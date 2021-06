Bon Natural Life Limited ประกาศราคาเสนอขายต่อสาธารณะครั้งแรกมูลค่า 11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ซีอาน, จีน, June 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Bon Natural Life Limited (Nasdaq: BON) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “BON” หรือ “บริษัท”) หนึ่งในผู้ให้บริการโซลูชันส่ วนผสมทางชีวภาพชั้นนำในอุ ตสาหกรรมธรรมชาติ สุขภาพ และการดูแลส่วนบุคคล วันนี้ได้ประกาศกำหนดราคาหุ้ นบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญต่ อประชาชนทั่วไปครั้งแรกจำนวน 2,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.0001 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “หุ้น”) ที่ราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่ วไปที่ 5.00 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การเสนอขาย”) สำหรับรายได้รวมทั้งสิ้น 11.0 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ก่อนหักส่วนลดการรับประกันภัย ค่าคอมมิชชั่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ BON ยังให้ทางเลือกแก่ผู้จัดจำหน่ ายหลักทรัพย์เป็นเวลา 45 วันในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมสูงสุ ด 330,000 หุ้นในราคาเสนอขายต่อสาธารณะ โดยหักส่วนลดการรับประกันและค่ าคอมมิชชั่น คาดว่าจะเริ่มซื้อขายหุ้ นในตลาดทุน Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ “BON” ในวันที่ 24 มิถุนายน 2021 ข้อเสนอนี้คาดว่าจะปิดลงในหรื อประมาณวันที่ 28 มิถุนายน 2021 ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเงื่ อนไขการปิดตามธรรมเนียม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะนำเงินที่ ได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อขยายเครือข่ ายการขายและการจัดจำหน่าย การวิจัยและพัฒนา และการขยายกำลังการผลิต

U.S. Tiger Securities, Inc. และ Newbridge Securities Corporation จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจั ดสรรหุ้นร่วมกันและ R.F. Lafferty & Co. Inc. จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจั ดสรรหุ้นร่วม

หลักทรัพย์ของบริษัทที่อธิบายข้ างต้นได้รั บการเสนอขายตามแบบแสดงรายการข้ อมูลการจดทะเบียนที่มีผลบังคั บใช้ในแบบฟอร์ม F-1 (ไฟล์ SEC เลขที่ 333-251182) ที่ได้ยื่นต่อสำนั กงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “SEC”) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2021 ต่อมาแก้ไขเพิ่มเติ มและประกาศให้มีผลในวันที่ 23 มิถุนายน 2021 ซึ่งสำเนาดังกล่าวได้ยื่นต่ อสำนักงาน SEC และมีอยู่ในเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov การเสนอขายจะทำโดยใช้หนังสือชี้ ชวนดังกล่าวเท่านั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อมู ลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่รอดำเนินการ และไม่มีการรับประกันว่ าการเสนอขายจะเสร็จสมบูรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ไม่ถือเป็ นการเสนอขาย หรือการชักชวนให้ซื้อ และห้ามมีการขายหลักทรัพย์เหล่ านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้ วยกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือคุ ณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ Bon Natural Life Limited

บริษัทมุ่งเน้นการผลิตส่ วนผสมเพื่อการดูแลส่วนบุคคล เช่น สารประกอบหัวน้ำหอมที่สกัดจากพื ชสำหรับผู้ผลิตน้ำหอมและหัวน้ำ หอม อาหารเสริมเพื่อสุ ขภาพจากธรรมชาติ เช่น เครื่องดื่มผงและผลิตภัณฑ์ส่ วนผสมที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพซึ่ งส่วนใหญ่ใช้เป็นสารปรุงแต่ งอาหารและอาหารเสริมโดยลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษั ทได้ที่ www.bnlus.com

แถลงการณ์ตามหลักอ่าวที่ปลอดภัย (Safe Harbor)

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้ อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตตามที่กำหนดไว้ ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดี หลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตประกอบด้วยข้อความเกี่ ยวกับแผนการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ เหตุการณ์หรือผลการปฏิบัติ งานในอนาคต และข้อสันนิษฐานและข้อความอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อความข้อเท็จจริ งในอดีต เมื่อบริษัทใช้คำต่างๆ เช่น “อาจ” “จะ” “ตั้งใจ” “ควรจะ” “เชื่อว่า” “คาดว่า” “คาดการณ์” “มีโครงการ” “ประมาณ” หรือสำนวนที่คล้ายคลึงกันที่ไม่ เกี่ยวข้องกับเรื่องในอดีตเท่ านั้น ทำให้เกิดข้อความเชิงคาดการณ์ เหตุการณ์ในอนาคต ข้อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตไม่ได้รับประกันประสิทธิ ภาพในอนาคต และมีความเสี่ยงและความไม่แน่ นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริ งแตกต่างไปอย่ างมากจากการคาดการณ์ของบริษัทที่ กล่าวถึงในข้อความเชิงคาดการณ์ เหตุการณ์ในอนาคต ข้อความเหล่านี้อาจมีความไม่แน่ นอนและความเสี่ยง ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้ : เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท การพัฒนาธุรกิจของบริษัทในอนาคต ความต้องการและการยอมรับผลิตภั ณฑ์และบริการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ภาวะเศรษฐกิจ การเติบโตของตลาดธรรมชาติ สุขภาพ และการดูแลส่วนบุคคลในประเทศจี นและตลาดต่างประเทศอื่นๆ ที่บริษัทวางแผนจะให้บริการ ชื่อเสียงและแบรนด์ ผลกระทบของการแข่งขันและราคา กฎระเบียบของรัฐบาล ความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจและธุ รกิจโดยทั่วไปในจีนและตลาดต่ างประเทศที่บริษัทวางแผนจะให้ บริการและตั้งสมมติฐานที่อิงหรื อเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่กล่ าวมาข้างต้นและความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีอยู่ในรายงานที่บริษัทยื่ นต่อ SEC ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ตลอดจนเหตุผลอื่นๆ นักลงทุนจึงไม่ควรเชื่อถือข้ อความเชิงคาดการณ์เหตุการณ์ ในอนาคตใดๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มากเกิ นไป มีการกล่าวถึงปัจจัยเพิ่มเติ มในการยื่นเอกสารของบริษัทต่อ SEC ซึ่งสามารถอ่านได้ที่ www.sec. gov บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะต้ องแก้ไขข้อความเชิงคาดการณ์เหตุ การณ์ในอนาคตเหล่านี้ต่ อสาธารณะเพื่อสะท้อนถึงเหตุ การณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นหลังจากวันที่ ณ ที่นี้

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ: