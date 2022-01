Kevin Shelly ได้รับเลือกให้เป็นนักยุทธศาสตร์การขาย – Americas’ for Nikkiso ACD

เตเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, Jan. 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (Group) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Nikkiso Co., Ltd (Japan) ยินดีที่จะประกาศว่า Kevin Shelly ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนักยุ ทธศาสตร์การขายของ the Nikkiso Cryogenic Pumps Unit – Americas

ตำแหน่งใหม่ที่มีสำคัญสำหรับที มผู้บริหารนี้สนับสนุนวัตถุ ประสงค์ของกลุ่มเพื่อขยายการมี อยู่และอิทธิพลภายในตลาดก๊าซอุ ตสาหกรรมทั่วอเมริกาเหนือและใต้

Kevin มีประวัติที่น่าประทับใจในด้ านการพัฒนาการขาย การพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้ ารายสำคัญและการบริหารจัดการพื้ นที่การขายด้วยประสบการณ์ในอุ ตสาหกรรมมากกว่า 20 ปีของเขา เขาจะเน้นไปที่การขายอุปกรณ์ชั้ นเยี่ยมตลอดจนบริการทั้งก่ อนและหลังการขายในกลุ่มเครื่ องปั๊ม นอกจากนี้ Kevin จะมีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์ของกลุ่ มด้วยการส่งเสริมโอกาสต่าง ๆ ให้กับกลุ่มบริษัท Nikkiso และปูทางสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิ งยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่ อลูกค้าของเรา

Daryl Lamy ประธานและซีอีโอของหน่วยปั๊ มของกลุ่มบริษัทกล่าวว่า “Pumps Unit รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ Kevin เข้ามารับตำแหน่งใหม่ในการบริ หารเชิงกลยุทธ์นี้” “ประสบการณ์หลายปีของเขาจะเพิ่ มความสามารถของเราในการนำเสนอผลิ ตภัณฑ์ปั๊มไครโอเจนิค (cryogenic pump) ระดับโลก การบริการลูกค้า และโซลูชั่นการสร้างมูลค่าเพิ่ มให้กับสินค้าหรือบริการเพื่อลู กค้าของเรา”

Nikkiso Cryogenic Pumps Unit ซึ่งรวมถึง Nikkiso ACD และ Nikkiso Cryo เป็นผู้ผลิตชั้นนำในกลุ่มผลิตภั ณฑ์ปั๊มไครโอเจนิคที่หลากหลาย ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่

ข้อมูลเกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

บริษัทสมาชิก Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นสมาชิกของ Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตอุปกรณ์แปรรูปก๊ าซไครโอเจนทางวิ ศวกรรมและโรงงานขนาดเล็กสำหรั บแปรรูปก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) บริการจัดการหลุมปิโตรเลียมหลั งการขุดเจาะ และอุตสาหกรรมก๊าซสำหรับอุ ตสาหกรรม Cryogenic Industries ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว โดยเป็นบริษัทแม่ของ ACD, Cosmodyne และ Cryoquip และเป็นกลุ่มที่ควบคุมโดยทั่ วไปซึ่งมีหน่วยงานปฏิบัติ การประมาณ 20 แห่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com .

การติดต่อสำหรับสื่อ:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com