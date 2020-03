HP ช่วยให้นักธุรกิจระดับมืออาชีพทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่บ้านด้วยการพิมพ์เป็นเวลาหลายเดือนโดยไม่ต้องเติมผงหมึกซ้ำ

ขอแนะนำ HP Neverstop Laser ที่สามารถพิมพ์ได้มากกว่าถึง 7 เท่า6 ตั้งแต่แกะกล่อง เป็นครั้งแรกของรุ่นที่ สามารถเติมตลับผงหมึกด้วยราคาต่ำ กว่า 1 เซนต์ต่อหน้า5

PALO ALTO, Calif., March 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — HP Inc วันนี้ประกาศวางจำหน่ายทั่ วโลกสำหรับ HP Neverstop Laser ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ผงหมึ กแบบแท้งก์เครื่องแรกของโลก1

“เนื่องจากนักธุรกิจต้องเปลี่ ยนไปทำงานที่บ้าน พวกเขาจึงต้องการเทคโนโลยีที่ ใช้งานง่ายและการพิมพ์ที่ไร้ การติดขัด ซึ่ง HP Neverstop สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งสองอย่าง” Tuan Tran ประธานฝ่ายการพิมพ์ HP Inc. กล่าว “ซึ่งนั่นหมายความว่าสามารถพิ มพ์ได้เป็นเวลาหลายเดือน9 โดยไม่ต้องเติมผงหมึกในราคาต่ อหน้าที่ถูกที่สุด”

คุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่:

รับผงหมึกเพิ่มเติมตั้งแต่ในกล่ องที่สามารถพิมพ์ได้หลายหน้ ามากกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ในระดับเดียวกันถึง 7 เท่า 6

° เปลี่ยนตลับหมึกได้ไม่ติดขัด 1 โดยสามารถพิมพ์ได้สูงถึง 5,000 หน้าก่อนเติมผงหมึกครั้งแรก 6

เปลี่ยนตลับหมึกได้ไม่ติดขัด โดยสามารถพิมพ์ได้สูงถึง 5,000 หน้าก่อนเติมผงหมึกครั้งแรก ผงหมึก HP ของแท้ราคาถูกที่สุดในระดับเดี ยวกัน 5 ราคาถูกกว่า 1 เซนต์ต่อหน้า 5

° รับคุณภาพระดับตำนาน ความน่าเชื่อถือ และการพิมพ์ที่แม่นยำทั้ งในตอนนี้และทุกครั้งที่เติ มผงหมึก

รับคุณภาพระดับตำนาน ความน่าเชื่อถือ และการพิมพ์ที่แม่นยำทั้ งในตอนนี้และทุกครั้งที่เติ มผงหมึก ประหยัดทุกครั้งที่คุณเติมผงหมึ ก 7

° ชุดเติมผงหมึก HP มีราคาที่ถูกกว่า แต่พิมพ์ได้มากกว่าถึง 2.5 เท่า เมื่อเทียบกับตลับหมึก HP ในระดับเดียวกัน 7 คืนค่าระดั บผงหมึกอย่างรวดเร็วได้ถึง 2,500 หน้า 7 – ปราศจากความยุ่งเหยิง ไร้ความกังวล 1 ดูวิธีการ

ชุดเติมผงหมึก HP มีราคาที่ถูกกว่า แต่พิมพ์ได้มากกว่าถึง 2.5 เท่า เมื่อเทียบกับตลับหมึก HP ในระดับเดียวกัน คืนค่าระดั บผงหมึกอย่างรวดเร็วได้ถึง 2,500 หน้า – ปราศจากความยุ่งเหยิง ไร้ความกังวล เชื่อมต่อได้เสมอผ่านมือถือ

° สแกนและพิมพ์บนมือถือได้อย่างง่ ายดาย ส่งแฟกซ์ได้อย่างปลอดภัย สั่งซื้อชุดเติมผงหมึกได้ไร้ที่ ติ และจัดระเบียบเอกสาร Smart Tasks ด้วยแอป HP Smart ซึ่งช่วยให้เข้าถึงได้แบบเสมื อนได้ทุกที่ทุกเวลา 8

° สแกนและพิมพ์บนมือถือได้อย่างง่ ายดาย ส่งแฟกซ์ได้อย่างปลอดภัย สั่งซื้อชุดเติมผงหมึกได้ไร้ที่ ติ และจัดระเบียบเอกสาร Smart Tasks ด้วยแอป HP Smart ซึ่งช่วยให้เข้าถึงได้แบบเสมื อนได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านการรับรองว่าประหยัดพลังงาน และยั่งยืน

° เทคโนโลยีคุ ณภาพอากาศสะอาดมลพิษต่ำของ HP Neverstop Laser ได้รับการรับรองทั้งจาก Blue Angel และ Energy Star 3.0

