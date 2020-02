Electra เปิดตัวยานพาหนะไฟฟ้าคันแรก

ที่จะปฏิวัติวงการธุรกิจและแข่ งขันกับบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดในกลุ่มผู้บริโภคระดั บกลาง

เลบานอน, เบรุต, Feb. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Electra เตรียมพร้อมที่จะส่งออกประสิทธิ ภาพที่เหนือกว่า ราคาที่ถูกกว่า และระดับที่เหนือกว่าสู่ ตลาดยานพาหนะไฟฟ้าในปัจจุบั นโดยสร้างซูเปอร์คาร์ที่เป็นมิ ตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อผู้บริ โภคระดับกลาง Electra คือสุดยอดสัญลักษณ์แห่งความแข็ งแกร่งและการฟื้นฟูที่สร้างด้ วยเทคโนโลยียานพาหนะไฟฟ้าคุ ณภาพสูงที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุ บัน

ภารกิจสำคัญสำหรับ Electra คือการแทนที่ตลาดรถยนต์ ICE (เครื่องยนต์สันดาปภายใน) ในปัจจุบันด้วยรถยนต์ไฟฟ้า 50% ซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบที่ดีต่ อสิ่งแวดล้อมมากกว่ าผลกำไรมหาศาลของบริษัท

“ในขณะที่เรากำลังเฝ้าดู ตลาดรถยนต์ไฟฟ้า เราสังเกตเห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้ามี ราคาที่สูงมากหรือไม่ดึงดู ดฐานลูกค้าเพื่อเพิ่ มความสนใจของลูกค้า เราจึงตัดสินใจออกแบบและสร้ างรถยนต์ที่จัดอยู่ในระดับซู เปอร์คาร์ แต่ยังมีราคาที่สามารถจับต้ องได้สำหรับลูกค้าที่มี งบประมาณจำกัด”

Mr. J Mohammad ผู้ก่อตั้ง EV ELECTRA LTD.

EV Electra Limited กำลังดำเนินภารกิจเพื่อสนับสนุ นและเร่งการเปลี่ยนแปลงของโลกสู่ พลังงานที่ยั่งยืน โดยไม่กระทบต่อการออกแบบ ประสิทธิ ภาพและความสามารถในการซื้อ

โดยมีการวางแผนเปิดตัวครั้ งแรกในไตรมาสที่ 2 ปี 2020 การจองจะเริ่มในไม่ช้าหลังจากนั้ น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: www.evelectra.com