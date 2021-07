Institutional Investor Research เผยแพร่การจัดอันดับ 2021 Asia Executive Team

สถานะ All-Star – 14 บริษัทในจีนแผ่นดินใหญ่และ 12 บริษัทในประเทศอื่นๆ ของเอเชียได้อันดับที่หนึ่งอย่ างน้อยสี่หมวดหมู่ในภาคส่ วนของตน

บริษัทต่างๆ ได้รับการพัฒนาขึ้นสู่จุดสูงสุ ดผ่านโครงการ IR ที่ยอดเยี่ยม, ESG, ความเป็นผู้นำของผู้บริหาร และการรับมือกับโควิด

ฮ่องกง, July 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — วันนี้ Institutional Investor Research (II Research) ประกาศผลการสำรวจ Asia Executive Team ครั้งที่ 11 ของตน โดยได้เผยรายชื่อ CEO ชั้นนำ, CFO, เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ และโครงการนักลงทุนสัมพันธ์ที่ รักษามาตรฐานการกำกับดูแลกิ จการและอำนวยความสะดวกในการลงทุ นในบริษัทได้ดีที่สุด บริษัททั้งหมด 116 แห่งได้รับตำแหน่งที่ได้รั บการตีพิมพ์ในหมวดหมู่ ตามรายการที่แสดงไว้ข้างต้นเพื่ อเป็นบริษัทอันทรงเกียรติ และบริษัทเหล่านั้น 46 แห่งได้รับการยอมรับว่าเป็น Most Honoured Company

นักลงทุนและผู้จัดการและนักวิ เคราะห์การลงทุนรวม 4,084 รายจากบริษัทผู้มีสิทธิโหวต 1,285 แห่งเข้าร่วมการสำรวจนี้ โดยเสนอชื่อบริษัททั้งหมด 1,438 แห่ง และบุคคล 2,690 รายใน 18 ภาคส่วน ซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้ านการซื้อ 3,503 รายจากบริษัทจัดซื้อ 1,178 แห่ง โดยมีมูลค่าประมาณ 1,863 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในหุ้นเอเชีย (ก่อนหน้านี้เป็นญี่ปุ่น) และนักวิเคราะห์ฝ่ายขาย 581 รายจากบริษัท 107 แห่ง

บริษัทต่างๆ ได้รับการจัดอันดับในหัวข้อหลั กหลายประการ รวมถึงการเปิดเผยข้อมู ลทางการเงิน การบริการและการสื่อสาร การรับมือต่อโควิด-19 และ ESG เมื่อได้เสนอคุณสมบัติเพิ่มเติ มของ CEO และ CFO เราจะเห็นได้ว่าในขณะที่มี การลงคะแนนสำหรับตำแหน่งเหล่านี้ เพิ่มขึ้น การพิจารณาก็มีความละเอียดมากขึ้ นด้วย

ผลลัพธ์ที่โดดเด่น

ปี 2021 เป็นปีแรกที่จีนแผ่นดินใหญ่ ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย (ก่อนหน้านี้เป็นจีนแผ่นดินใหญ่ ) และกลุ่มธุรกิจขนาดเล็ กและขนาดกลางได้รั บการรายงานแยกจากกั นในผลประกอบการโดยรวมในเอเชี ยแปซิฟิก บริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดที่ 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือต่ำกว่านั้นจัดอยู่ในประเภท Small และ Mid-Cap

บริษัทต่างๆ ต่อไปนี้ได้รับสถานะ All-Star โดยได้รับอันดับที่ 1 ทุกประเภทในการจัดอันดั บรวมจากสี่ในห้าประเภทสำหรับ Best CEO, Best CFO, Best Investor Relations Professional, Best IR Program และ Best ESG ในภาคส่วนของตนในจากการสำรวจ 2021 Asia Executive Team

