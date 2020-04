ขนาดของตลาดเครื่องสำอางบรรจุหลอดจะมีมูลค่าประมาณ 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2026

เมื่อไม่นานมานี้ Acumen Research and Consulting ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับ “ขนาดของตลาดเครื่องสำอางบรรจุ หลอด, ส่วนแบ่งตลาด, โอกาสในการเติบโต, รายได้และการคาดการณ์ตั้งแต่ 2019 – 2026”

ลอสแองเจลิส, April 08, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — การคาดการณ์ขนาดของ ตลาดเครื่ องสำอางบรรจุหลอด ทั่วโลกจะมีมู ลค่าประมาณ 3.4 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2026

คาดว่าตลาดเครื่องสำอางบรรจุ หลอดจะเติบโตด้าน CAGR ประมาณ 4.6% ในแง่รายได้ ระหว่างช่วงที่คาดการณ์ตั้งแต่ ปี 2019 ถึง 2026

ตัวขับเคลื่อนและความท้ าทายของตลาด

ปัจจัยสำคัญของการเจริญเติ บโตของอุตสาหกรรมคือการขยายตั วของเมืองที่เร็วขึ้น และผู้บริโภคที่มีรายได้เพิ่มขึ้ น การขยายตัวของเมืองคือสาเหตุ ของการมีรายได้ที่สูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อการจัดหาผลิตภั ณฑ์เครื่องสำอาง ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้เล่ นในอุตสาหกรรม และเพิ่มความต้องการสำหรับเครื่ องสำอางบรรจุหลอด เพื่อตอบสนองความต้องการด้านผลิ ตภัณฑ์เครื่องสำอางของลูกค้าให้ ได้ดียิ่งขึ้น ผู้นำอุตสาหกรรมต่างค้นหาวิธี การที่มีประสิทธิภาพและไม่ซับซ้ อนเพื่อนำเสนอโซลูชันแบบเป็นส่ วนตัวด้วยสินค้าง่ายๆ และขนาดกะทัดรัด เช่น เครื่องสำอางบรรจุหลอด เครื่องสำอางบรรจุหลอดมีคุณสมบั ติในการปกป้องตัวผลิตภัณฑ์ จากมลพิษ ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการส่ งเสริมการเติบโตของอุ ตสาหกรรมเครื่องสำอางบรรจุหลอด

ส่วนผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ ครองตลาด

ส่วนผลิตภัณฑ์วัสดุพลาสติกคือส่ วนแบ่งของตลาดที่ใหญ่ที่สุด เนื่องจากมีข้อได้เปรียบต่างๆ และพลาสติกเป็นที่นิยมใช้ ในการผลิตหลอดเครื่องสำอาง พลาสติกไม่มีปฏิกิริยาต่อผลิตภั ณฑ์เครื่องสำอางบรรจุหลอด และป้องกันเคมีของเครื่ องสำอางไม่ให้สัมผัสกับภายนอก คาดว่าส่วนตลาดนี้จะนำตลาดโลกด้ วยส่วนแบ่งตลาดที่แข็งแกร่ งภายในไม่กี่ปีนี้ และจะมี CAGR ที่เติบโตสูงระหว่างช่วงเวลาที่ พยากรณ์

แนวโน้มระดับภูมิภาค

คาดการณ์ว่าภายในภูมิภาคเอเชี ยแปซิฟิกนั้นจะมีความต้ องการเครื่องสำอางบรรจุหลอดเพิ่ มขึ้นเป็นอย่างมาก สาเหตุส่วนใหญ่ มาจากประเทศตลาดเกิดใหม่ เช่น จีนและญี่ปุ่น ซึ่งเป็นฐานลูกค้าขนาดใหญ่ ในตลาดเครื่องสำอาง นอกจากนั้น ภูมิภาคนี้ยังมีซัพพลายเออร์ พลาสติกที่หลากหลายซึ่งจำเป็ นสำหรับการผลิตหลอดเครื่องสำอาง ทำให้เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคั ญเพื่อตอบสนองความต้ องการของเอเชียแปซิฟิก ในประเทศกำลังพัฒนา เช่น อินเดียและจีน รูปแบบและมาตรฐานการใช้ชีวิตที่ ดีขึ้นนั้นเป็นปัจจัยสำคั ญในการพัฒนา โดยกำลังจะมีการเปิดตัวบรรจุภั ณฑ์ใหม่แบบหลอดที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เพื่ อความงามในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในทางกลับกัน ในกลุ่มตลาดที่สำคัญของตะวั นออกกลาง และแอฟริกา เช่น แอฟริกาใต้ และซาอุดิอาระเบียกำลังมี การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การใช้ บรรจุภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ที่มี เป้าหมายเพื่อเพิ่มความต้ องการในอนาคตอันใกล้

