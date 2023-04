Escalent ซื้อกิจการ C Space และ Hall & Partners

การรวมตัวกันนี้ทำให้เกิดพันธมิ ตรระดับโลกที่น่าประทับใจแก่ธุ รกิจชั้นนำของโลก

ดีทรอยต์, April 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Escalent บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลและที่ปรึ กษาชั้นนำได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ซื้อ C Space และ Hall & Partners จาก Omnicom ในฐานะที่บริษัท Escalent, C Space และ Hall & Partners เป็นพันธมิตรชั้นนำของแบรนด์ต่ าง ๆ ที่โดดเด่นระดับโลก จึงได้ช่วยเหลือบริษัทต่าง ๆ ในการคิดค้น ปรับปรุง และรับมือกับการหยุดชะงักทางธุ รกิจมานานหลายปี ตอนนี้บริษัทได้มารวมตัวกันเพื่ อสร้างพันธมิตรที่ใหญ่ขึ้น แข็งแกร่งขึ้น และมีความสามารถมากขึ้นให้กั บบริษัทชั้นนำของโลก โดยรวมความเชี่ยวชาญที่ลุ่มลึ กในอุตสาหกรรมข้ามแบรนด์ ลูกค้า และผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มข้อมู ลเชิงลึกของตลาดระดับโลกที่ เฉพาะเจาะจง เพื่อช่วยให้ลูกค้าค้นพบแหล่งข้ อมูลใหม่ ๆ เพื่อการเติบโต

ด้วยความร่วมมือกัน องค์กรจึงได้รับสถานะพันธมิตรที่ เชื่อถือได้สำหรับแบรนด์ชั้ นนำของโลกในอุตสาหกรรมที่เติ บโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้แก่ ยานยนต์และการขับเคลื่อน สินค้าอุปโภคบริโภคและการค้าปลี ก บริการทางการเงิน สุขภาพ และเทคโนโลยี ตลอดจนพลังงาน โทรคมนาคม การเดินทางและการท่องเที่ยว

Melissa Sauter ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Escalent กล่าวว่า “การรวมตัวกันนี้สร้างรากฐานที่ มั่นคงในด้านความเชี่ยวชาญที่ เหนือชั้นเพื่อให้เกิดความเข้ าใจในสิ่งที่ขับเคลื่อนมนุษย์ วัฒนธรรม และตลาด ที่ทำให้ทีมของเราเป็นพันธมิ ตรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและจั ดวางตำแหน่งลูกค้าของเราให้ ประสบความสำเร็จในบรรยากาศทางธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในปัจจุบัน” “ด้วยความร่วมมือกันนี้จะทำให้ พนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้นของเราทั่วโลกมีศั กยภาพในการเติบโตอย่างมาก”

Hall & Partners นำการวิจัยที่ยอดเยี่ ยมและแฟรนไชส์การจัดการแบรนด์ ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่เป็ นกรรมสิทธิ์ รวมถึงแพลตฟอร์มการจัดการความรู้ แบรนด์ที่ได้รับรางวัลมาสู่ การรวมตัวนี้ C Space นำเสนอโซลูชันชั้ นนำของตลาดสำหรับการสร้างชุ มชนและความสัมพันธ์กับลูกค้า ส่วน Escalent นำเสนอแพลตฟอร์มระดับโลกที่แข็ งแกร่ง พร้อมความรู้เชิงลึกในอุ ตสาหกรรม และความสามารถขั้นสูงในการวิจั ยและการวิเคราะห์ทุติยภูมิ องค์กรที่รวมตัวกันนี้ได้สร้ างปรากฏการณ์ระดับโลกที่ทรงพลัง โดยมีที่ปรึกษา นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักเทคโนโลยี และผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติ งานเกือบ 2,000 คนใน 20 ประเทศ

Jessica DeVlieger ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ C Space กล่าวเสริมว่า “การซื้อกิจการครั้งนี้เป็นชั ยชนะครั้งใหญ่สำหรับพนั กงานของเรา” “องค์กรของเรามีแนวคิดที่ก้ าวหน้าและเปิดโอกาสให้พนั กงานได้บ่มเพาะการเติบโตทางวิ ชาชีพผ่านผลิตภัณฑ์และบริการที่ ขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลต่อลูกค้าของเราอย่ างแท้จริง ในสภาพแวดล้อมที่เฉลิ มฉลองความหลากหลาย และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมอั นมีค่าของสมาชิกในทีมแต่ละคน”

Tim Wragg ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Hall & Partners กล่าวว่า “ในปีที่จะถึงนี้ ทีมงานข้ามบริษัทจะทำงานร่วมกั นเพื่อพัฒนาแผนการที่รอบคอบ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าและพนั กงานของเรารู้สึกถึงผลประโยชน์ จากการรวมองค์กรของเรา” “เราสร้างสมดุลที่ลงตัวยิ่ งในการนำเสนอทรัพยากรเชิงลึ กและเทคโนโลยีชั้นนำ ในขณะที่ยังคงทุ่มเทให้กั บความสัมพันธ์ส่วนตัวกับลูกค้ าด้วย เราจดจ่อกระตือรือร้นที่จะเริ่ มทำงานเพื่ออนาคตของเรา”

DeVlieger และ Wragg จะยังคงเป็นผู้นำองค์กรต่อไป ในฐานะส่วนหนึ่งของทีมผู้บริ หารระดับสูงของ Sauter ลูกค้าจะยังคงทำงานร่วมกับทีมที่ มีประสบการณ์ชุดเดิมต่อไป และยังไม่มีแผนอันใกล้ใด ๆ ที่จะเปลี่ยนที่ตั้งของบริษั ทหรือควบรวมเอกลักษณ์ของแบรนด์