ผลลัพธ์โดยรวม

China Merchants Bank Co. (จีน) (ธนาคาร); China Resources Beer (Holdings) Co. (จีน) (สินค้าจำเป็น); China Unicom (ฮ่องกง) (จีน) (โทรคมนาคม); China Yongda Automobiles Services Holdings (จีน) (รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์); Ever Sunshine Lifestyle Services (จีน) (สินทรัพย์); Infosys (อินเดีย) (เทคโนโลยี/บริการไอทีและซอฟต์ แวร์); Kunlun Energy Co. (จีน) (พลังงาน); Sunny Optical Technology (Group) Co. (จีน) (เทคโนโลยี/ฮาร์ดแวร์); Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (ไต้หวัน) (เทคโนโลยี/เซมิคอนดักเตอร์); Tencent Holdings (จีน) (อินเทอร์เน็ต); Topsports International Holdings (จีน) (สินค้าอุปโภคบริโภค); WuXi Biologics (Cayman) (จีน) (การดูแลสุขภาพและยา); Xinyi Solar Holdings (จีน) (อุตสาหกรรม); ZTO Express (Cayman) (จีน) (การขนส่ง)

ในบรรดาบริษัทเหล่านี้ มีบริษัทที่ได้อันดับที่หนึ่ งในห้าประเภทดังต่อไปนี้:

Ever Sunshine Lifestyle Services (จีน); Kunlun Energy Co. (จีน); Sunny Optical Technology (Group) Co. (จีน); Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (ไต้หวัน); WuXi Biologics (Cayman) (จีน); Xinyi Solar Holdings (จีน); ZTO Express (Cayman) (จีน)

จีนแผ่นดินใหญ่

China Merchants Bank Co. (ธนาคาร); China Resources Beer (Holdings) Co. (สินค้าจำเป็น); China Unicom (ฮ่องกง) (โทรคมนาคม); China Yongda Automobiles Services Holdings (รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์); Ever Sunshine Lifestyle Services (สินทรัพย์); Hua Hong Semiconductor (เทคโนโลยี/เซมิคอนดักเตอร์); Huazhu Group (เกมและที่พัก); Kunlun Energy Co. (พลังงาน); Sunny Optical Technology (Group) Co. (เทคโนโลยี/ฮาร์ดแวร์); Tencent Holdings (อินเทอร์เน็ต); Topsports International Holdings (สินค้าอุปโภคบริโภค); WuXi Biologics (Cayman) (การดูแลสุขภาพและยา); Xinyi Solar Holdings (อุตสาหกรรม); ZTO Express (Cayman) (การขนส่ง)

ในบรรดาบริษัทเหล่านี้ มีบริษัทที่ได้อันดับที่หนึ่ งในห้าประเภทดังต่อไปนี้: Ever Sunshine Lifestyle Services, Huazhu Group, Kunlun Energy Co., Sunny Optical Technology (Group) Co., WuXi Biologics (Cayman), Xinyi Solar Holdings, ZTO Express (Cayman)

ประเทศอื่นๆ ในเอเชีย

AIA Group (ฮ่องกง) (ประกันภัย); Bangkok Dusit Medical Services (ไทย) (การดูแลสุขภาพและยา); Bharti Airtel (อินเดีย) (โทรคมนาคม); BOC Aviation (สิงคโปร์) (การขนส่ง); DBS Group Holdings (สิงคโปร์) (ธนาคาร); Hero MotoCorp (อินเดีย) (รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์); Infosys (อินเดีย) (เทคโนโลยี/บริการไอทีและซอฟต์ แวร์); JS Global Lifestyle Co. (ฮ่องกง) (สินค้าจำเป็น); Link Real Estate Investment Trust (ฮ่องกง) (สินทรัพย์); NAVER Corp. (เกาหลีใต้) (อินเทอร์เน็ต); Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (ไต้หวัน) (เทคโนโลยี/เซมิคอนดักเตอร์); Tata Power Co. (อินเดีย) (พลังงาน)

ในบรรดาบริษัทเหล่านี้ มีบริษัทที่ได้อันดับที่หนึ่ งในห้าประเภทดังต่อไปนี้: AIA Group (ฮ่องกง), Bangkok Dusit Medical Services (ไทย), BOC Aviation (สิงคโปร์), Hero MotoCorp (อินเดีย), JS Global Lifestyle Co. (ฮ่องกง), Link Real Estate Investment Trust (ฮ่องกง), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (ไต้หวัน)