° สร้างจากพลาสติกรีไซเคิ ลมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ตามน้ำหนัก ในขณะที่ชุดเติมผงหมึกสร้ างจากพลาสติกรีไซเคิล 75 เปอร์เซ็นต์ตามน้ำหนัก

° ใช้พิมพ์เขียวสิ่งแวดล้อมน้ อยลงถึง 84 เปอร์เซ็นต์ตลอดอายุการใช้งาน2 น้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั่ วไปที่เกิดจากระบบการจ่ายผงหมึ กอย่างต่อเนื่อง (CTSS)3 และการรีไซเคิล4

ราคาและวางจำหน่าย

HP Neverstop Laser วางจำหน่ายทั่วโลกแล้วในขณะนี้ จากผู้ค้าปลีกที่กำหนด ดูราคาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hp.com/neverstop

เกี่ยวกับ HP Inc.

HP Inc. (NYSE: HPQ) สร้างสรรค์เทคโนโลยีที่ทำให้ชี วิตดีขึ้นสำหรับทุกคนในทุกที่ ผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริ การของเราซึ่งประกอบด้วยระบบส่ วนบุคคล เครื่องพิมพ์ และโซลูชันการพิมพ์แบบ 3 มิติ เราจึงสร้างประสบการณ์ที่น่าทึ่ ง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HP Inc. โปรดไปที่ www.hp.com

© สงวนลิขสิทธิ์ 2020 HP Development Company, L.P. ข้อมูลที่ปรากฏในที่นี่อาจเปลี่ ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า การรับประกันเพียงอย่างเดี ยวสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP ปรากฏอยู่ในรายละเอียดการรั บประกันที่แสดงไว้อย่างชัดแจ้ งและมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริ การ โดยไม่มีสิ่งใดที่ถือได้ว่าเป็ นการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดต่อข้อผิดพลาดทางด้ านเทคนิคหรือด้านเนื้อหา หรือข้อความที่ไม่ครบถ้ วนในเอกสารนี้

1 HP Neverstop: เครื่องพิมพ์เลเซอร์ผงหมึ กแบบแท้งก์ไร้ตลับหมึกเครื่ องแรกของโลกให้ประสบการณ์การเติ มผงหมึกที่สะอาดและรวดเร็ว : การ เติมผงหมึกใหม่ด้วยตัวเองอย่ างต่อเนื่องโดยใช้ผงหมึกแบบ OEM ดรัมส่งภาพในตัวเมื่อเทียบกั บเครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ OEM ทั่วโลกส่วนใหญ่ จะมีราคาที่ถูกกว่า 250 ดอลล่าร์สหรัฐฯ และราคา MFP ถูกกว่า 350 ดอลล่าร์สหรัฐฯ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 งานวิจัยภายใน HP และการศึกษา Keypoint Intelligence-Buyers Lab 2019 ได้รับมอบหมายจาก HP ส่วนแบ่งตลาดตามที่รายงานโดย IDC CYQ2 2018 Hardcopy Peripherals Tracker, 2018Q2 Release สำหรับรายละเอียด โปรดดู keypointintelligence. com/HPNeverstop

HP Neverstop: ใช้พิมพ์เขียวสิ่งแวดล้อมน้อยลง 84 เปอร์เซ็นต์ตลอดอายุการใช้งาน 2 น้อยกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั่ วไปที่เกิดจากระบบการจ่ายผงหมึ กอย่างต่อเนื่อง (CTSS) 3 และการรีไซเคิล 4

2 พิมพ์เขียวสิ่งแวดล้ อมประกอบด้วยเครื่องพิมพ์และวั สดุสิ้นเปลือง : การสกัดและการแปรรูปวัตถุดิบ การผลิตและการขนส่งเครื่องพิมพ์ รวมถึงการใช้ไฟฟ้า ดรัมและชุดเติมผงหมึก และการสิ้นสุดการใช้งาน ไม่ รวมการใช้กระดาษ

3 การใช้ก๊าซเทียบเท่าคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2e) อย่างประหยัดของ HP Neverstop ที่มีเทคโนโลยี CTSS เมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M15a และ HP LaserJet Pro MFP M28a อิงจากอายุการใช้งานโดยเฉลี่ ยจากการพิมพ์ 50,000 หน้า แบบจำลองการประเมินวงจรชีวิตที่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ ยวชาญโดย HP และดำเนินการโดย Thinkstep ตรวจสอบผลลัพธ์โดยผู้ เชี่ยวชาญ LCA ภายในของ HP การวิเคราะห์เสร็จสมบูรณ์เมื่ อวันที่ 27 มิถุนายน 2019

