‫Zenas BioPharma ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงคนใหม่

ฮ่องกงและบอสตัน, May 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Zenas BioPharma (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Zenas”) บริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ข้ามพรมแดน (จีน-สหรัฐอเมริกา) มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่ งมอบการรักษาด้วยภูมิคุ้มกั นบำบัด ในวันนี้ได้ประกาศแต่งตั้ง Hua Mu, MD, Ph.D. ให้ดำรงตำแหน่ งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและรักษาการหัวหน้าเจ้าหน้ าที่ฝ่ายการแพทย์ และ Joe Farmer ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายธุรกิจและธุรการ

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ได้ Hua เข้าร่วมทีมผู้นำของ Zenas” Lonnie Moulder ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริ หารกล่าว “ประสบการณ์ที่กว้างขวางของเขา รวมถึงการสร้างและการเป็นผู้ นำองค์กรวิจัยและพั ฒนาในประเทศจีน และประวัติการพัฒนาและการอนุมั ติยาใหม่ที่ประสบความสำเร็ จในสหรัฐอเมริกาและจีนจะมี ความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจาก Zenas จะสร้างองค์กรระดับโลกและพั ฒนานวัตกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์การรั กษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด”

Dr. Mu เข้าร่วม Zenas หลังจากร่วมก่อตั้ง Overland Pharmaceuticals และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหารชั่วคราวและประธานเจ้าหน้ าที่การแพทย์ พร้อมกับดำรงตำแหน่ง Venture Partner ที่ Hillhouse Capital ก่อนที่จะเข้าร่วม Overland นั้น Dr. Mu ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายวิทยาศาสตร์และประธานฝ่ายวิจั ยและพัฒนา และต่อมาเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการแพทย์ของ Simcere Pharmaceutical Group และประธาน Simcere of America Inc. ก่อนที่จะเข้าร่วมกับ Simcere เขาดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุ โสและหัวหน้าฝ่ายบริการและการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลกที่ WuXi AppTec ก่อนที่จะเข้าร่วม WuXi เขาดำรงตำแหน่งรองประธานบริ หารและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ ายการแพทย์ของ Hutchison MediPharma ในประเทศจีน ก่อนหน้านี้เขาได้ดำรงตำแหน่งผู้ บริหารด้านการพัฒนาทางคลินิ กในบริษัทยาระดับโลกหลายแห่ งในสหรัฐอเมริกา รวมถึง Biogen และ Genentech

Dr. Mu ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต จาก University of California ที่เบิร์กลีย์และสำเร็จการฝึ กอบรมหลังปริญญาเอกที่ University of California ที่ San Francisco School of Medicine และ University of Washington School of Medicine เขาได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิ ตจาก West China University of Medical Sciences

“Zenas เป็นบริษัทด้านชีวเภสัชภัณฑ์อั นล้ำสมัยซึ่งโดดเด่นในด้ านการเชื่อมโยงการพั ฒนายาและการส่งต่อผลิตภัณฑ์ ระหว่างจีนและชาติตะวันตก โดยมีทีมผู้บริหารที่ยอดเยี่ยม ฐานนักลงทุนระดับโลก และโครงการผลิตภัณฑ์อั นหลากหลายที่น่าประทับใจ” Dr. Mu กล่าว “ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่ วมงานกับทีม Zenas และเครือข่ายพันธมิตรทั้งหมดเพื่ อให้บรรลุภารกิจของเราในการเปลี่ ยนแปลงชีวิตของผู้ป่วยที่มี ความต้องการทางการแพทย์ที่ไม่ ได้รับการตอบสนองโดยการรักษาด้ วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่ดีที่สุ ดทั่วโลก”

Zenas ยังประกาศแต่งตั้ง Joe Farmer ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรกิจและธุรการ Mr. Farmer เป็นผู้บริหารด้านเภสัชชีวภาพที่ ประสบความสำเร็จโดยมีประสบการณ์ ด้านธุรกรรมและการดำเนินงานกว่า 25 ปีในด้านการทำงานร่วมกับบริษั ทเทคโนโลยีชีวภาพที่เกิดขึ้ นใหม่ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา ตั้งแต่การค้นพบจนถึงการพาณิชย์ ก่อนที่จะเข้าร่วม Zenas นั้น Mr. Farmer เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปฏิบัติการที่ Xilio Therapeutics

ก่อนที่จะเข้าร่วม Xilio นั้น Mr. Farmer เป็นที่ปรึกษาทั่วไปและเลขานุ การบริษัทของ TESARO ซึ่งเขาเป็นผู้นำในการปฏิบัติ งานด้านกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกิ จการของรัฐบาลทั่วโลกและเป็ นสมาชิกคนสำคัญของทีมผู้นำผ่ านการเข้าซื้อกิจการโดย GlaxoSmithKline ในปี 2019 ก่อนหน้านี้เขาเคยดำรงตำแหน่งหั วหน้าที่ปรึกษาองค์กรของ Cubist Pharmaceuticals ผ่านการซื้อกิจการโดย Merck ในปี 2015 และทำหน้าที่ในบริษัทที่มีการซื้ อขายสาธารณะอื่นๆ ในตำแหน่งที่ปรึกษาทั่ วไปและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Mr. Farmer เริ่มอาชี พของเขาในฐานะทนายความของบริษั ทที่ Testa Hurwitz & Thibeault เขาได้รับปริญญานิติศาสตร์ดุษฎี บัณฑิต จาก Boston College Law School

“การแต่งตั้ง Hua และ Joe จะทำให้ Zenas เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมผู้ นำผู้บริหาร” Lonnie Moulder กล่าว “ความเชี่ ยวชาญของพวกเขาในการสร้างองค์ กรระดับโลกและดำเนินกลยุทธ์ การพัฒนาองค์กรผ่านทุกขั้ นตอนของการพัฒนายาและการพาณิชย์ จะเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ เนื่องจากเรายังคงเดินหน้าเพื่ อพัฒนาโครงการพัฒนาทั่ วโลกและขยายสายการผลิตที่โดดเด่ นของเรา”

เกี่ยวกับ Zenas BioPharma

Zenas BioPharma เป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ข้ ามพรมแดน (จีน – สหรัฐอเมริกา) ที่มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำระดั บโลกด้านการพัฒนาและการส่ งมอบการรักษาด้วยภูมิคุ้มกั นบำบัดสำหรับผู้ป่วยในประเทศจี นและทั่วโลก Zenas กำลังพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงลึ กด้านการบำบัดอันล้ำสมัยอย่ างรวดเร็วซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่ องผ่านกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจที่ ประสบความสำเร็จของเรา “ทีมผู้นำที่มีประสบการณ์ และเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิ จของเราจะผลักดันความเป็นเลิ ศในการดำเนินงานเพื่อนำเสนอวิธี การรักษาที่เปลี่ยนแปลงได้เพื่ อปรับปรุงชีวิตของผู้ที่ ประสบโรคภูมิต้านทานเนื้อเยื่ อตัวเองและโรคหายาก” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Zenas BioPharma โปรดไปที่ www.zenasbio.com และติดตามพวกเราบน Twitter ได้ที่ @ZenasBioPharma และ Lin kedIn

