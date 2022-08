Konstantinos Fakiolas ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group Europe

เทเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, Aug. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่ม”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษั ท Nikkiso Co., Ltd (JAPAN) มีความยินดีที่จะประกาศว่าคุณ Konstantinos Fakiolas ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ งเป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิ จของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊ มไครโอเจนิกส์ของกลุ่ม

คุณ Kostas เป็นวิศวกรต่อเรือและเครื่ องกลเรือ, MSc, MBA, ผู้จบการศึกษาจาก National Technical University of Athens ประเทศกรีซ โดยมีความเชี่ยวชาญในด้ านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเรื อที่เกี่ยวข้องกับระบบ LNG, เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม, พลังงานหมุนเวียน และประสิทธิภาพการใช้พลังงานถึง 24 ปี

เขาได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ ให้บริการเทคโนโลยีในการพัฒนาธุ รกิจทางทะเลของพวกเขา ไปพร้อม ๆ กับการทำงานร่วมกับ Asian Shipyards ในการสร้างอาคารหลังใหม่ การเจรจาสัญญาปรับปรุงเรือลำเดิ ม รวมถึงการจัดการโครงการ

ตลอดการทำงานของเขา เขาทำงานเป็นนักออกแบบเรือ นักสำรวจสัญชาติเรือ หัวหน้างานภาคสนามเพื่อก่อสร้ างอาคารใหม่ ผู้จัดการโครงการสัญญาสร้ างอาคารใหม่ ผู้อำนวยการฝ่ายขายระหว่ างประเทศ และพันธมิตรด้านการพัฒนาธุรกิ จสำหรับผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่ ให้บริการในระดับโลก

ในบทบาทนี้ เขาจะทำหน้าที่จัดการและใช้กลยุ ทธ์การพัฒนาธุรกิจระดับโลกเพื่ อสร้างความเติบโตและขยายกลุ่ มผลิตภัณฑ์ โซลูชั่น และบริการของผลิตภัณฑ์ Nikkiso Clean Energy ในกลุ่มตลาดทางทะเล กลยุทธ์นี้หมายรวมไปถึงการเพิ่ มความสามารถในการแข่งขั นและการเข้าร่ วมในโครงการทางทะเล การพัฒนาและการจัดการผลิตภัณฑ์ รวมถึงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กั บพันธมิตรอุตสาหกรรม คุณ Kostas จะประจำอยู่ในยุ โรปและรายงานตรงต่อคุณ Mike Wells ผู้จัดการแผนกการขายเชิงเทคนิค ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มไครโอเจนิกส์ ของ Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Ole Jensen รองประธานของ NCEIG Europe กล่าวว่า “ประสบการณ์การติดต่อ อุตสาหกรรม และการตลาดที่กว้างขวางของคุณ Konstantino จะเป็นเครื่องมือในการพั ฒนาโอกาสใหม่ ๆ ในตลาดทางทะเลและการให้บริการลู กค้าที่ดียิ่งขึ้น”

ด้วยการเข้ามาเสริมทัพครั้งนี้ Nikkiso จะสามารถรักษาความมุ่งมั่ นในการรักษาฐานลูกค้าได้ทั้ งในระดับสากลและระดับท้องถิ่น

เกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (เป็นสมาชิกของ Nikkiso Co., Ltd. ในปัจจุบัน) บริษัทสมาชิกผู้ผลิตและให้บริ การอุปกรณ์แปรรูปก๊าซไครโอเจนิ กส์เชิงวิศวกรรม (ปั๊ม อุปกรณ์ขยายเทอร์โบ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ฯลฯ) และโรงงานแปรรูปก๊าซอุตสาหกรรม, ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG), การผลิตไฮโดรเจนเหลว (LH2) และวัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์ สำหรับการนำความร้อนเหลือทิ้ งกลับมาใช้ใหม่ Cryogenic Industries ก่อตั้งขึ้นมาแล้วมากกว่า 50 ปี และเป็นบริษัทแม่ของ ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip รวมถึงทำหน้าที่ดูแลหน่วยงานปฏิ บัติการอีกราว 20 แห่ง

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.NikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com.

ผู้ประสานงานสื่อ:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com