เกี่ยวกับตลาด

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เช่น เครื่องแต่งหน้า ลิปสติก และผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตาเป็นส่ วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เพื่ อความงาม และเปิดโอกาสการลงทุนขนาดใหญ่ การเปลี่ยนแปลงบางอย่างในแง่ผู้ บริโภคสร้างแรงกดดันต่อผู้ผลิ ตบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางให้ก้ าวสู่ความสำเร็จด้วยสินค้ าหลากหลายประเภท หลอดเครื่องสำอางคือวิธีการผลิ ตและนำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่ องสำอางที่สำคัญ บรรจุภัณฑ์ประเภทหลอด ทั้งแบบโปร่งแสงหรือแบบเคลื อบเพื่อใช้กับเครื่องสำอางระดั บหรู หรือแบบธรรมชาตินั้นถือว่าอยู่ ในตลาดหลอดบรรจุเครื่ องสำอางระดับสากล การเปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมและจำนวนสตรีที่เข้าสู่ ภาคแรงงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมความงามมี ความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ชาย “เมโทรเซ็กชวล” ในยุคปัจจุบัน เป็นปรากฎการณ์ใหม่ที่การใส่ ใจในความสะอาดและการดูแลตั วเองนั้นไม่ใช่เรื่องของผู้หญิ งแต่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป

ผู้เล่นและกลยุทธ์หลัก

การมีผู้เล่นจำนวนมากในอุ ตสาหกรรมเครื่องสำอางบรรจุ หลอดทำให้เกิดการแข่งขันที่รุ นแรง ในทางกลับกัน ความคิดสร้างสรรค์ (การออกแบบ เทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้) และความร่วมมือจะทำให้มีความได้ เปรียบในการแข่งขันแบบยั่งยืน ดังนั้น ผู้เล่นรายใหม่ก็จะมี โอกาสในการเข้าถึงตลาดอย่างเท่ าเทียมกัน และเพิ่มความเข้มข้นในการแข่งขั นยิ่งขึ้น วิธีการเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง ที่มีเอกลักษณ์คือการลงทุน การควบรวมกิจการและความต้ องการด้านการวิจัยและพัฒนาระดั บสูง จึงถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้เล่ นในอุตสาหกรรม

ผู้เล่นหลักในรายงานนี้ได้แก่ LINHARDT GmbH & Co. KG, East Hill Industries, LLC., Berry Group Inc., Hoffmann Neopac AG, Essel Propack Limited, Albéa Beauty Holdings S.A, Montebello Packaging, CCL Industries Inc., และอื่นๆ

กุมภาพันธ์ 2018— Berry Global Group, Inc. ได้ซื้อ Clopay Plastic Products Company, Inc. ของ Griffon Corporation ที่ไม่มีเงินสดและไม่มีหนี้สิ นเป็นเงิน 475 ล้านเหรียญสหรัฐ การซื้อกิจการ Clopay นั้นมีความเชื่อมโยงกันอย่ างใกล้ชิดกับแผนธุรกิจหลั กขององค์กร

การแบ่งส่วนตลาด

ตลาดเครื่องสำอางบรรจุหลอดแบ่ งตามวัสดุ

โลหะ

พลาสติก

เคลือบ

ตลาดเครื่องสำอางบรรจุหลอดแบ่ งตามการใช้งาน

ดูแลผม

ดูแลผิว

เครื่องแต่งหน้า

อื่นๆ

ตลาดเครื่องสำอางบรรจุหลอดแบ่ งตามภูมิศาสตร์

อเมริกาเหนือ

สหรัฐอเมริกา

แคนาดา

ยุโรป

สหราชอาณาจักร

เยอรมนี

ฝรั่งเศส

สเปน

ประเทศอื่นๆ ในยุโรป

เอเชียแปซิฟิก

จีน

ญี่ปุ่น

อินเดีย

ออสเตรเลีย

เกาหลีใต้

ประเทศอื่นๆ ในเอเชียแปซิฟิก

ละตินอเมริกา

เม็กซิโก

บราซิล

ประเทศอื่นๆ ในละตินอเมริกา

ตะวันออกกลางและแอฟริกา

GCC

แอฟริกาใต้

ประเทศอื่นๆ ใน MEA

รายงานนี้พร้อมใช้ งานและสามารถจัดส่งในทันทีหลั งจากยืนยันการชำระเงิน

