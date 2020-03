รายงานผลประกอบการ VistaJet ที่สร้างสถิติในปี 2019 และคาดว่าจะยังมีผลประกอบการที่ดีในปี 2020 แม้ต้องเผชิญกับความท้าทายระดับโลก

VistaJet บริษัทชั้นนำด้านการบินธุรกิจมี ผลประกอบการเพิ่มขึ้น 16% ในปี 2019 ด้วยโมเดลธุรกิจที่ผ่านการพิสู จน์

บริษัทได้เริ่มต้น 10 สัปดาห์แรกของปี 2020 ได้อย่างยอดเยี่ยม แม้ต้องเผชิญความท้าทายจากไวรั สโคโรน่า

โปรแกรมสมาชิกภาพในสหรัฐอเมริ กายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลประกอบการเพิ่มขึ้น 24%

มีผลประกอบการที่ดี โดยเฉพาะในตะวันออกกลางด้ วยสมาชิกเพิ่มขึ้น 26%, ชั่วโมงการบินเพิ่มขึ้น 24% และผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 35%

ในฐานะส่วนหนึ่งของ Vista Global Holding บริษัทมุ่งมั่นที่จะลงมาต่ อยอดในภาคส่วนการบินเพื่อธุรกิ จที่กระจัดกระจาย ด้วยเครือข่ายระดับโลกของเครื่ องบินเจ็ททางธุรกิจ 115 ลำ และผู้เชี่ยวชาญด้านการบินกว่า 1,700 คน

ลอนดอน, March 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — VistaJet บริษัทการบินเพื่อธุรกิจแห่ งแรกและแห่งเดียว ได้เริ่มต้นปี 2020 ด้วยความเติบโตทางการตลาดท่ ามกลางความท้าทายใหม่ของไวรั สโคโรน่า (COVID-19) รวมถึงการเติบโตที่แข็งแกร่ งในช่วงปี 2019 และความสำเร็จของปี

VistaJet ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ที่มอลตา ได้เริ่มต้นปี 2020 ได้อย่างสวยงาม โดยลูกค้ามีความคาดหวังให้ VistaJet มีความมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย ความยืดหยุ่นในการเดิ นทางและความเป็นส่วนตัว ซึ่งไม่สามารถรับประกันได้ ในการเดินทางรูปแบบอื่นในระหว่ างช่วงเวลาอันไม่แน่นอนนี้ ผลประกอบการช่วงแรกตั้งแต่เดื อนมกราคม 2020 จนถึงวันนี้ชี้ให้เห็นว่ าจำนวนเที่ยวบินทั้งหมดของ VistaJet นั้นเพิ่มขึ้นถึง 16% YOY และยังคงเป็นที่ต้องการสูงในทุ กภูมิภาค โดยสหรัฐอเมริกามีจำนวนเที่ยวบิ นมากที่สุดในช่วง 2 เดือนแรกของปี คิดเป็นสัดส่วนมากถึง 23% ของเที่ยวบินทั่วโลก แม้ว่าเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดทั่ วเอเชียนั้นจะส่งผลกระทบอย่ างใหญ่หลวง แต่ความต้องการการใช้บริการยั งคงที่ที่ 11%

เพื่อปกป้องผู้โดยสารและลูกเรือ VistaJet ได้ดำเนินมาตรการร่วมกับพันธมิ ตรเพื่อเสริมความแข็งแกร่ งและความปลอดภัยในทุกๆ วัน ทีมอนุมัติและบริหารจัดการเที่ ยวบินเฉพาะกิจนั้นทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันเพื่อประเมินและอนุมัติ การจองและคำขอเปลี่ยนแปลงใดก็ ตามในด้านเทคนิค, ความปลอดภัย และความมั่นคง เพื่อช่วยลดการแพร่ กระจายของไวรัส VistaJet ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ ประกอบด้วย Control Risks และ Osprey ที่ให้คำแนะนำด้านความมั่ นคงและความปลอดภัยโดยใช้มนุษย์ และระบบอัจฉริยะ AI ขณะที่ MedAire นำเสนอการสนับสนุนทางการแพทย์ชั้ นนำทั้งภาคพื้นดินและในอากาศ เราจะตรวจสอบพนักงานทุกคนวันละ 2 ครั้งเพื่อดูว่าติดไวรัสหรือไม่ และทำความสะอาดเครื่องบิน VistaJet ทุกลำหลังจากทำการบินแต่ละครั้ง เพื่อเป็นมาตรการรั กษาความปลอดภัย หากทางการพบว่ามีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เดินทางด้วยเครื่องบินของ VistaJet เครื่องบินลำนั้นและลูกเรือจะถู กพักการใช้งานชั่วคราว สำหรับการจองที่กำลังจะมาถึง ผู้โดยสารอาจต้องกรอกเอกสารเดิ นทางเพิ่มเติมและใช้หนังสือรั บรองสุขภาพ และผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่ที่ มีความเสี่ยงสูงเมื่อไม่นานมานี้ อาจต้องถูกวัดอุณหภูมิก่อนขึ้ นเครื่องบิน

Thomas Flohr ผู้ก่อตั้งและประธานของ VistaJet และ Vista Global กล่าว:

“เหตุการณ์ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าปี 2020 นั้นมีผลประกอบการที่ไม่ดีเหมื อนก่อน ผมไม่สงสัยเลยว่าผลประกอบการที่ เพิ่มขึ้นใน 10 สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นรวมผู้ โดยสารที่ต้องการทางเลือกที่ ปลอดภัยกว่าการบินพาณิชย์ การมีความคล่องตัวและความยืดหยุ่ นเป็นรากฐานของ VistaJet ช่วยให้มั่นใจว่าเราพร้อมรับมื อผลกระทบจากการแพร่ กระจายของไวรัสโคโรน่าต่อโลกนี้

“เหนือสิ่งอื่นใด สวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้ โดยสารและลูกเรือคือสิ่งสำคัญสู งสุด การพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งเกี่ยวกั บไวรัสโคโรน่าเป็นแนวทางให้ เราค้นหาวิธีการที่ ชาญฉลาดและเป็นนวัตกรรมเพื่อรั บมือกับความท้าทาย เราได้ตรวจสอบและปรับตัวเพื่อรั บมือการแพร่ระบาดตั้งแต่ที่เกิ ดการติดเชื้อเป็นรายแรกช่ วงปลายปี 2019 และทุกๆ วันเราได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ ยวชาญและภาครัฐเพื่อปรับปรุ งมาตรฐานของเราตามสถานการณ์ที่ เปลี่ยนไป”

แผนการดำเนินงานของ VistaJet ในปี 2020 อิงอยู่กับผลการดำเนินงานที่ดี เยี่ยมในปี 2019 ซึ่ง VistaJet มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากด้ านการดำเนินงานหลักเชิงกลยุทธ์ และเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดทั่ วโลกด้วยความเติบโตถึง 21% ในโปรแกรมสมาชิกภาพ

สอดคล้องกับประวัติแนวโน้มองค์ กร VistaJet ได้เพิ่มจำนวนเที่ยวบินและผู้ โดยสารเป็นตัวเลขถึง 2 หลักในปี 2019 กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ ให้ฝูงบินช่วยกระตุ้นความเจริ ญเติบโตระหว่างช่วงนอกฤดูของครึ่ งแรก ช่วยเพิ่มเที่ยวบินทั่วโลกขึ้น 12% เมื่อเทียบกับเวลาเดียวกันของปี ที่ผ่านมา Q3 2019 เป็นไตรมาสที่มีผู้ใช้บริ การมากที่สุด มีการเดินทางถึง 28%

การเปิดสำนักงานเฉพาะกิจที่ตะวั นออกกลางช่วยเพิ่มความเจริญเติ บโตสูงสุดในภูมิภาคให้กับบริษัท ทั้งในแง่จำนวนเที่ยวบิน ผู้โดยสาร และลูกค้ารายใหม่ที่เข้าร่ วมโปรแกรม VistaJet — โดยเพิ่มขึ้นถึง 24%, 35% และ 26% ตามลำดับ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้จดทะเบี ยนเที่ยวบินส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ และมีเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 21% ตามหลังมาด้วยซาอุฯ สำหรับเที่ยวบินในภูมิภาคที่เพิ่ มขึ้น 41%

