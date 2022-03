LeddarTech จะปลดล็อกคุณค่าของการหลอมรวมและการรับรู้ข้อมูลดิบที่ Automotive Tech.AD Berlin (เยอรมนี) ในวันที่ 3-5 เมษายน 2022

เทคโนโลยีการรับรู้สภาพแวดล้ อมเพื่อการขับขี่อัตโนมัติที่ ปลอดภัยมากขึ้นด้วยการตรวจจับที่ ดีขึ้น

ควิเบก ซิตี้, March 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech ® ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยี การตรวจจับ ADAS และ AD ที่แม่นยำ แข็งแกร่ง และยืดหยุ่นที่สุด มีความยินดีที่จะประกาศการเข้ าร่วมที่งาน Automotive Tech.AD Berlin ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Titanic Chaussee Hotel Berlin ในฐานะผู้แสดงนิทรรศการและวิ ทยากรคนสำคัญ

4-5 เมษายน 2022 พื้นที่สำหรับผู้ทดสอบ LeddarVision™ ของ LeddarTech (ถ่ายทอดสดแบบเสมือนจริง)

เข้าร่วมทีม LeddarTech เพื่อการทดสอบ LeddarVision ในโลกความจริง ซอฟต์แวร์เพียงหนึ่งเดียวที่ใช้ เซ็นเซอร์แบบหลอมรวมและการรับรู้ โดยใช้การหลอมรวมข้อมูลดิบที่ ทำให้เซ็นเซอร์อันซับซ้ อนทำงานง่ายขึ้นเพื่อกำจัดการพึ่ งพาฮาร์ดแวร์ และยังให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ใช้ งานในการประเมินวิธีแก้ปั ญหาในโมเดลยานพาหนะแต่ละชนิด เพื่อได้ให้ประสิทธิ ภาพการทำงานของ ADAS และ AD ที่ดียิ่งขึ้น

พบกับ Pierre Olivier CTO ของ LeddarTech ผู้ริเริ่มเทคโนโลยีการตรวจจั บซึ่งมีประสบการณ์กว่า 30 ปี ในการนำเสนอในงานประชุมเช่นนี้

วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2022 เวลา 19:45 – 23:00 CET เซสชันการละลายพฤติกรรม

หัวข้อ: หนทางสู่การขับขี่อั ตโนมัติเด็มรูปแบบ – ความก้าวหน้าและความท้าทาย

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2022 เวลา 10:00 – 10:30 CET การนำเสนอ

หัวข้อ: เทคโนโลยีการตรวจจั บและการรับรู้ – โซลูชันที่ช่วยแก้ปัญหาความท้ าทายการตรวจจับที่สำคัญ

เรียนรู้เกี่ยวกับ LeddarVision แพลตฟอร์มการหลอมรวมและการรับรู้ ข้อมูลดิบที่สร้ างโมเดลสภาพแวดล้อม 3D RGBD ที่ครอบคลุมด้วยการสนับสนุ นการรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ หลายชุดสำหรับการกำหนดค่าของกล้ อง เรดาร์ และ LiDAR วิธีแก้ปัญหาโดยยึดซอฟต์แวร์เป็ นศูนย์กลางนี้จะให้ประสิทธิ ภาพการรับรู้ที่ดียิ่งขึ้ นโดยการแสดงผ่านการวางแผนเส้ นทาง การตรวจจับพื้นที่ว่าง และการตรวจจับ การติดตาม และการจำแนกวัตถุที่ดีขึ้น

เกี่ยวกับ Automotive Tech.AD Berlin

Tech.AD ยุโรปกระตุ้นคุณด้วยไอเดีย การเชื่อมต่อ และแรงบันดาลใจใหม่ ๆ งานนี้จัดขึ้นเพื่อวิศวกรชั้นสู งและผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์จาก OEMs Tier 1s ซัพพลายเออร์ยานยนต์ ผู้ให้บริการแก้ไขปัญหา และสถาบันวิจัยชั้นนำที่ต้ องการเน้นเรื่อง AI และการเรียนรู้จากฐานข้อมูล เทคโนโลยีเซ็นเซอร์และการรับรู้ ผู้ออกแบบซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม AV การทดสอบและการตรวจสอบความถูกต้ อง ยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ และการปรับใช้ขั้นต้น การเชื่อมต่อและ 5G โครงสร้างพื้นฐานและเมืองอัจฉริ ยะ ความปลอดภัยและการรั กษาความปลอดภัยและอื่น ๆ เข้าร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ บริหารด้านยานยนต์อัจฉริ ยะทางเทคนิคที่มีอิทธิพลมากที่ สุดกว่า 500 ท่านในเบอร์ลินและในโลกออนไลน์! เข้าร่วม LeddarTech ด้วยตนเองและทางดิจิทั ลโดยลงทะเบียนเลยวันนี้ที่ https://www.autonomous- driving-berlin.com/

เกี่ยวกับ LeddarTech

LeddarTech ก่อตั้งขึ้นในปี 2007 โดยเป็นบริษัทตรวจจับข้อมูลด้ านสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรที่ ครอบคลุม ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถแก้ปั ญหาด้านการตรวจจับ การฟิวชัน และการรับรู้ที่สำคัญตลอดทั้งห่ วงโซ่คุณค่า LeddarTech นำเสนอโซลูชันการรับรู้ที่คุ้ มค่าซึ่งปรับขนาดได้ตั้งแต่ ADAS ระดับ 2+ ไปจนถึงระดับ 5 แบบอิสระเต็มรูปแบบด้วย LeddarVision™ ซึ่งเป็นฟิวชันเซ็นเซอร์ข้อมู ลดิบและแพลตฟอร์มการรับรู้ที่ สร้างแบบจำลองสภาพแวดล้อม 3 มิติที่ครอบคลุมจากเซ็นเซอร์ และการกำหนดค่าหลากหลายประเภท LeddarTech ยังสนับสนุนผู้ผลิต LiDAR และซัพพลายเออร์ยานยนต์ระดับ 1-2 ด้วยบล็อกสิ่งก่อสร้ างทางเทคโนโลยีหลัก เช่น ระบบหักเหลำแสงดิจิทัล LeddarSteer™ และ LiDAR XLRator™ ซึ่งเป็นโซลูชันการพัฒนาสำหรับ LiDAR แบบโซลิดสเตตเกรดยานยนต์โดยอิ งจาก LeddarEngine™ และส่วนประกอบหลักจากพันธมิ ตรเซมิคอนดักเตอร์ระดับโลก บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการคิ ดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ในแอปพลิเคชันตรวจจับยานยนต์ และการเคลื่อนที่ระยะไกลที่ทั นสมัยด้วยเทคโนโลยีที่จดสิทธิบั ตรมากกว่า 100 รายการ (ทั้งที่จดสิทธิบัตรแล้วหรื อรอดำเนินการ) ที่ช่วยเสริมขีดความสามารถ ADAS และการขับขี่แบบอัตโนมัติ

