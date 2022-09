Adrian Ridge ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการและการผลิตของ Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group

เมืองเทเมคูลา รัฐแคลิฟอร์เนีย, Sept. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — กลุ่มบริษัท Nikkiso Cryogenic Industries’ Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่มบริษัทฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่ มบริษัท Nikkiso Co., Ltd (ญี่ปุ่น) มีความยินดีที่จะประกาศว่า Adrian Ridge ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นรองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติ การและการผลิต

Adrian เป็นผู้บริหารระดับสูงระดั บนานาชาติที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปีในการร่วมงานกับ Atlas Copco ในตำแหน่งผู้นำหลายตำแหน่ง ตั้งแต่การจัดการบริการ การจัดการการตลาดผลิตภัณฑ์ การจัดการทั่วไป และประธานระดับโลกของทั้งฝ่ ายบริการและอุปกรณ์ระดับไพร์ม เขาเป็นวิศวกรเครื่องกลที่มีปริ ญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ในด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

ด้วยความรับผิดชอบระดับโลกมากว่ า 20 ปี และการที่ได้ประจำอยู่ในทั้ งสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สเปน และเบลเยียม เขาจึงได้นำความเข้าใจอย่างลึ กซึ้งเกี่ยวกับความท้าทายที่กลุ่ มบริษัทต้องเผชิญในขณะที่ทางบริ ษัทกำลังเติบโตในระดับสากลต่ อไปมามอบให้ ในบทบาทนี้ Adrian จะเป็นผู้นำการดำเนินงานระดั บโลก โดยกำกับดูแลประธานหน่ วยการทำงานและผู้จัดการทั่ วไปของกลุ่มบริษัทเพื่อพั ฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การผลิ ตระดับโลกและระบบการจั ดการความเป็นเลิศในการปฏิบัติ งาน นอกจากนี้ เขายังจะมุ่งเน้นไปที่ ประสบการณ์ของลูกค้า การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การประกันคุณภาพ และการสนับสนุนการริเริ่มระดั บโลกของกลุ่มบริษัทอีกด้วย

“คุณ Adrian หลงใหลในการพัฒนาการดำเนินงานที่ มอบ ‘ประสบการณ์ที่เหนือกว่าแก่ลู กค้า” Peter Wagner ซีอีโอของ Nikkiso CE&IG กล่าว “เขาตั้งตารอที่จะเข้าร่วมภารกิ จของ CE&IG ในการจัดหาอุปกรณ์ เทคโนโลยี และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ผ่ านกลุ่มบริษัทระดับโลกของเรา เพื่อช่วยลูกค้าของเราในการสร้ างความแตกต่างครับ!”

เขาจะประจำการอยู่ในเบลเยี ยมและเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบั ติงานหลักระดับโลกต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทอย่างครอบคลุม นอกจากนี้ Nikkiso ยังคงมุ่งมั่นที่จะแสดงตัวตนให้ เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกค้า ทั้งในระดับสากลและระดับท้องถิ่ น

เกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

กลุ่มบริษัท Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครื อของบริษัท Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตและให้บริการอุปกรณ์เชิงวิ ศวกรรมสำหรับการแยกก๊าซด้ วยความเย็นยิ่งยวด (เช่น ปั๊ม เทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงแปรรูปสำหรับก๊าซอุ ตสาหกรรม (Industrial Gases) ก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas Liquefaction) (LNG) กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลว (Hydrogen Liquefaction) (LH2) และ วัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์เพื่ อการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) บริษัท Cryogenic Industries ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 50 ปีนั้นเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip พร้อมทั้งกิจการธุรกิจที่อยู่ ภายใต้การดูแลควบคุมจำนวนประมาณ 20 กิจการ

