอัลกอริธึมของพวกเขา รองรับแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์ใหม่ และย้ายไปยังระบบปฏิบัติการใหม่ ได้ง่ายขึ้น

และย้ายไปยังระบบปฏิบัติการใหม่ ได้ง่ายขึ้น ซอฟต์แวร์แบบแยกส่วนและปรั บขนาดได้อย่างเต็มที่พร้อมให้ เร่งการพัฒนาและเวลาในการออกสู่ ตลาด

“ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา LeddarTech เป็นผู้นำในการพัฒนาโซลูชั นการตรวจจับที่ให้การสนับสนุนลู กค้าของเราในด้านการพัฒนาผลิตภั ณฑ์ ADAS และ AD” คุณ Charles Boulanger ซีอีโอของ LeddarTech กล่าว “วิวัฒนาการตามธรรมชาติของ LeddarEngine ของเราที่ขับเคลื่อนโดย LCA3 SoC ของเรา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์ โมดูลาร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ ของเรา ช่วยให้ลูกค้าของเรามีความยื ดหยุ่นในการออกแบบมากยิ่งขึ้ นและช่วยเร่งเวลาในการพั ฒนาของพวกเขา นำไปสู่ต้นทุนที่ต่ำลงและเส้ นทางสู่รายได้ที่รวดเร็วยิ่งขึ้ น” คุณ Boulanger กล่าวสรุป

เกี่ยวกับ LeddarTech

LeddarTech ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 โดยเป็นบริษัทตรวจจับข้อมูลด้ านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรที่ ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถแก้ปั ญหาด้านการตรวจจับ การฟิวชัน และการรับรู้ที่สำคัญตลอดทั้งห่ วงโซ่คุณค่า LeddarTech นำเสนอโซลูชันการรับรู้ที่คุ้ มค่าซึ่งปรับขนาดได้ตั้งแต่ ADAS ระดับ 2+ ไปจนถึงระดับ 5 แบบอิสระเต็มรูปแบบด้วย LeddarVision™ ซึ่งเป็นฟิวชันเซ็นเซอร์ข้อมู ลดิบและแพลตฟอร์มการรับรู้ที่ สร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อม 3 มิติที่ครอบคลุมจากเซ็นเซอร์ และการกำหนดค่าหลากหลายประเภท LeddarTech ยังสนับสนุนผู้ผลิต LiDAR และซัพพลายเออร์ยานยนต์ระดับ 1-2 ด้วยบล็อกสิ่งก่อสร้ างทางเทคโนโลยีหลัก เช่น ระบบหักเหลำแสงดิจิทัล LeddarSteer™ และ LiDAR XLRator™ ซึ่งเป็นโซลูชันการพัฒนาสำหรับ LiDAR แบบโซลิดสเตตเกรดยานยนต์โดยอิ งจาก LeddarEngine™ และส่วนประกอบหลักจากพันธมิ ตรเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการคิ ดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในแอปพลิเคชันตรวจจับยานยนต์ และการเคลื่อนที่ระยะไกลที่ทั นสมัยด้วยเทคโนโลยีที่จดสิทธิบั ตรมากกว่า 100 รายการ (ทั้งที่จดสิทธิบัตรแล้วหรื อรอดำเนินการ) ที่ช่วยเสริมขีดความสามารถ ADAS และการขับขี่แบบอัตโนมัติ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LeddarTech ได้ที่ www.leddartech.com and on LinkedIn , Twitter , Facebook and YouTube

ติดต่อ:

Daniel Aitken รองประธานบริษัทฝ่ายการตลาดโลก ฝ่ายผู้ลงทุนและการสื่อสารสัมพั นธ์ LeddarTech Inc.

โทร: + 1-418-653-9000 ext. 232 daniel.aitken@leddartech. com

ติดต่อฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์: In vestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech. com/

Leddar, LeddarTech, LeddarSteer, LeddarEngine, LeddarVision, LeddarSP, LeddarCore, LeddarEcho, VAYADrive, VayaVision, XLRator และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่ องหมายการค้าหรือเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนของ LeddarTech Inc. และบริษัทในเครือ แบรนด์ ชื่อผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายอื่นๆ ทั้งหมดเป็นหรืออาจเป็นเครื่ องหมายการค้าหรือเครื่ องหมายการค้าจดทะเบียนที่ใช้เพื่ อระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการของเจ้ าของที่เกี่ยวข้อง