รูปแบบโปรแกรม VistaJet ยังคงเป็นโซลูชันที่เป็นที่ชื่ นชอบของลูกค้าในสหรัฐอเมริกา โดยมีสมาชิกในตลาดเพิ่มขึ้น 24% ขณะที่สมาชิกในเอเชียเพิ่มขึ้น 6% ซึ่งนำโดยจีน, อินเดีย และสิงคโปร์ ที่ยุโรปมีการเจริญเติบโตขึ้นถึ ง 11% ในแง่ของชั่วโมงการบินเมื่อเที ยบกับปี 2018 และมีสมาชิกในตลาดนี้เพิ่มขึ้น 23% สหราชอาญาจักรเพียงประเทศเดี ยวใช้บริการเที่ยวบินของ VistaJet ถึง 24% ของภูมิภาค ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ว่าแม้ว่าจะมี ความไม่แน่นอนทางการเมือง แต่ประเทศนี้ก็ยังคงให้ความสำคั ญแก่ธุรกิจทั้งระดับโลก และของยุโรป

VistaJet ยังคงเป็นผู้นำด้านนวั ตกรรมและบริการของอุตสาหกรรมนี้ โดยเปิดตัวโปรแกรมใหม่ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยยกระดั บประสบการณ์ให้กับลูกค้าทุกคน มีการเปิดตัวโปรแกรมความปลอดภั ยในการบินใหม่เมื่อต้นปีนี้ ซึ่งช่วยยกระดับซอฟต์แวร์ปฏิบั ติการทางการบิน ด้วยการนำเทคโนโลยีประเมิ นความเสี่ยงที่ขับเคลื่อนด้วยข้ อมูลของ Osprey Flight Solution มาใช้ การเป็นพันธมิตรกับ Scuderia Ferrari อย่างเป็นทางการในฐานะของการเดิ นทางด้วยเครื่องบินเจ็ทส่วนตั วตลอดฤดูกาลแข่งขัน Formula One ช่วยเน้นย้ำถึงคำสัญญาของ VistaJet ด้านความเร็วและประสิทธิภาพสู งสุด การเปิดตัว VistaPet ซึ่งเป็นโปรแกรมการเดินทางของสั ตว์เลี้ยงทั่วโลกชั้นนำในอุ ตสาหกรรมการบิน ได้สร้างมาตรฐานใหม่ของนักเดิ นทางสี่ขา นอกจากการเปิดตัว VistaJet World ซึ่งเป็นบริการแบบครบวงจรแบบไม่ เหมือนใครแล้ว และการผจญภัยไปกับการเดินทางที่ สร้างมาเพื่อสนองตอบความต้ องการของสมาชิกแต่ละคน

การประกาศของ VistaJet ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ จะได้ใช้เครื่องบิน Global 7500 เริ่มต้นในปี 2020 และการผสานรวมจากการเปิดตัวของ XO ของ Vista Global ซึ่งเป็นตลาดการบินส่วนตัวระดั บโลก ช่วยให้มั่นใจว่าบริษั ทจะคงความเป็นผู้นำในด้านทางเลื อก Asset-Light ของการเป็นเจ้าของเครื่องบิน

Thomas Flohr กล่าวต่อว่า:

“โซลูชันของ VistaJet นั้นมีความน่าสนใจเป็นพิ เศษในสถานการณ์ของความไม่แน่นอน ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมานับเป็นอีกหนึ่ งความสำเร็จของบริษัท Vista Global และ XO และผมภูมิใจถึงสิ่งที่เราได้ บรรลุ และยังคงความเป็นผู้นำของอุ ตสาหกรรมด้านความเป็นเลิ ศของการบริการ นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก เราเริ่มต้นใน 10 สัปดาห์แรกของปี 2020 ได้เป็นอย่างดี และผมคาดหวังที่จะนำเสนอโซลูชั นการบินเพื่อธุรกิจที่ดีที่สุ ดต่อไปในอุตสาหกรรมนี้

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ:

ข้อมูลต่างๆ นี้อิงกับข้อมูลที่เผยแพร่ในวั นนี้เพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจไม่ใช่ข้อมูลที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ แบบของผลประกอบการทางการเงิ นของบริษัท หรือสถานะของทั้งปี 2019 และไม่ผ่านการตรวจสอบ รีวิว หรือเขียนขึ้นโดยบริษัทบัญชีที่ จดทะเบียนอิสระ ดังนั้น ข้อมูลทางการเงินนี้เป็นเพียงข้ อมูลเบื้องต้น ยังไม่ผ่านการตรวจสอบ และต้องผ่านการรีวิวเมื่อสิ้นสุ ดกระบวนการตรวจสอบของบริษัท บริษัทไม่มีภาระผูกพันใดๆ ในการอัพเดทข้อมูลที่แสงในที่นี้ ยกเว้นข้อมูลใดก็ตามที่ต้องเปิ ดเผยตามกฎหมาย

ข้อมูล

Jennifer Farquhar | VistaJet | T: +44 203 617 3077 | jennifer.farquhar@vistajet. com

เกี่ยวกับ VistaJet

VistaJet เป็นบริษัทธุรกิจการบินระดั บโลกเพียงแห่งแรกและแห่งเดียว ที่มีฝูงบินที่ประกอบด้วยเครื่ องบินธุรกิจสีเงินและสีแดงกว่า 70 ลำ โดย VistaJet ให้บริการทางการบินแก่ลูกค้าต่ างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์กร รัฐบาล และเอกชนสำหรับการเดินทางไปยัง 187 ประเทศ ซึ่งครอบคลุม 96% ของโลก บริษัทก่อตั้งในปี 2004 โดยบริษัทได้บุกเบิกนวั ตกรรมโมเดลทางธุรกิจแบบใหม่ ที่จะให้ลูกค้าสามารถเข้าใช้ งานเครื่องบินได้ทั้งลำโดยจ่ ายเงินเฉพาะค่าชั่วโมงบินเท่านั้ น ไม่ต้องรับผิดชอบและความเสี่ ยงทางทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่ องกับกรรมสิทธิ์ของอากาศยาน โปรแกรมสมาชิกภาพอันเป็นเอกลั กษณ์ของ VistaJet จะเสนอให้ลูกค้าลงทะเบียนชั่ วโมงบินตามความต้องการเพื่อใช้ บริการฝูงบินที่ประกอบด้วยเครื่ องบินสำหรับเดิ นทางระยะกลางและระยะไกล เพื่อการเดินทางไปยังทุกที่ ทุกเวลา

VistaJet คือส่วนหนึ่งของ Vista Global Holding – กลุ่มธุรกิจการบินชั้นนำของโลก โดยควบรวมบริษัทต่างๆ ที่ให้บริการโซลูชัน Asset-light เพื่อครอบคลุมทุกด้านสำคั ญของการบินธุรกิจ

ข้อมูลและข่าวสารอื่นๆ ของ VistaJet ได้ที่ vistajet.com

VistaJet และบริษัทย่อยไม่ได้เป็นผู้ให้ บริการขนส่งโดยตรงในสหรัฐอเมริ กา VistaJet US Inc. และ VistaJet Online และ Mobile Services เป็นนายหน้าผู้เช่าเหมาลำเครื่ องบินที่ไม่ได้ดำเนินการปฏิบัติ การบิน VistaJet Limited เป็นผู้ให้บริการขนส่ งทางอากาศในยุโรปที่ให้บริ การเครื่องบินจดทะเบียน 9H ภายใต้ใบรับรองผู้ให้บริ การอากาศมอลตาหมายเลข MT-17 และได้รวมเข้าเป็นบริษัทในมอลตา ภายใต้หมายเลขบริษัท C 55231 เครื่องบินที่ VistaJet เป็นเจ้าของและจดทะเบียนในสหรั ฐอเมริกาดำเนินการโดยผู้ให้บริ การขนส่งทางอากาศที่ได้รับอนุ ญาตของสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึง XOJET Aviation LLC

รูปภาพประกอบของการแถลงนี้ สามารถรับชมได้ที่ https://www. globenewswire.com/NewsRoom/ AttachmentNg/3adf10c9-f425- 41db-ab8e-da5c7730987a