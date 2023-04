ภาพยนตร์เรื่อง The Wolf of Wall Street จะเปิดตัวการเสนอขาย NFT ซึ่งสนับสนุนโดย Aventus

Aventus ได้ร่วมมือกับผู้ถือสิทธิ์ของ The Wolf of Wall Street เพื่อผลิตคอลเลกชันประวัติ ศาสตร์ของ NFT เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 10 ปีของภาพยนตร์

ลอนดอน , April 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Aventus ผู้ให้บริการโซลูชัน Web3 สำหรับองค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมมือกับผู้ถือลิขสิทธิ์ ภาพยนตร์เรื่อง The Wolf of Wall Street อีกทั้งผู้ผลิตและนักตัดต่ อภาพยนตร์ชั้นนำระดับโลกเพื่ อสร้าง The Wolf of Wall Street Experience ซึ่งเป็นซีรีส์ของ NFT ที่จะทำหน้าที่เป็นกุญแจสำคั ญในการปลดล็อกส่วนต่าง ๆ เพื่อให้มีประสบการณ์กว้างขึ้น

เนื่องจากมีรายได้จากบ็อกซ์ ออฟฟิศทั่วโลกเกือบ 400 ล้านดอลลาร์ ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวั ลออสการ์ 5 รายการ ซึ่งรวมถึงสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ ยม และได้รับการบันทึกสถิติโลกของ Guinness ในเรื่องการสบถมากที่สุ ดในภาพยนตร์ ผลกระทบของ The Wolf of Wall Street ต่อวัฒนธรรมสมัยนิยมจึงยังคงมี อยู่มาตลอดเกือบทศวรรษหลั งจากออกฉาย โดยมีการใช้มีมของภาพยนตร์ หลายล้านครั้งอย่างต่อเนื่อง

The Wolf of Wall Street Experience จะให้เปิดให้แฟน ๆ ของภาพยนตร์และผู้ที่ชื่นชอบ Web3 สามารถเข้าไปดูเนื้อหา รางวัล และสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษผ่ านซีรีส์ของ NFT แบบจำกัด รวมถึงฉากที่ไม่เคยเห็นมาก่ อนจากการสร้างภาพยนตร์ เนื้อหาที่ปลดล็อกให้เข้าไปดู ได้ ประสบการณ์ และการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิ มฉลองวันครบรอบของภาพยนตร์ที่ จำกัดเฉพาะสำหรับผู้ที่ได้รั บเชิญเท่านั้น

การเปิดตัวมีกำหนดในไตรมาสที่ สองของปี 2566 พร้อมสิทธิประโยชน์เพิ่มเติ มสำหรับผู้เข้าร่วมชุมชนก่อนใคร

โดยจะมีการสร้าง NFT ขึ้นโดยเครือข่าย Aventus ที่เป็นกลางทางคาร์บอน ซึ่งเป็นเลเยอร์ 1 (พาราเชน) บน Polkadot ซึ่งหมายความว่าโปรเจกต์จะใช้ ประโยชน์จากระบบนิเวศของ Polkadot อย่างเต็มที่ รวมถึงความสามารถในการปรับขนาด ความเร็ว การทำงานร่วมกัน และความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังหมายความว่าผู้ถือ NFT จะสามารถใช้ประโยชน์ จากความสามารถในการทำงานร่วมกั นได้อย่างเต็มที่ในกว่า 50 บล็อกเชน รวมทั้ง Ethereum ด้วย

Alan Vey ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ บริหารของ Aventus ได้แสดงความคิดเห็นว่า “The Wolf of Wall Street เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่โดดเด่ นที่สุด ไม่เพียงแต่ในวัฒนธรรมสมัยนิ ยมในวงกว้างเท่านั้น แต่ยังเจาะจงในชุมชนบล็อกเชนด้ วย เรารู้สึกตื่นเต้นที่ สามารถนำภาพยนตร์เรื่องนี้มาสู่ Web3 และเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่ งประวัติศาสตร์ของอุตสาหกรรม เนื่องจากบล็อกบัสเตอร์ได้ กลายเป็นภาคส่วนล่าสุดที่ตระหนั กถึงประโยชน์ของ NFT ในการสร้างชุมชนและการมีส่วนร่ วม”

Gavin Wood ผู้ก่อตั้ง Polkadot & Ethereum กล่าวเสริมว่า “ระบบนิเวศทางพาราเชนของ Polkadot มีเป้าหมายที่จะช่วยให้บล็ อกเชนบรรลุวัตถุประสงค์ของตน โดยเพิ่มความสามารถในการปรั บขนาด ความปลอดภัย และการทำงานร่วมกัน และการที่ได้เฝ้าดู Aventus ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนนี้ เพื่อสร้างโปรเจกต์ที่ก้าวล้ำ อย่างแท้จริงนี้นั้นถือเป็นเรื่ องที่ยอดเยี่ยมอย่างมาก”

Aventus ให้บริการโซลูชัน Web3 ที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และมีการจัดการสำหรับธุรกิจที่ ต้องการใช้ประโยชน์จากบล็ อกเชนเพื่อรองรับการดำเนิ นงานในอนาคต สร้างแหล่งรายได้ใหม่ และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนิ นงาน

ประสบการณ์รวมกันกว่าเจ็ ดทศวรรษใน Web3 และความเป็นผู้นำระดับองค์กรนั้ นทำให้ Aventus สร้างโซลูชันที่ดีที่สุด ซึ่งปรับแต่งให้เหมาะกับความต้ องการเฉพาะขององค์กรเพื่อให้ สามารถใช้งานการเปลี่ ยนแปลงและการศึกษา Web3 และจัดการโซลูชันได้ ดังนั้นองค์กรจึงสามารถมุ่งเน้ นไปที่สิ่งที่ตนทำได้ดีที่สุ ดได้

https://www.aventus.io/