หุ้นขนาดเล็กและขนาดกลาง

Akeso (จีน) (การดูแลสุขภาพและยา), BOC Aviation (สิงคโปร์) (การขนส่ง), ChinaSoft International (จีน) (เทคโนโลยี/บริการไอทีและซอฟต์ แวร์), China Yongda Automobiles Services Holdings (จีน) (รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์), Ever Sunshine Lifestyle Services (จีน) (สินทรัพย์), Far EasTone Telecommunications Co. (ไต้หวัน) (โทรคมนาคม), Hengan International Group Co. (จีน) (สินค้าจำเป็น), JOYY (จีน) (อินเทอร์เน็ต), Kunlun Energy Co. (จีน) (พลังงาน), Suncity Group Holdings (มาเก๊า) (เกมและที่พัก), Topsports International Holdings (จีน) (สินค้าอุปโภคบริโภค), ZhongAn Online (จีน) (ประกันภัย)

ในบรรดาบริษัทเหล่านี้ มีบริษัทที่ได้อันดับที่หนึ่ งในห้าประเภทดังต่อไปนี้: Akeso (จีน), BOC Aviation (สิงคโปร์), Ever Sunshine Lifestyle Services (จีน), Far EasTone Telecommunications Co. (ไต้หวัน), JOYY (จีน), Kunlun Energy Co. (จีน), Suncity Group Holdings (มาเก๊า) และ ZhongAn Online (จีน)

การค้นพบแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่

การโหวตด้านจัดซื้อเพิ่มขึ้นอย่ างมาก ปีนี้มีนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เข้าร่วมการสำรวจมากขึ้น จำนวนผู้มีสิทธิโหวตด้านจัดซื้ อเพิ่มขึ้นมากกว่า 80% เมื่อเทียบเป็นรายปี ภาคส่วนที่ร้อนแรงในเอเชีย ภาคส่วนสินค้าอุปโภคบริโภค สินทรัพย์และสินค้าจำเป็นได้รั บความสนใจมากที่สุดในปีนี้ ความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากอีกซี กโลกและทั่วเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จำนวนผู้มีสิทธิโหวตในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 250% เมื่อเทียบแบบรายปี โดยมาจาก 24 รัฐ นอกจากสหรัฐอเมริกาแล้ว การมีส่วนร่วมของนักลงทุ นในออสเตรเลีย อินเดีย และทุกประเทศในอาเซียนก็เพิ่มขึ้ นอย่างมาก ในขณะเดียวกัน จีนมีสัดส่วนของผู้มีสิทธิ โหวตด้านจัดซื้อที่น้อยกว่ าในการสำรวจปีนี้ โดยลดลงเหลือ 24% จาก 36% จากปีที่ผ่านมา ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายขายมีมุ มมองต่างกัน ในปีนี้ นักลงทุนและนักวิเคราะห์ด้ านการขายได้ยอมรับผู้บริ หารและบริษัทจำนวนมาก

Carvin Lee, อดีตผู้นำการค้าญี่ปุ่นในเอเชีย กล่าวว่า “เราได้รับการสนับสนุนจากการมี ส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสำคั ญของการมีส่วนร่วมของนักลงทุ นในตลาดทุนที่มีการแข่งขันสูง จากผลประกอบการในปีนี้ เราได้ยอมรับและเฉลิมฉลองให้กั บทีมผู้บริหารที่แสดงให้เห็นถึ งความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิ ภาพและความเป็นเลิศด้าน IR เพื่อช่วยนักลงทุนผ่ านการระบาดครั้งใหญ่”

หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ตำแหน่ง Most Honoured Company ในการจัดอันดับโดยรวม ผลคะแนนในบริษัทจีนแผ่นดินใหญ่ หรือประเทศอื่นๆ ในเอเชีย ต้องได้รับคะแนนถ่วงน้ำหนัก 15 คะแนนขึ้นไปจากทั้งห้าหมวดหมู่ ในการจัดอันดับรวมของทั้งฝ่ายจั ดซื้อและฝ่ายขาย โดยที่อันดับที่หนึ่งแต่ ละตำแหน่งมีค่าสามคะแนน อันดับที่สอง สองคะแนน และอันดับที่สามหนึ่งคะแนน

ในผลลัพธ์ของ SMID บริษัทต้องมีคะแนนถ่วงน้ำหนัก 9 คะแนนขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล Most Honoured Company

