Cong Thanh Nguyen ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเวียดนามสำหรับ Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

เตเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, Oct. 28, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — กลุ่มพลังงานสะอาดและก๊าซอุ ตสาหกรรมของ Nikkiso Cryogenic Industries (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษั ท Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) มีความยินดีที่จะประกาศว่า Cong Thanh Nguyen ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จั ดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสำหรั บตลาดอุปกรณ์และโซลูชันการแช่ เยือกแข็งโดยการใช้สารไครโอเจน ซึ่งให้บริการในเวียดนาม

Cong จะทำงานที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเขาจะเป็นแนวหน้าในธุรกิจก๊ าซอุตสาหกรรมและ LNG ที่กำลังเติบโตในภูมิภาค โดยให้บริการโซลูชันจากสายผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรมของเรา อีกทั้งมอบการให้บริ การและการสนับสนุนในท้องถิ่นอั นยอดเยี่ยม เขาจะรับผิดชอบในการขยายการรั บรู้แบรนด์ของกลุ่มไปยังลูกค้ าในท้องถิ่นที่หลากหลาย นอกจากนี้ การดำเนินการนี้จะทำให้สายธุรกิ จหลักสามสายของ Nikkiso ในเวียดนามเสร็จสมบูรณ์ นอกเหนือจากธุรกิจการบิ นอวกาศและการแพทย์

Cong เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพั ฒนาธุรกิจของ Vietnam Industrial Gas ความรับผิดชอบของเขาได้แก่การร่ วมมือกับแผนกต่าง ๆ จำนวนมากเพื่อพัฒนาและใช้กลยุ ทธ์การปรับปรุง เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโทด้านศิลปศาสตร์สาขาธุรกิ จระหว่างประเทศจาก University of Greenwich ประเทศอังกฤษ (วิทยาเขตสิงคโปร์)

“ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและธุ รกิจระหว่างประเทศของคุณ Cong ผนวกกับความรู้ของเขาเกี่ยวกั บตลาดท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์อย่ างยิ่งในระหว่างที่เราทำงานเพื่ อพัฒนาโอกาสในภูมิภาคนี้ครับ” Tim Born รองประธานประจำภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

นอกจากนี้ Nikkiso ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะให้การสนั บสนุนโดยตรงและแสดงตัวตนให้เป็ นที่ประจักษ์แก่ลูกค้า ทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่ นต่อไป

เกี่ยวกับบริษัท CRYOGENIC INDUSTRIES

กลุ่มบริษัท Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครื อของบริษัท Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตและให้บริการอุปกรณ์เชิงวิ ศวกรรมสำหรับการแยกก๊าซด้ วยความเย็นยิ่งยวด (เช่น ปั๊ม เทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงแปรรูปสำหรับก๊าซอุ ตสาหกรรม (Industrial Gases), ก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas Liquefaction) (LNG), กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลว (Hydrogen Liquefaction) (LH2) และ วัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์เพื่ อการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) บริษัท Cryogenic Industries ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 50 ปีนั้นเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip พร้อมทั้งกิจการธุรกิจที่อยู่ ภายใต้การดูแลควบคุมจำนวนประมาณ 20 กิจการ