4 HP Neverstop สร้างจากพลาสติกรีไซเคิลมากกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ตามน้ำหนักของพลาสติ ก

5 ผงหมึก HP ของแท้ราคาถูกที่สุดในระดับเดี ยวกัน ราคาถูกกว่า 1 เซนต์ต่อหน้า : ถูกกว่า 330 ดอลล่าร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ตลับหมึก MFP ในระดับเดียวกันส่วนใหญ่ Keypoint Intelligence – การศึกษาวิจัย Buyers Lab เดือนกุมภาพันธ์ 2020 ดำเนินการโดย HP อ้างอิงจากการสำรวจการวิจัยข้ อมูลจำเพาะ ราคา และเอกสารข้อมูลของผู้ผลิตเครื่ องพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายที่ เผยแพร่ ณ วันที่ 02/03/2020 ส่วนแบ่งตลาดตามที่รายงานโดย IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Final Historical 2019Q3 ต้นทุนรวมการเป็นเจ้าของของอิ งจากเครื่องพิมพ์ MSRP อุปกรณ์สิ้นเปลืองบรรจุในกล่อง และอุปกรณ์ทดแทน OEM ที่มีความจุสูงสุดในการพิมพ์ 234 หน้าต่อเดือนตลอด 4 ปี ปริมาณหน้าต่อเดือนตามค่ าประมาณการภายในของ HP สำหรับรายละเอียด โปรดดู : keypointintelligence.com/ HPNeverstopUS

6 รับผงหมึกเพิ่มเติมตั้งแต่ ในกล่องที่สามารถพิมพ์ได้หน้ าได้มากกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ในระดับเดียวกันถึง 7 เท่า : จำนวนหน้าจริงแตกต่างกันอย่ างมากตามหน้าเนื้อหาที่พิมพ์ และปัจจัยอื่นๆ โดยเฉลี่ยตามอุปกรณ์สิ้นเปลื องของ OEM ที่ให้มา , ISO/IEC 19752 และการพิมพ์ต่อเนื่อง ต้องเติมผงหมึกในหน้าที่พิมพ์ เพิ่มเติม สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่ www.hp.com/go/ learnaboutsupplies เมื่อเที ยบกับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวดำในระดับเดียวกันส่วนใหญ่ และ MFP 250 ถึง 300 ดอลล่าร์สหรัฐฯ และ € 260 ถึง € 300 ที่จำหน่ายในตลาดที่พัฒนาแล้ว ง านวิจัยภายในของ HP จากการสำรวจของผู้ผลิตเครื่องพิ มพ์ที่ตีพิมพ์ผลการพิมพ์ตั้งแต่ แกะกล่อง ณ วันที่ 28 กันยายน 2019 ส่วนแบ่งตลาดตามที่ รายงานโดย IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Final Historical 2019Q2

7 ชุดเติมผงหมึก HP มีราคาที่ถูกกว่า แต่พิมพ์ได้มากกว่าถึง 2.5 เท่า เมื่อเทียบกับตลับหมึก HP ในระดับเดียวกัน อ้างอิ งจากการเปรียบเทียบภายในของ HP ของ MSRP/[MRSP เทียบเท่าสำหรับภูมิภาค EMEA] และค่าใช้จ่ายต่อหน้าของ HP LaserJet Pro M15 และ HP LaserJet Pro MFP M28 ในระดับเดียวกันที่มีตลับผงหมึก LaserJet HP 44A/48A ของแท้สีดำเมื่อเดือนมีนาคม 2020 สำหรับรายละเอียดโปรดดูที่ www.hp.com/go/ learnaboutsupplies

8 การพิมพ์ สแกน และคัดลอกแบบเสมือนจากทุกที่ : ต้ องดาวน์โหลดแอป HP Smart สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้ อกำหนดการพิมพ์ท้องถิ่นดูที่ hp.com/go/mobileprinting คุณสมบัติ / ซอฟต์แวร์บางอย่างมี ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้ น จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออิ นเทอร์เน็ตและต้องซื้อแยกต่ างหาก ความสามารถของแฟกซ์มีไว้สำหรั บส่งแฟกซ์เท่านั้น และอาจต้องการการซื้อเพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู hpsmart.com/mobile-fax

9 การพิมพ์เป็นเวลาหลายเดื อนโดยไม่ต้องเติมผงหมึกซ้ำ : อ้างอิงจากการวิจัยภายในของ HP พบว่า 90% ของ AMV ( ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ยต่อเดือน ) ของลูกค้าในสหรัฐอเมริกาน้อยกว่ า 486 หน้าต่อเดือน ซึ่งเทียบเท่า 10.2 เดือนสำหรับ 5000 หน้า

รูปภาพประกอบของการแถลงนี้ สามารถรับชมได้ที่: