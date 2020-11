ผู้ถือหุ้น Guess & Co. Corporation ร่วมเลือกตั้งคณะกรรมการ

กรรมการที่ได้รับเลื อกในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2020

ไมอามี, Nov. 04, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Guess & Co. Corporation มีความยินดีที่ จะประกาศคณะกรรมการบริษัทหลั งจากการเลือกตั้งในการประชุมผู้ ถือหุ้นประจำปี คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิ ดชอบในการกำกับดูแลโดยรวมของ Guess & Co. Corporation บุคคลต่อไปนี้ได้รับเลือกให้เป็ นคณะกรรมการบริษัทจากการประชุ มผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทซึ่ งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2020

Mr. Jerry D. Guess ประธานคณะกรรมการบริษัท

Ms. D. Michelle Stewart ผู้ช่วยประธานคณะกรรมการบริษัท

Mr. James R. Jackson รองประธานคณะกรรมการบริษัท

Mr. Mitchell M. Cohen หัวหน้าคณะกรรมการบริษัท

Ms. Paris N. Smith กรรมการ

Ms. Kyra A. Anderson กรรมการ

Mr. Stephen T. Baldacci กรรมการ

Jerry D. Guess,

กรรมการและประธาน

Mr. Guess เป็นผู้ประกอบการธุรกิจต่อเนื่ องตั้งแต่อายุ 13 ปี Mr. Guess เป็นนักวางกลยุทธ์และมีวิสัยทั ศน์ มุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์ จากประสบการณ์กว่า 20 ปีเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ คน เขาได้ร่วมมือกับอีกหลายคนเพื่ อก่อตั้ง Guess & Co. Corporation ให้เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นการให้ บริการแก้ไขปัญหาในชุมชนทั่วทั้ งในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ในฐานะที่เป็นคนที่ เคยประสบความล้มเหลวทั้งในเรื่ องส่วนตัวและธุรกิจ Mr. Guess เป็นผู้นำที่ฟื้นตัวได้รวดเร็ วซึ่งทำให้เกิดความมั่ นใจในระบบของทีมและลูกค้าของบริ ษัท Mr. Guess ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรธุรกิ จที่ Adams State University ปัจจุบันเขาลงทะเบียนเรียนที่ Purdue University Global ซึ่งเขากำลังศึกษาระดับปริญญาด้ านการเงิน ประสบการณ์ทางธุรกิ จของเขาครอบคลุมหลายด้าน เช่น สตาร์ทอัพ การเงิน การควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การพลิกฟื้น การปรับโครงสร้าง การล้มละลาย การฟื้นฟู การพัฒนาธุรกิจ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การตลาด การประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาชุมชน เขาประสบความสำเร็จในการก่อตั้ งองค์กรเพื่อสังคมที่ แสวงหาผลกำไรในตำแหน่งผู้ช่ วยประธานและผู้อำนวยการอาวุโส เขายังเป็นประธานและผู้ อำนวยการบริษัทผู้รับจ้างหลั กภาคตะวันตกตอนกลางอีกด้วย Mr. Guess ได้มีส่วนร่วมกับชุมชนนี้ มาตลอดหลายปี เขาดำรงตำแหน่ งสองวาระในฐานะสมาชิกลงคะแนนเสี ยงของสภาป้องกันอาชญากรรมเด็ กและเยาวชน Forsyth County ในเมืองวินสตัน-ซาเลม รัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเขาได้ ตรวจสอบและอนุมัติข้อเสนอทุ นสำหรับเยาวชนที่มีความเสี่ยง เขายังเป็นผู้สมัครสำหรั บคณะกรรมการโรงเรียน Charlotte-Mecklenburg School หลังจากการลาออกของสมาชิก Mr. Guess ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นประธานคณะกรรมการบริษัทของ Guess & Co. Corporation ในเดือนมกราคม 2019 ก่อนการแต่งตั้งนั้น Mr. Guess ได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าและรับผิ ดชอบด้านกลยุทธ์และการพัฒนา Mr. Guess ได้มอบความเป็นผู้นำแก่ คณะกรรมการซึ่งส่งเสริมให้สมาชิ กทุกคนมีส่วนร่วมในการชี้ นำอนาคตของบริษั ทในฐานะประธานบริษัท Guess & Co. Corporation

D. Michelle Stewart,

กรรมการและผู้ช่วยประธาน

Ms. Stewart เข้าทำงานกับบริษัทในตำแหน่ งรองประธานบริหารและกรรมการผู้ จัดการชั่วคราวในปี 2017 จากนั้นเธอได้รับการแต่งตั้งเป็ นรองประธานบริหารชั่ วคราวและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารองค์กร Ms. Stewart เป็นสถาปนิกคนแรกของกลยุทธ์ ของบริษัทในช่วงเริ่มต้น เธอรับผิดชอบในการวิเคราะห์ ตลาดและโอกาสในการขยายตัว ในปลายปี 2017 เธอได้รับตำแหน่งประธานบริษัท หลังจากเกษียณอายุในช่วงสั้นๆ Ms. Stewart ได้กลับมาที่ Guess & Co. Corporation ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2019 เพื่อรับหน้าที่เป็นผู้ช่ วยประธานกรรมการ Ms. Stewart มีประสบการณ์ด้านธุรกิจมาแล้ วกว่าสองทศวรรษ เธอเริ่มอาชีพของเธอในฐานะนั กลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ เธอจัดการธุรกรรมได้ถึง $500 ล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีที่ผ่ านมา Ms. Stewart ได้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรด้ านความเป็นผู้นำในองค์กรที่ Colorado State University Global ก่อนที่จะร่วมงานกับ Guess & Co. Corporation เธอเคยเป็นหุ้นส่วนในบริษั ทการเงินเชิงพาณิชย์สำหรับธุรกิ จขนาดเล็ก ในฐานะผู้ช่วยคณะกรรมการ Ms. Stewart ทำงานอย่างใกล้ชิดกับประธานเพื่ อดูแลคณะกรรมการบริษัท Ms. Stewart เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริ หารของคณะกรรมการบริษัท

James R. Jackson,

กรรมการและรองประธาน

Mr. Jackson เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ มีประสบการณ์ เขาเกษียณจาก Wachovia (ปัจจุบันคือ Wells Fargo) หลังจากการทำงานมาเป็ นเวลากว่า 37 ปี เขาเริ่มอาชีพทางการเงิ นในฐานะผู้ประสานงานด้านภาษีที่ ได้รับความไว้วางใจจากสถาบั นการเงิน Mr. Jackson กลายเป็นเจ้าหน้าที่ทรัสต์เพื่ อการกุศลของธนาคารและรับผิ ดชอบการจัดการบัญชีกว่า 500 บัญชีสำหรับลูกค้าด้านการบริ หารความมั่งคั่งของธนาคาร หลังจากเกษียณ Mr. Jackson ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในด้ านบริการรักษาความปลอดภัยส่วนบุ คคล ในบทบาทนั้น เขาอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรม การบริหารจัดการ และการพัฒนาธุรกิจ Mr. Jackson ได้เข้าร่วมงานกับ Guess & Co. Corporation ในช่วงแรกในฐานะที่ปรึกษาพิ เศษและทำงานอย่างใกล้ชิดกั บคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสู งในเรื่องที่สำคัญ ในฐานะกรรมการและรองประธานกรรมก าร Mr. Jackson มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดู แลกิจการของบริษัทร่วมกั บประธานและผู้ช่วยประธาน เขาเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริ หารของคณะกรรมการบริษัท Mr. Jackson เป็นประธานคณะกรรมการที่ได้รั บการเสนอชื่อและกำกับดู แลของคณะกรรมการ และเป็ นกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริ ษัท

Mitchell M. Cohen,

กรรมการและหัวหน้าคณะกรรมการ

Mr. Cohen เป็นผู้บริหารและผู้ อำนวยการองค์กรที่มีประสบการณ์ Mr. Cohen เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ Pursuit Management LLC เขาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงินของ Athenian Venture Partners เขามีประสบการณ์ด้านการเงิน การดำเนินงาน และธุรกิจทั่วไปมากกว่า 30 ปีในฐานะผู้บริหารระดับสู งของบริษัทภาครั ฐและเอกชนหลายแห่ง ก่อนหน้า Athenian นั้น Mr. Cohen ได้เสร็จสิ้นการมีส่วนร่ วมในฐานะผู้บริหารทางการเงินชั่ วคราวของผู้จัดการทรัพย์สินที่ มีการซื้อขายในที่สาธารณะ เขายังใช้เวลาเกือบห้าปีในฐานะ CFO และเลขานุการของ Asta Funding, Inc. นอกจากนี้ Mr. Cohen ยังใช้เวลากว่าเจ็ดปีในการทำบั ญชีสาธารณะโดยให้ความสำคัญกั บการตรวจสอบทางการเงินของกองทุ นป้องกันความเสี่ ยงและการควบรวมและการซื้อกิจการ Mr. Cohen มีประสบการณ์ด้านการจัดหาเงิ นจากธุรกรรม PIPE ที่มีความซับซ้อน การควบรวมกิจการแบบย้อนกลับ การเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ และการจัดหาเงินทุนของบริษั ทเอกชน Mr. Cohen ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ ายการเงิน รองประธานบริหาร และเลขานุการของ Ramp Corp. ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2003 ถึงกันยายน 2004 และดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บัญชีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2003 Mr. Cohen ได้ร่วม Ramp Corp. (เดิมคือ Medix Resources Inc.) ในเดือนพฤศจิกายน 2003 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2002 ถึงตุลาคม 2003 เขาเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิ นและธุรกิจของบริษัทมหาชนสามแห่ ง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 1998 ถึงพฤษภาคม 2002 เขาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงินของ Siebert Financial Corp. และดำรงตำแหน่งรองประธานบริหาร บริษัทมหาชนประกอบด้วย Siebert Financial Corporation, Everything’s Jake และ Ehrlich Bober Financial Corporation จากนั้น Mr. Cohen ได้สอนวิชาชีพสำหรับนักบัญชีอย่ างต่อเนื่องโดยเน้นที่เรื่ องสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลั กทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และได้ สอนวิชาการศึกษาต่อเนื่องที่ Hofstra University เขายังเป็นวิทยากรในการประชุมด้ านการลงทุนและอุตสาหกรรม เขาดำรงตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้ าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทที่ซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์อีกสองแห่ง Mr. Cohen จบการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิตจาก Queens College สาขาการบัญชีและวิ ชาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการ Mr. Cohen มีหน้าที่สำคัญในการกำกับดู แลคณะกรรมการของบริษัทเพื่อให้ แน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติ ตามมาตรฐานการกำกับดูแลระดับสูง เขาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการที่ ได้รับการเสนอชื่อและกำกับดู แลของคณะกรรมการบริษัท Mr. Cohen เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบของคณะ กรรมการบริษัท

Paris N. Smith,

กรรมการ

Ms. Smith เป็นผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ Ms. Smith ได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้ าคณะกรรมการคนแรกและชั่วคราวของ Guess & Co. Corporation ในการก่อตั้งของบริษัทในปี 2017 ก่อนหน้าที่ Guess & Co. Corporation นั้น Ms. Smith เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ าคณะกรรมการของบริษัทโฮลดิ้ งเอกชนที่มีมูลค่าหลายล้ านดอลลาร์หลังจากดำรงตำแหน่ งรองประธานและเลขานุการ Ms. Smith เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิ จและการรักษาความปลอดภั ยทางไซเบอร์ที่มีประสบการณ์ มากว่าทศวรรษ เธอสำเร็จการศึกษาที่ University of North Carolina ที่ Charlotte ก่อนที่จะศึกษาด้านการรั กษาความปลอดภัยเครือข่ายที่ ECPI College of Technology ต่อมา Ms. Smith สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้ านการรักษาความปลอดภั ยทางไซเบอร์จาก Strayer University เธอดำรงตำแหน่งผู้บริหารด้ านเทคโนโลยีหลายตำแหน่งรวมถึ งตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ ายเทคโนโลยีของ Presidential Inaugural Committee 2013 เมื่อไม่นานมานี้ Ms. Smith เป็นผู้ค้นพบทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นนักวิเคราะห์ทางนิติวิ ทยาศาสตร์ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา Ms. Smith เป็นผู้ได้รับการอนุญาตให้ใช้ข้ อมูลลับสุดยอด/SCI เธอเป็นสมาชิ กของคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอชื่ อและกำกับดูแลของคณะกรรมการ Guess & Co. Corporation จากนั้น Ms. Smith ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ งคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งในเดื อนมีนาคมปี 2019

Kyra A. Anderson,

กรรมการ

Ms. Anderson เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจที่ มีประสบการณ์ ปัจจุบัน Ms. Anderson เป็นผู้ช่ วยประธานกรรมการประธานและ CEO ของ The Guess Corporation Holding Co., Inc. (TGC) ซึ่งเป็นบริษัทกิจการเพื่อสั งคมที่แสวงหาผลกำไรซึ่งดำเนินธุ รกิจที่ให้โอกาสในการจ้างงาน นอกจากนี้ เธอยังเป็นประธานและผู้อำนวยการ The Guess Construction Company, Ltd. ซึ่งเป็นผู้รับจ้างหลักครบวงจร ก่อนที่จะเริ่มต้นอาชีพทางธุรกิ จ เธอเป็นศิลปินนักดนตรี และนางแบบมาก่อน เธอยังเป็นเจ้าของค่ายเพลงอิ สระอีกด้วย Ms. Anderson ทำงานให้กับ Guess & Co. Corporation ในตำแหน่งรองประธาน ผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ช่วยเหรัญญิกในปี 2018 เธอมีความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิ บัติงานของบริษัทเป็นอย่างดี เธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นคณะกรรมการในเดือนสิงหาคมปี 2020 Ms. Anderson เป็นสมาชิ กของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดู แลและคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนของคณะกรรมการ Guess & Co. Corporation

Stephen T. Baldacci,

กรรมการ

Mr. Baldacci เป็นผู้บริหารธุรกิจที่เชี่ ยวชาญและมีประสบการณ์มากมาย ก่อนหน้านี้ Mr. Baldacci เคยดำรงตำแหน่งรองประธานบริ หารอาวุโส หัวหน้าเจ้าหน้าที่องค์กร และประธานกลุ่มปฏิบัติการของบริ ษัท Mr. Baldacci ดำรงตำแหน่งประธานและหัวหน้าเจ้ าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ The Washington Redskins ซึ่งเป็นทีมกีฬาระดับมืออาชีพใน National Football League ในบทบาทนั้น เขาต้องรับผิดชอบในการฟื้นฟู แบรนด์ระดับตำนานและเขาก็ ประสบความสำเร็จในการสร้ างแฟรนไชส์ที่มีมูลค่ามากที่สุ ดแห่งหนึ่งในลีก เขาเป็นหุ้นส่วนและหัวหน้าเจ้ าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Snyder Communications บริษัทโฆษณา ซึ่งเขาช่วยให้บริษัทเติ บโตจากรายได้ $4 ล้านดอลลาร์ต่อปีเป็นมากกว่า $1.4 พันล้านดอลลาร์ และอำนวยความสะดวกในการขายของบริ ษัทในขั้นตอนสุดท้าย ในฐานะผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Baldacci Communications/BC Worldwide นั้น Mr. Baldacci ได้ให้การจัดการด้านการปรึกษา การตลาด และการผสานรวมหลังการควบรวมกิ จการให้แก่ลูกค้าจำนวนมากรวมถึง AMTRAK, GEICO, Apogen Technologies และ Virginia Tourism ในด้านการศึกษานั้น Mr. Baldacci สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์และปริญญาตรี สาขาวรรณคดีอังกฤษจาก Hartwick College และเข้าร่วมการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาที่ Georgetown University ต่อมา Mr. Baldacci ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นคณะกรรมการในเดือนกันยายนปี 2020 เขาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแล และคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

เกี่ยวกับ Guess & Co. Corporation

Guess & Co. Corporation เป็นบริษัทโซลูชันด้านการให้บริ การที่เกิดขึ้นใหม่ระดับโลกที่ มีธุรกิจด้านพลังงาน การดูแลสุขภาพ เทคโนโลยี และอสังหาริมทรัพย์ เราร่วมมือกับชุมชน บริษัท และรัฐบาลในการปรับปรุงสวัสดิ ภาพของผู้คน Guess & Co. Corporation เป็นผู้รับจ้างจดทะเบียนกับรั ฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อจัดหาโซลู ชันให้กับหน่วยงานรั ฐบาลกลางและสมาชิกของบริษั ทของเราได้รับการอนุญาตให้ใช้ข้ อมูลลับสุดยอด/SCI เราตั้งอยู่ในไมอามี ฟลอริดาและมีบริษัทในเครื อมากกว่า 20 แห่ง Guess & Co. Corporation ก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2017 ทีมบริหารของ Guess & Co. Corporation มีประสบการณ์การทำงานร่วมกั นมากกว่า 50 ปี

