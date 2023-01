25 domestic flights canceled due to inclement weather

MANILA: A total of 25 domestic flights were canceled as the inclement weather continued to persist on Monday.

The Manila International Airport Authority logged the following canceled flights:

-- PAL Express (2P) 2932/2933 Manila-Basco-Manila

-- 2P 2035/2036 Manila-Caticlan-Manila

-- Cebgo (DG) 6055 Manila-Busuanga

-- AirSwift (T6) 110 Manila-El Nido

-- T6 113 El-Nido Manila

-- T6 114/115 Manila-El Nido-Manila

-- T6 126 Manila-El Nido

-- T6 122 Manila-El Nido

-- T6 130 Manila El-Nido

-- T6 130D Manila-El Nido

-- T6 143D El-Nido Manila

-- T6 133 El Nido-Manila

-- T6 146D Manila-El Nido

-- T6 146 Manila-El Nido

-- T6 143 El Nido-Manila

-- T6 151 El Nido-Manila

-- T6 153D El Nido-Manila

-- T6 154D Manila-El Nido

-- T6 149 El Nido-Manila

-- T6 154/155 Manila-El Nido-Manila

-- T6 151D El Nido Manila

The weather bureau said the low pressure area (LPA) last tracked 205 km. east of Maasin City, Southern Leyte remains less likely to develop into a tropical cyclone.

However, the LPA is forecast to cause light to moderate with at times heavy rains over Mimaropa, Calabarzon, Camarines Norte and Camarines Su

Source: Philippines News Agency