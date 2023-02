กลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases ได้ประกาศการขยายบริการสำหรับตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

เตเมคูลา รัฐแคลิฟอร์เนีย, Feb. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — กลุ่มบริษัท Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษั ท Nikkiso Co., Ltd (ญี่ปุ่น) มีความภูมิใจที่จะประกาศถึ งการขยายขีดความสามารถด้ านการผลิตและการบริการอีกครั้ งในตลาดตะวันออกกลางและแอฟริ กาเหนือ ด้วยการขยายขีดความสามารถนี้ บริษัทจะให้บริการซ่อมปั๊ มและเทอร์โบเอ็กซ์แพนเดอร์หลั งการขายในสายการผลิตทั้งหมด ซึ่งรวมถึงปั๊มของ J.C. Carter ด้วย ศูนย์บริการที่ล้ำสมัยแห่งใหม่ ของบริษัทจะช่วยให้การซ่ อมแซมสามารถทำได้ในพื้นที่ท้ องถิ่น แทนที่จะต้องมีการจัดส่งไปซ่ อมต่อที่อื่น

โรงงานแห่งใหม่ตั้งอยู่ ในเขตปลอดอากรชาร์จาห์ โดยได้ก่อตั้งขึ้นเพื่ อขยายการสนับสนุนสำหรับตลาดตะวั นออกกลางและแอฟริกาเหนือ บริษัทได้เพิ่มการสนับสนุนบริ การภาคสนาม รวมถึงช่างเทคนิคของร้านค้าที่ ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษเพื่ อรองรับปั๊มไครโอเจนิกและเทอร์ โบเอ็กซ์แพนเดอร์ของ Marine, J.C. Carter และ Nikkiso (ACD และ Nikkiso Cryo) นอกเหนือจากการซ่อมภายในร้ านและนอกสถานที่แล้ว บริษัทยังให้บริการหลังการขายอี กด้วย

“ด้วยโรงงานนี้ เราจะสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้ น โดยให้การสนับสนุนแบบรายบุ คคลและขยายโซลูชัน Nikkiso CE&IG จะสามารถให้บริการและการสนับสนุ นที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้ าของเราด้วยตัวตนในท้องถิ่ นของเรา” Jim Estes ประธานของ Nikkiso Cryogenic Services กล่าว

การขยายตัวนี้แสดงถึงความมุ่งมั่ นและการสนับสนุนการเติ บโตของตลาดตะวันออกกลางและแอฟริ กาเหนือ

เกี่ยวกับบริษัท CRYOGENIC INDUSTRIES

กลุ่มบริษัท Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครื อของบริษัท Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตและให้บริการอุปกรณ์เชิงวิ ศวกรรมสำหรับการแยกก๊าซด้ วยความเย็นยิ่งยวด (เช่น ปั๊ม เทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงแปรรูปสำหรับก๊าซอุ ตสาหกรรม (Industrial Gases) ก๊าซธรรมชาติเหลว (Natural Gas Liquefaction หรือ LNG) กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลว (Hydrogen Liquefaction หรือ LH2) และ วัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์เพื่ อการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ใหม่ (Organic Rankine Cycle for Waste Heat Recovery) บริษัท Cryogenic Industries ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 50 ปีนั้นเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip พร้อมทั้งกิจการธุรกิจที่อยู่ ภายใต้การดูแลควบคุมจำนวนประมาณ 20 กิจการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ww w.nikkisoCEIG.com และ www. nikkiso.com.

สำหรับการติดต่อด้านสื่อ:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

สามารถดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ ได้ที่:

https://www.globenewswire.com/ NewsRoom/AttachmentNg/ a782646f-6550-4069-9f74- 4f531a3eae7d





GlobeNewswire Distribution ID 8740416