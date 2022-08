Anna Mizell ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายตรง EPC ของ Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

เทเมคูลา แคลิฟอร์เนีย, Aug. 11, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่ม”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษั ท Nikkiso Co., Ltd (JAPAN) มีความยินดีที่จะประกาศว่าคุณ Anna Mizell ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ งเป็นผู้จัดการฝ่ายขายตรง EPC ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มไครโอเจนิ กส์ของกลุ่ม

คุณ Anna เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขายเชิ งเทคนิคผู้มากประสบการณ์ โดยมีความเชี่ยวชาญในภูมิภาคอ่ าวกัลฟ์และชายฝั่งตะวันออก เธอจบการศึกษาด้านวิศวกรเครื่ องกล และจะรับผิดชอบในการนำปั๊ มไครโอเจนิกส์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการ และการสนับสนุนอื่น ๆ ของกลุ่มเข้าสนับสนุนงานด้าน EPC ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา เธอเพิ่งผ่านการเป็นผู้จัดการฝ่ ายขายและวิศวกรฝ่ายขายของ Sundyne มา โดยเธอจะรายงานตรงต่อคุณ Ian Guthrie ผู้จัดการสายธุรกิจของกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ปั๊มไครโอเจนิกส์ของกลุ่ม

“กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มรู้สึกตื่ นเต้นที่ได้คุณ Anna เข้ามามีส่วนร่วมทำหน้าที่ฝ่ ายบริหารเชิงกลยุทธ์ใหม่นี้” Daryl Lamy ประธานและประธานกรรมการบริ หารของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มของกลุ่ มกล่าว “ประสบการณ์ที่ยาวนานของเธอจะช่ วยเพิ่ มความสามารถของเราในการนำเสนอผลิ ตภัณฑ์ปั๊มไครโอเจนิกส์ระดับโลก การบริการลูกค้า และโซลูชันเพิ่มมูลค่าให้กับลู กค้าของเรา”

Nikkiso Cryogenic Pumps Unit ซึ่งรวมถึง Nikkiso ACD และ Nikkiso Cryo เป็นผู้ผลิตชั้นนำในกลุ่มผลิตภั ณฑ์ปั๊มไครโอเจนิคที่หลากหลาย ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่

นอกจากนี้ Nikkiso ยังคงมุ่งมั่นที่จะแสดงตัวตนให้ เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกค้า ทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่ น

เกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (เป็นสมาชิกของ Nikkiso Co., Ltd. ในปัจจุบัน) บริษัทสมาชิกผู้ผลิตและให้บริ การอุปกรณ์แปรรูปก๊าซไครโอเจนิ กส์เชิงวิศวกรรม (ปั๊ม อุปกรณ์ขยายเทอร์โบ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ฯลฯ) และโรงงานแปรรูปก๊าซอุตสาหกรรม, ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG), การผลิตไฮโดรเจนเหลว (LH2) และวัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์ สำหรับการนำความร้อนเหลือทิ้ งกลับมาใช้ใหม่ Cryogenic Industries ก่อตั้งขึ้นมาแล้วมากกว่า 50 ปี และเป็นบริษัทแม่ของ ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip รวมถึงทำหน้าที่ดูแลหน่วยงานปฏิ บัติการอีกราว 20 แห่ง

