Lantronix ประกาศเปิดตัวโซลูชันเกตเวย์ IoT เซลลูลาร์ขนาดกะทัดรัด X300 ใหม่ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันที่สำคัญขององค์กร

ตรวจสอบและจัดการสินทรัพย์ที่ กระจายอยู่ทั่วโลกด้วยโซลูชัน X300 IoT Gateway ของ Lantronix ซึ่งได้รวมฮาร์ดแวร์ การจัดการอุปกรณ์บนคลาวด์ การเชื่อมต่อเซลลูลาร์ การรักษาความปลอดภัยขั้นสูง และการสนับสนุนด้านเทคนิค

เออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย, March 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) ผู้ให้บริการระดับโลกด้านโซลูชั นเบ็ดเสร็จที่ปลอดภัยสำหรับอิ นเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และตลาด IT อัจฉริยะ ได้ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งได้แก่ X300 Compact Gateway IoT Solution . ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิ เคชันที่สำคัญขององค์กรได้อย่ างปลอดภัย โซลูชันเกตเวย์ X300 Cellular Compact IoT ใหม่ได้ผสมผสานฮาร์ดแวร์เกตเวย์ IoT ของ Lantronix เข้ากับการสมัครสมาชิกบริ การระดับพรีเมียม รวมถึงการจัดการอุปกรณ์แบบรวมศู นย์ ข้อมูลเซลลูลาร์ในตัว การรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ที่ ได้รับการปรับปรุง โดยรวมทั้งหมดไว้ในแพ็กเกจเดียว

“ที่ Lantronix เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการโซลู ชัน IoT แบบเบ็ดเสร็จแก่ลูกค้าของเรา ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาด้านการเชื่ อมต่อและการจัดการอุปกรณ์ ระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็ให้การสนั บสนุนทางเทคนิคจากผู้เชี่ ยวชาญเพื่อให้แน่ใจว่าการปรั บใช้จะประสบความสำเร็จ” Paul Pickle ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Lantronix กล่าว “ด้วย X300 Compact Gateway IoT Solution ใหม่นี้ ทำให้ลูกค้ าของเราสามารถวางใจได้ว่าลูกค้ ามีโซลูชันที่เชื่อถือได้และจั ดการง่าย อีกทั้งสามารถบรรลุในด้ านของเวลาทำงานสูงสุ ดและความปลอดภัยของข้อมูลสำหรั บแอปพลิเคชันที่มีความสำคัญต่ อภารกิจอีกด้วย”

จากข้อมูลเชิงลึกของ Berg เกตเวย์ IoT สำหรับเซลลูลาร์มากกว่า 4.5 ล้านรายการทั่วโลกในช่วงปี 2021 โดยเพิ่มขึ้น 23% มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 1,150 ล้านดอลลาร์ ในขณะทีมียอดขายต่อปีเพิ่มขึ้น 14% เนื่องจากอุปสงค์ฟื้นตัวหลั งจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 รายได้ต่อปีจากการขายเกตเวย์ IoT เซลลูลาร์คาดว่าจะเติบโตที่อั ตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ร้อยละ 14 และจะแตะระดับ 2,180 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2026

X300 Compact Gateway IoT Solution ประกอบด้วย:

X300 Gateway ซึ่งเป็นเกตเวย์อุ ตสาหกรรม IoT ขนาดกะทัดรัด (79 มม. X 79 มม.) พร้อมอินเทอร์เฟซฮาร์ดแวร์ที่ เหมาะสม รวมถึงพอร์ตอนุกรมหลายโหมด พอร์ต Ethernet LAN, Wi-Fi® 5, Bluetooth/BLE และตัวเลือกเซลลูลาร์ทั่วโลก ซึ่งช่วยให้สามารถเชื่อมต่อเครื่ องจักรและเซ็นเซอร์อุ ตสาหกรรมประเภทใด ๆ เข้ากับเครือข่ายประเภทใดก็ได้

