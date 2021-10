การแก้ปัญหาการตรวจจับที่สำคัญและความท้าทายในการรับรู้ เข้าร่วม LeddarTech ที่งานอีเว้นท์ระดับสากลขนาดใหญ่สามงานในเดือนตุลาคม 2021

หุ่นยนต์ Wheel-E ของ LeddarTech

ควิเบก ซิตี้, Oct. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LeddarTech ® ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยี การตรวจจับ ADAS และ AD ระดับ 1-5 มีความยินดีที่จะเข้าร่วมงานอี เว้นท์แบบดิจิทั ลและแบบพบปะรวมตัวในช่วงเดือนตุ ลาคม ทั้งในฐานะผู้แสดงสินค้าและผู้ นำเสนอ งานอีเว้นท์สดแบบเสมือนจริงเหล่ านี้จะแสดงแพลตฟอร์มเทคโนโลยี แบบครบวงจรที่ครอบคลุมของ LeddarTech ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถแก้ปั ญหาการตรวจจับและการรับรู้ที่ สำคัญทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่ าของตลาดยานยนต์และการเคลื่อนที่ โซลูชันที่โดดเด่นเหล่านี้ ประกอบด้วยแพลตฟอร์มการรวมสั ญญาณเซ็นเซอร์และการรับรู้ของ L eddarVision ™ และแพลตฟอร์มการพัฒนา LiDAR ที่คุ้มค่าและปรับขนาดได้ ที่ใช้เทคโนโลยี LeddarEngine ™ ที่จดสิทธิบัตร

“ความเร็วในการพัฒนาระบบขับขี่ อัตโนมัตินั้นขึ้นอยู่กั บการทำงานร่วมกันของมืออาชีพที่ มีความคิดคล้ายกัน และทีมของเรารู้สึกตื่นเต้นที่ จะนำเสนอ จัดแสดง และสร้างเครือข่ายในงานอีเว้นท์ ที่กำลังจะมาถึงเหล่านี้” Daniel Aitken รองประธานฝ่ายการตลาด การสื่อสาร และการจัดการผลิตภัณฑ์ระดั บโลกของ LeddarTech กล่าว

ITS World Congress – 11-15 ตุลาคม ( สดจากฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี )

นำเสนอการสาธิต LeddarTech เกี่ยวกับโมดูลต่างๆ ของ ITS LiDAR ที่มีการนำไปใช้แล้วทั่ วโลก

ITS World Congress นั้นเป็นงานอีเว้นท์ที่ใหญ่ และโดดเด่นที่สุดของโลก ที่มุ่งเน้นที่การเคลื่อนที่อั จฉริยะ และการขนส่งแบบดิจิทัล ทุกๆ ปี งานนี้จะแสดงถึงความก้าวหน้ าของการเคลื่อนที่อัจฉริยะ ด้วยการเน้นย้ำถึงความสำคั ญของระบบขนส่งอัจฉริยะ (ITS) ในปี 2021 ITS World จะจัดเซสชันสด โต้ตอบได้ และกระตุ้นความคิด โดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอพัฒนาการล่าสุดใน ITS จัดแสดงและสาธิตเทคโนโลยีที่ล้ำ สมัยภายในพื้นที่จัดแสดงนิ ทรรศการที่กว้างขวาง งานอีเว้นท์นี้ยังมี การแนะนำและการสาธิตทางเทคนิ คแบบสดๆ อีกด้วย

LeddarTech จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มตั วแทนของเมืองควิเบกควบคู่ไปกับ Investissement Québec และ Propulsion Québec

วันที่: 11-15 ตุลาคม 2021

สถานที่: Hamburg Messe & Congress Center

Autotech Council Science Fair – 14-15 ตุลาคม ( สดและออนไลน์ )

นำเสนอการสาธิต LeddarEngine ของ LeddarTech ซึ่งประกอบด้วย LCA3 SoC และซอฟต์แวร์ประมวลผลสัญญาณที่ เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งมอบช่วง ความละเอียด และประสิทธิภาพการตรวจจับที่ จำเป็นเพื่อรองรับการขับขี่อั ตโนมัติระดับสูงสุด สำหรับยานพาหนะที่หลากหลาย ในงานนี้ยังจัดแสดง Wheel-E™ ซึ่งเป็นยานพาหนะหุ่นยนต์ตรวจจั บริมทางของเรา ซึ่งเน้นย้ำถึงคุณสมบัติ ของแพลตฟอร์มการพัฒนา LeddarTech

งาน Annual Science Fair ของ Autotech Council เป็นโอกาสปีละครั้งสำหรับบริษั ทเทคโนโลยีในการนำเสนอนวั ตกรรมของตนให้กับผู้บริหารด้ านกลยุทธ์ การวิจัยและพัฒนา การสอดแนม และหุ้นส่วนจากทั่วทั้งอุ ตสาหกรรมการเคลื่อนที่ ในปีนี้ งาน Science Fair จะถูกจัดขึ้นสองรูปแบบ ทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์ ซึ่งผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ขาย บริษัทสตาร์ทอัพ นักวิชาการ และนักลงทุนจะนำเสนอนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และโครงการพัฒนาร่วมกันในรู ปแบบจัดแสดงและบรรยาย

วันที่: 14-15 ตุลาคม 2021

สถานที่: มิลพีทัส (แคลิฟอร์เนีย) และออนไลน์

Arm DevSummit – 19-21 ตุลาคม ( เสมือนจริง )

โดย Pierre Olivier, CTO ของ LeddarTech ในฐานะผู้ร่วมอภิปราย ร่วมกับ Arm, Continental และ Amazon

Arm DevSummit 2021 เป็นการประชุมแบบเสมือนจริง 3 วันที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกั บแนวโน้มเทคโนโลยีล่าสุด และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ พัฒนาทักษะในเซสชันด้านเทคนิค และเวิร์กช็อปภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งมอบความสามารถในการสร้ างเครือข่ายกับนักพัฒนาซอฟต์ แวร์ และนักออกแบบฮาร์ดแวร์ที่มี ความคิดคล้ายกัน Pierre Olivier, CTO ของ LeddarTech จะเข้าร่วมกับผู้ร่วมอภิปรายจาก Arm, Amazon และ Continental ในการอภิปรายอย่างน่าติดตาม ซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะให้ข้อมูลเชิ งลึกว่าผู้ผลิตรถยนต์ได้นำกลยุ ทธ์การประมวลผลแบบรวมศูนย์มาใช้ มากขึ้นอย่างไร โดยแทนที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ และไมโครโปรเซสเซอร์จำนวนมากด้ วย SoC จำนวนน้อยลงแต่ทรงพลังยิ่งกว่า โปรเซสเซอร์แบบโซนเหล่านี้ จะช่วยให้สามารถกำหนดรถยนต์ด้ วยซอฟต์แวร์ได้อย่างแท้จริง การอภิปรายนี้จะสำรวจการเปลี่ ยนแปลงนี้ พร้อมทั้งแบ่งปันความท้ าทายและโอกาสที่มาพร้อมกั บการนำข้อมูลอัจฉริยะที่ยืดหยุ่ นและครอบคลุมมาสู่รถยนต์

หัวข้อที่โดดเด่น: “เตรียมพร้อม – รถที่กำหนดด้วยซอฟต์แวร์มาถึ งแล้ว”

วันที่: 20 ตุลาคม 2021 เวลา 12:00 น. – 12:50 น. EST

เกี่ยวกับ LeddarTech

LeddarTech เป็นผู้นำในด้านแพลตฟอร์ มการตรวจจับสภาพแวดล้อมสำหรั บยานยนต์อัตโนมัติและระบบช่ วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง LeddarTech ก่อตั้งในปี 2007 โดยได้พัฒนาเป็นบริษัทการตรวจจั บสภาพแวดล้อมแบบครบวงจรโดยให้ลู กค้าสามารถแก้ไขปัญหาการตรวจจั บและการรับรู้ที่สำคัญได้ทั่วทั้ งห่วงโซ่คุณค่าของตลาดยานยนต์ และการเคลื่อนที่ ด้วยแพลตฟอร์มการรวมสัญญาณเซ็ นเซอร์และการรับรู้ของ LeddarVision™ และโซลูชันการพัฒนา LiDAR ที่คุ้มค่า ปรับขนาดได้ และอเนกประสงค์ LiDAR แบบโซลิดสเตตระดับยานยนต์ที่ใช้ งาน LeddarEngine™ ทำให้ LeddarTech ช่วยให้ผู้วางระบบยานยนต์ระดับ Tier 1-2 พัฒนาโซลูชันการตรวจจั บแบบครอบคลุมทั้งหมดสำหรั บยานยนต์อัตโนมัติระดับ 1 ถึง 5 โซลูชันนี้ได้รับการปรับใช้ ในการใช้งานรถรับส่งขับขี่อั ตโนมัติ รถบรรทุก รถโดยสารประจำทาง รถส่งสินค้า เมือง/โรงงานอัจฉริยะ และแท็กซี่ไร้คนขับ บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการคิ ดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในแอปพลิเคชันตรวจจับยานยนต์ และการเคลื่อนที่ระยะไกลที่ทั นสมัยด้วยเทคโนโลยีที่จดสิทธิบั ตรมากกว่า 100 รายการ (จดสิทธิบัตรแล้วหรือรอดำเนิ นการ) ที่ช่วยเสริมขีดความสามารถ ADAS และการขับขี่แบบอัตโนมัติ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ LeddarTech ได้ที่ www.leddartech.com และบน LinkedIn , Twitter , Faceb ook และ YouTube

