Floship ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในรายชื่อของ The Leading 100 ในปี 2566

รายการวิจัยประจำปีฉบับนี้ได้ ยอมรับแนวทางที่เป็นนวั ตกรรมของเทคโนโลยีของ Floship เพื่อขับเคลื่อนอนาคตของแบรนด์ สู่ผู้บริโภค

ฮ่องกงและนิวยอร์ก, May 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Floship ผู้ให้บริการโซลูชันซั พพลายเชนแบบหมุนเวียนชั้นนำระดั บโลก มีความยินดีที่จะประกาศว่าบริษั ทได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ ในรายชื่อของ The Leading 100 โดยเป็นรายการวิจัยประจำปีที่มี การตั้งตารออย่างสูงซึ่งจั ดทำโดย The Lead ที่ยกย่องสตาร์ทอัพด้ านเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ที่กำลังขับเคลื่อนอนาคตของธุ รกิจแบบแบรนด์ถึงผู้บริโภค

บริษัทจากทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งรวมถึงการตลาด อีคอมเมิร์ซ การขนส่งจากคลังสินค้าถึงที่อยู่ ปลายทางลูกค้าโดยตรง และการขนส่งของบุคคลที่สาม การเช็คเอาท์ และการชำระเงินนั้นได้รั บการเสนอชื่อและพิจารณา

บริษัททั้งหมดได้รับการประเมิ นและคัดเลือกโดยใช้วิธีการที่ เข้มงวด ซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์บริษัท แบบฟอร์มการเสนอชื่อ และข้อมูลบริษัท กระบวนการคัดเลือกรวมถึงการดู รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิ จของแต่ละบริษัทด้วยเกณฑ์การตั ดสินใจโดยอิงจากนวัตกรรม ผลกระทบทางธุรกิจ การค้าและลูกค้า ทีมงานและประสบการณ์ การแข่งขัน Media Buzz และการสร้างคุณค่าของนักลงทุน

Joshua Tsui ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Floship กล่าวถึงการคัดเลือกนี้ว่า “การที่ Floship ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ ในรายชื่อ The Leading 100 นั้นถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง การคัดเลือกมาถึงช่วงเวลาที่น่ าตื่นเต้นในการเดินทางของเรา และการยอมรับนี้เป็นถือว่าเป็ นการเน้นย้ำถึงความสามารถเชิ งนวัตกรรมของเทคโนโลยีอัจฉริ ยะของ Floship และคุณค่าอันยอดเยี่ยมที่สร้ างให้กับลูกค้าของเราและลูกค้ าของผู้ใช้บริการจากเรา ในขณะที่เรามองไปข้างหน้าถึ งระยะต่อไปของการเติบโตของเรา เทคโนโลยีของเราจะยังคงเป็นส่ วนสำคัญในการเปิดตัวบริการโมดู ลาร์ของเรา ซึ่งรวมถึงโซลูชันไวท์ เลเบลสำหรับองค์กรธุรกิจ และรางวัลนี้มอบความมั่นใจอี กระดับให้กับโซลูชันของเรา”

บริษัทที่อยู่ในรายชื่อ The Leading 100 จะได้รับรางวัลในพิธีมอบรางวั ลที่งาน The Lead Innovation Summit ระหว่างวันที่ 12 และ 13 กรกฎาคมในนครนิวยอร์ก การประชุมสุดยอดประจำปีเป็ นการรวมตัวกันของผู้บริหารจากทั่ วทั้งชุมชนแฟชั่น ความงาม สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Packaged Goods หรือ CPG) และนวัตกรรมการค้าปลีก เพื่อมีส่วนร่วมกั บอนาคตของโมเดลธุรกิจแบบส่ งตรงถึงผู้บริโภค

“ผมขอขอบคุณคณะกรรมการคัดเลื อกและขอแสดงความยินดีกับบริษั ทอื่น ๆ ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วม The List และผมก็ตั้งตารอที่จะติดต่อกั บเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมในนิวยอร์ ก” Tsui กล่าว