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ นำความสามารถอันน่าทึ่งเหล่านี้ มารวมไว้ด้วยกัน และเป็นผู้นำระดับโลกที่มุ่งเน้ นและทุ่มเทให้กับการวิจัยและข้ อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพสูงสุ ดเพื่อลูกค้าของเรา การร่วมมือกันจะทำให้บริษัทสร้ างการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมระหว่ างความเชี่ยวชาญเชิงลึกกั บขนาดและความสามารถในการเติบโต ในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นที่พันธกิ จหลักร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ องค์กรที่รวมตัวกันจะยังคงแยกกั นให้บริการแก่ลูกค้าผ่านข้อมู ลเชิงลึกและการเป็นพันธมิตรที่ ยอดเยี่ยม” J.T. กล่าว Treadwell เป็นกรรมการผู้จัดการของ STG และเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิ นของ Escalent

เกี่ยวกับ Escalent

Escalent เป็นบริษัทวิเคราะห์ข้ อมูลและที่ปรึกษาที่ได้รับรางวั ลซึ่งเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่ เผชิญกับการหยุดชะงักและการเปลี่ ยนแปลงทางธุรกิจ ในฐานะที่เราเป็นตัวเร่งให้เกิ ดความก้าวหน้ามากว่า 40 ปี เราได้กระตุ้นการเติบโตด้ วยการสร้างความลื่นไหลระหว่างข้ อมูลธุรกิจหลัก ข้อมูลธุรกิจรอง ข้อมูลธุรกิจรวม และข้อมูลธุรกิจภายใน โดยให้บริการคำปรึ กษาและคำแนะนำจากข้อมูลเชิงลึ กผ่านการดำเนินการ Escalent มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองลิ โวเนีย รัฐมิชิแกน และมีที่ตั้งทั่วสหรั ฐและในแคนาดา จีน อินเดีย ไอร์แลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร เยี่ยมชม esca lent.co เพื่อดูว่าเราช่วยสร้ างแบรนด์ที่กำลังเปลี่ ยนแปลงโลกอย่างไร

เกี่ยวกับ C Space

C Space เป็นหน่วยงานเชิงลึกด้ านลูกค้า กลยุทธ์ และนวัตกรรมระดับโลกที่เสริมสร้ างลูกค้าให้เข้าใจวิธี การทำงานของธุรกิจ C Space เป็นพันธมิตรกับแบรนด์ที่เป็นที่ รู้จักดีที่สุดในโลก เช่น Walmart, McDonald’s, IKEA และอีกมากมาย จึงช่วยให้ลูกค้าปลดล็อกการเติ บโตผ่านพลังแห่งความสัมพันธ์ ของมนุษย์ ซึ่งได้แก่ การสร้างสรรค์ร่วมกันกับลูกค้า แทนที่จะสร้างสรรค์เพื่อลูกค้ าเพียงอย่างเดียว เพื่อเพิ่มความเกี่ยวข้ องและความภักดีให้แน่นแฟ้นยิ่ งขึ้น อีกทั้งเพิ่มมูลค่าที่สูงขึ้ นให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่ องตลอดไป โซลูชันบริการลูกค้าเต็มรู ปแบบของ C Space ได้รับการปรับให้ตรงกับความต้ องการทางธุรกิจโดยเฉพาะ โดยมุ่งเน้นไปที่ชุมชนออนไลน์ส่ วนตัว กิจกรรมการสร้างสรรค์ร่วมกัน เวิร์กชอป และการเล่าเรื่องที่มีประสิทธิ ภาพและการเปิดใช้งานข้อมูลเชิ งลึก C Space มีสำนักงานใหญ่ในบอสตัน และมีสำนักงานในลอนดอน นิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก และเม็กซิโกซิตี

เกี่ยวกับ Hall & Partners

Hall & Partners เป็นทีมนักคิดที่ แหวกแนว ซึ่งหมกมุ่นอยู่กับวิธีการที่ ทำให้การตลาดมีอิทธิพลต่อความสั มพันธ์ระหว่างผู้คน แบรนด์ และวัฒนธรรม เรากำเนิดมาจากอุ ตสาหกรรมการโฆษณา เป็นหน่วยงานข้อมูลเชิงลึกที่รู้ จักกันในด้านการสานความคิดสร้ างสรรค์ด้วยวิทยาศาสตร์ เรากลั่นกรองข้อมูลผ่านมุ มมองเชิงกลยุทธ์เพื่อเปิดเผย ‘ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่ธรรมดา’ ซึ่งเป็นความจริงของมนุษย์ที่ ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละแบรนด์ ไม่ใช่ข้อมูลในกล่องดำที่มีให้ สำหรับคนทั่วไป เราร่วมมือกับลูกค้าเพื่ อกำหนดกลยุทธ์ของแบรนด์ และเพิ่มประสิทธิภาพของแบรนด์ และแคมเปญ แนวทางที่ได้รับรางวัลของเราช่ วยขยายข้อมูลเชิงลึกทั่วทุกพื้ นที่ของธุรกิจ ขับเคลื่อนการตัดสิ นใจทางการตลาดเพื่อสร้างความได้ เปรียบทางการแข่งขันที่เหนือชั้ น Hall & Partners มีสำนักงานใหญ่ในลอนดอน และมีสำนักงานในนิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส และชิคาโก

สามารถรับชมรู ปภาพประกอบของการแถลงการณ์นี้ ได้ที่:

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ a9fa10fe-a141-4ab5-9823- af7a6ccf35c3

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ fd85618f-f66f-4b47-957b- 53e9fb689ffb

GlobeNewswire Distribution ID 8806936