ซึ่งเป็นเกตเวย์อุ ตสาหกรรม IoT ขนาดกะทัดรัด (79 มม. X 79 มม.) พร้อมอินเทอร์เฟซฮาร์ดแวร์ที่ เหมาะสม รวมถึงพอร์ตอนุกรมหลายโหมด พอร์ต Ethernet LAN, Wi-Fi® 5, Bluetooth/BLE และตัวเลือกเซลลูลาร์ทั่วโลก ซึ่งช่วยให้สามารถเชื่อมต่อเครื่ องจักรและเซ็นเซอร์อุ ตสาหกรรมประเภทใด ๆ เข้ากับเครือข่ายประเภทใดก็ได้ บริการที่รวมอยู่ในการสมั ครสมาชิกปีแรก: อัปเกรดฟรีเป็น ConsoleFlow การจัดการอุปกรณ์บนคลาวด์ระดั บพรีเมียมพร้อมการวิเคราะห์ บริการเชื่อมต่อ แผนข้อมูลเซลลู ลาร์ระดับโลกที่สะดวกและปรั บขนาดได้ อัปเกรดฟรีเป็น บริการระดับ 2 การสนับสนุนด้านเทคนิคโดยผู้ เชี่ยวชาญและการรับประกันพร้ อมการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ขั้นสูง Lantronix InfiniShield การรั กษาความปลอดภัยในตัว รวมถึงชิป Secure Element (SE) เพื่อเปิดใช้งานการบูตอย่ างปลอดภัย การเข้าถึงอุปกรณ์ที่ปลอดภัย และการสื่อสารที่ปลอดภัย อีกทั้งเพื่อป้องกันการเข้าถึ งข้อมูลที่เป็นความลับโดยไม่ได้ รับอนุญาต



โซลูชัน X300 Gateway IoT ใหม่จะจัดแสดงที่ ISC West ในลาสเวกัส ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม 2566 ในบูธ Lantronix หมายเลข 2097 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกั บแพ็คเกจแบบครบวงจรนี้ กรุณาเยี่ยมชม https://www. lantronix.com/products/x300- series/

เกี่ยวกับ Lantronix

Lantronix Inc. เป็นผู้ให้บริการโซลูชั นแบบครบวงจรที่ปลอดภัยด้าน Internet of Things (IoT) และ Remote Environment Management (REM) ที่นำเสนอ Software as a Service (SaaS) บริการเชื่อมต่อ บริการวิศวกรรม และฮาร์ดแวร์อัจฉริยะ

Lantronix ช่วยให้ลูกค้าเร่งเวลาออกสู่ ตลาดและเพิ่มเวลาทำงานและประสิ ทธิภาพด้วยการจัดหาโซลูชัน Intelligent Edge IoT และ Remote Management Gateway ที่เชื่อถือได้ มีความปลอดภัยและเชื่อมโยงกัน

ผลิตภัณฑ์และบริการของ Lantronix ช่วยให้การสร้าง การพัฒนา การปรับใช้ และการจัดการโปรเจกต์ IoT และ IT ง่ายขึ้นอย่างมากในด้านวิ ทยาการหุ่นยนต์ ยานยนต์ อุปกรณ์สวมใส่ การประชุมทางวิดีโอ อุตสาหกรรม การแพทย์ โลจิสติกส์ เมืองอัจฉริยะ ความปลอดภัย การค้าปลีก สำนักงานสาขา ห้องเซิร์ฟเวอร์ และศูนย์ข้อมูล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ บไซต์ Lantronix

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บล็อก Lantronix ซึ่งมีการอภิ ปรายและการอัปเดตทางอุตสาหกรรม ติดตาม Lantronix บน ทวิตเตอร์ ดู ห้องสมุดวิดีโอ YouTube ของเราหรือติดต่อเราได้ ที่ LinkedIn

คำชี้แจง “Safe Harbor” ภายใต้พระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้ องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 1995: ข้อความใด ๆ ที่ระบุไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับนี้ซึ่งไม่ใช่ข้อมู ลทางประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริ งทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้ อความที่เกี่ยวข้องกับโซลูชัน เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของเรา ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตนี้อ้างอิ งจากการคาดการณ์ในปัจจุบั นของเราและอาจอยู่ภายใต้ความเสี่ ยงและความไม่แน่นอนที่อาจก่อให้ เกิดผลประกอบการที่แท้จริ งของเรา ธุรกิจในอนาคต สถานะทางการเงินหรือผลการดำเนิ นงานที่แตกต่างอย่ างมากจากผลประกอบการในอดี ตของเรา คำสั่งที่มีอยู่ในข่าวประชาสั มพันธ์นี้หรือที่กล่าวโดยชัดแจ้ งหรือโดยนัยในข้อความเชิ งคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใด ๆ ที่ปรากฏอยู่ในข่าวเผยแพร่นี้ ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ อาจเกิดขึ้นรวมถึงแต่ไม่จำกั ดเพียงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจในระดั บภูมิภาคและทั่วโลกที่เป็นลบหรื อแย่ลง หรือความไม่แน่นอนของตลาดต่อธุ รกิจของเรา รวมถึงผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้ อโดยลูกค้าของเรา ผลกระทบของการระบาดของโควิด-19 ต่อพนักงานของเรา ห่วงโซ่อุปทานและการกระจายสินค้ า และเศรษฐกิจโลก ความเสี่ยงด้านความปลอดภั ยทางไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย ข้อบังคับ และอัตราภาษีของรัฐบาลสหรัฐฯ และต่างประเทศ ความสามารถของเราในการใช้กลยุ ทธ์การเข้าซื้อกิจการหรือรวมบริ ษัทที่ได้มา ความยุ่งยากและค่าใช้จ่ ายในการปกป้องสิทธิบั ตรและกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ระดับหนี้ของเรา ความสามารถของเราในการชำระหนี้ ของเรา และข้อจำกัดในสัญญาหนี้ของเรา และปัจจัยเพิ่มเติมใด ๆ ที่รวมอยู่ในรายงานประจำปี Form 10-K สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2022 ซึ่งยื่นต่อสำนั กงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“SEC”) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2022 รวมถึงในหัวข้อ “ ปัจจัยความเสี่ยง” ในข้อ 1A ของส่วนที่ 1 ของรายงานดังกล่าว รวมทั้งในเอกสารอื่น ๆ ที่เรายื่นต่อ SEC อาจมีการระบุปัจจัยเสี่ยงเพิ่ มเติมเป็นครั้งคราวในเอกสารที่ เรายื่นในอนาคต ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตที่รวมอยู่ในข่าวประชาสั มพันธ์ฉบับนี้จะกล่าวถึง ณ วันที่ในที่นี้ และเราไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความเชิ งคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่ านี้เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่ตามมา

© 2023 Lantronix, Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Lantronix เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน เครื่องหมายการค้าและชื่ อทางการค้าอื่น ๆ เป็นของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อด้านสื่อ Lantronix:

Gail Kathryn Miller

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการสื่ อสารขององค์กร

media@lantronix.com

949-212-0960

ข้อมูลติดต่อนักวิเคราะห์และนั กลงทุน Lantronix:

Jeremy Whitaker

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

investors@lantronix.com

949-450-7241

ฝ่ายขายของ Lantronix: sales@lantronix.com

อเมริกา +1 (800) 422-7055 (สหรัฐอเมริกาและแคนาดา) หรือ +1 949-453-3990

ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา +31 (0)76 52 36 744

เอเชียแปซิฟิก +852 3428-2338

จีน +86 21-6237-8868

ญี่ปุ่น +81 (0) 50-1354-6201

อินเดีย +91 994-551-2488

